https://ria.ru/20230705/svo-1882365952.html

Медведев назвал условие, при котором СВО закончится за несколько дней

Медведев назвал условие, при котором СВО закончится за несколько дней - РИА Новости, 05.07.2023

Медведев назвал условие, при котором СВО закончится за несколько дней

Специальная военная операция на Украине могла завершиться за несколько месяцев, если бы страны НАТО прекратили поставлять оружие и боеприпасы Киеву, заявил... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T14:24

2023-07-05T14:24

2023-07-05T15:21

специальная военная операция на украине

сша

безопасность

украина

нато

дмитрий медведев

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Специальная военная операция на Украине могла завершиться за несколько месяцев, если бы страны НАТО прекратили поставлять оружие и боеприпасы Киеву, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в видео в своем Telegram-канале."А если они сейчас прекратят поставку своего оружия, то тогда СВО закончится через несколько дней", — сказал он в ролике, озаглавленном как "Ответ вражеским аналитикам".Медведев заявил, что российская армия — современная и героическая, несмотря на некоторые проблемы, которые имеются у любой армии.Кроме того, он подчеркнул, что любую войну можно завершить либо подписанием мирного договора, либо способом, который применили американцы в 1945 году, когда "они использовали свое ядерное оружие и разбомбили два японских города".

https://ria.ru/20230705/ukraina-1882236902.html

сша

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, безопасность, украина, нато, дмитрий медведев, россия, ситуация в днр и лнр