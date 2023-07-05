https://ria.ru/20230705/tayvan-1882282139.html

Китай обвинил США в превращении Тайваня в "пороховую бочку"

Китай обвинил США в превращении Тайваня в "пороховую бочку" - РИА Новости, 05.07.2023

Китай обвинил США в превращении Тайваня в "пороховую бочку"

США, продавая оружие Тайваню, по сути превращают остров в "пороховую бочку" и толкают тайваньский народ в пропасть катастрофы, заявил на брифинге в среду... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T06:56

2023-07-05T06:56

2023-07-05T07:24

китай

сша

тайвань

в мире

нэнси пелоси

министерство обороны сша

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ПЕКИН, 5 июл - РИА Новости. США, продавая оружие Тайваню, по сути превращают остров в "пороховую бочку" и толкают тайваньский народ в пропасть катастрофы, заявил на брифинге в среду официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй.На прошлой неделе Пентагон сообщил, что госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню боеприпасов и оборудования в рамках двух запросов на общую сумму 440 миллионов долларов."Китай выступает категорически против продажи США оружия Тайваню и уже сделал американской стороне строгое представление. США игнорируют ключевые опасения Китая, грубо вмешиваются в его внутреннюю политику и намеренно нагнетают напряженность в Тайваньском проливе, что по сути превращает Тайвань в "пороховую бочку" и толкает тайваньский народ в пропасть катастрофы", - заявил Тань Кэфэй.По его словам, Китай призывает США немедленно прекратить продажу оружия Тайваню, а также осуществлять военное взаимодействие в любой форме, выполнять обещание не поддерживать независимость Тайваня."Не нужно идти все дальше по ошибочному и опасному пути", - сказал Тань Кэфэй.Он также отметил, что Народно-освободительная армия Китая сохраняет высокую степень боеготовности, чтобы решительно защищать свой суверенитет и территориальную целостность, поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230630/kitay-1881379480.html

https://ria.ru/20230520/kitay-1873138263.html

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китай, сша, тайвань, в мире, нэнси пелоси, министерство обороны сша