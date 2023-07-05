https://ria.ru/20230705/tayvan-1882282139.html
Китай обвинил США в превращении Тайваня в "пороховую бочку"
Китай обвинил США в превращении Тайваня в "пороховую бочку" - РИА Новости, 05.07.2023
Китай обвинил США в превращении Тайваня в "пороховую бочку"
США, продавая оружие Тайваню, по сути превращают остров в "пороховую бочку" и толкают тайваньский народ в пропасть катастрофы, заявил на брифинге в среду... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T06:56
2023-07-05T06:56
2023-07-05T07:24
китай
сша
тайвань
в мире
нэнси пелоси
министерство обороны сша
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ПЕКИН, 5 июл - РИА Новости. США, продавая оружие Тайваню, по сути превращают остров в "пороховую бочку" и толкают тайваньский народ в пропасть катастрофы, заявил на брифинге в среду официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй.На прошлой неделе Пентагон сообщил, что госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню боеприпасов и оборудования в рамках двух запросов на общую сумму 440 миллионов долларов."Китай выступает категорически против продажи США оружия Тайваню и уже сделал американской стороне строгое представление. США игнорируют ключевые опасения Китая, грубо вмешиваются в его внутреннюю политику и намеренно нагнетают напряженность в Тайваньском проливе, что по сути превращает Тайвань в "пороховую бочку" и толкает тайваньский народ в пропасть катастрофы", - заявил Тань Кэфэй.По его словам, Китай призывает США немедленно прекратить продажу оружия Тайваню, а также осуществлять военное взаимодействие в любой форме, выполнять обещание не поддерживать независимость Тайваня."Не нужно идти все дальше по ошибочному и опасному пути", - сказал Тань Кэфэй.Он также отметил, что Народно-освободительная армия Китая сохраняет высокую степень боеготовности, чтобы решительно защищать свой суверенитет и территориальную целостность, поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230630/kitay-1881379480.html
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китай, сша, тайвань, в мире, нэнси пелоси, министерство обороны сша
Китай, США, Тайвань, В мире, Нэнси Пелоси, Министерство обороны США
Китай обвинил США в превращении Тайваня в "пороховую бочку"
Минобороны КНР: США, продавая оружие Тайваню, превращают остров в "пороховую бочку"
ПЕКИН, 5 июл - РИА Новости. США, продавая оружие Тайваню, по сути превращают остров в "пороховую бочку" и толкают тайваньский народ в пропасть катастрофы, заявил на брифинге в среду официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй.
На прошлой неделе Пентагон
сообщил, что госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню боеприпасов и оборудования в рамках двух запросов на общую сумму 440 миллионов долларов.
В МИД Китая призвали США прекратить вооружать Тайвань
"Китай выступает категорически против продажи США оружия Тайваню и уже сделал американской стороне строгое представление. США игнорируют ключевые опасения Китая, грубо вмешиваются в его внутреннюю политику и намеренно нагнетают напряженность в Тайваньском проливе, что по сути превращает Тайвань в "пороховую бочку" и толкает тайваньский народ в пропасть катастрофы", - заявил Тань Кэфэй.
По его словам, Китай призывает США немедленно прекратить продажу оружия Тайваню, а также осуществлять военное взаимодействие в любой форме, выполнять обещание не поддерживать независимость Тайваня.
"Не нужно идти все дальше по ошибочному и опасному пути", - сказал Тань Кэфэй.
Он также отметил, что Народно-освободительная армия Китая сохраняет высокую степень боеготовности, чтобы решительно защищать свой суверенитет и территориальную целостность, поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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