https://ria.ru/20230705/talanty-1882365635.html

СберСтрахование жизни и ВШБ НИУ ВШЭ оказывают поддержку молодым талантам

СберСтрахование жизни и ВШБ НИУ ВШЭ оказывают поддержку молодым талантам - РИА Новости, 05.07.2023

СберСтрахование жизни и ВШБ НИУ ВШЭ оказывают поддержку молодым талантам

СберСтрахование жизни совместно с Высшей школой бизнеса (ВШБ) НИУ ВШЭ оказывает поддержку выпускникам программы "Управление бизнесом". РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T14:23

2023-07-05T14:23

2023-07-05T14:23

пресс-релизы

сбербанк россии

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 5 июл – ООО СК "Сбербанк страхование жизни" (СберСтрахование жизни). СберСтрахование жизни совместно с Высшей школой бизнеса (ВШБ) НИУ ВШЭ оказывает поддержку выпускникам программы "Управление бизнесом". В рамках данной поддержки управляющий директор СберСтрахования жизни Евгений Щекланов стал председателем экзаменационной комиссии по проведению защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) среди студентов. Защита ВКР — завершающий этап обучения для выпускных курсов бакалавриата. Евгений Щекланов рассказал выпускникам о страховании и совместно с членами экзаменационной комиссии оценил знания, полученные ими за время обучения. Евгений Щекланов, управляющий директор СберСтрахования жизни: "В основе любого бизнеса так или иначе лежат риски, за которые компании несут ответственность. Знания в совокупности с опытом помогают правильно оценивать риски, что помогает бизнесу качественно и беспрерывно выполнять свою функцию. И СберСтрахование жизни рады принять участие в мероприятии в рамках которого есть возможность делиться с выпускниками программы "Управлением бизнесом" нашими компетенциями и наработками. Уверен, что это поможет внести вклад в развитие молодых кадров – будущих профессионалов". В 2023 году направление подготовки "Управление бизнесом" окончили 249 студентов. Общее число обучающихся на этой программе – 1200 человек. Максим Чернин, председатель Академического совета программы "Управление бизнесом", председатель совета директоров МК "Доктор рядом", профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ: "Защита дипломной работы – важнейшая веха в жизни каждого студента. А участие топ менеджеров успешных компаний делает ее качественнее и интереснее, ведь завтра ребята из учеников превратятся в сотрудников. Из года в год я с удовольствием наблюдаю, как растет уровень выпускных работ на программе. И это не может не радовать, ведь за молодёжью – и наше будущее!". ООО СК "Сбербанк страхование жизни" (СберСтрахование жизни) — дочерняя компания Сбербанка, специализирующаяся на программах рискового, накопительного и инвестиционного страхования жизни. Входит в блок "Управление благосостоянием" Сбербанка. Объём собранной страховой премии за 2022 год составил 147,6 млрд рублей (по данным ОСБУ). Активы компании по состоянию на 31 декабря 2022 года — 625,52 млрд рублей, страховые резервы — 508,650 млрд рублей. Лидер российского рынка страхования жизни. Рейтинговый класс по "Эксперт РА" — ruAAA. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Заявка на размещение пресс-релиза.

https://ria.ru/20230529/sberstrakhovanie-1874790144.html

https://ria.ru/20230615/kadry-1878273370.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

пресс-релизы, сбербанк россии, высшая школа экономики (вшэ)