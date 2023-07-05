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Медведев назвал условие, при котором СВО закончится за несколько дней - РИА Новости, 05.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:24 05.07.2023 (обновлено: 15:21 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/svo-1882365952.html
Медведев назвал условие, при котором СВО закончится за несколько дней
Медведев назвал условие, при котором СВО закончится за несколько дней - РИА Новости, 05.07.2023
Медведев назвал условие, при котором СВО закончится за несколько дней
Специальная военная операция на Украине могла завершиться за несколько месяцев, если бы страны НАТО прекратили поставлять оружие и боеприпасы Киеву, заявил... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T14:24
2023-07-05T15:21
специальная военная операция на украине
сша
безопасность
украина
нато
дмитрий медведев
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Специальная военная операция на Украине могла завершиться за несколько месяцев, если бы страны НАТО прекратили поставлять оружие и боеприпасы Киеву, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в видео в своем Telegram-канале."А если они сейчас прекратят поставку своего оружия, то тогда СВО закончится через несколько дней", — сказал он в ролике, озаглавленном как "Ответ вражеским аналитикам".Медведев заявил, что российская армия — современная и героическая, несмотря на некоторые проблемы, которые имеются у любой армии.Кроме того, он подчеркнул, что любую войну можно завершить либо подписанием мирного договора, либо способом, который применили американцы в 1945 году, когда "они использовали свое ядерное оружие и разбомбили два японских города".
https://ria.ru/20230705/ukraina-1882236902.html
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сша, безопасность, украина, нато, дмитрий медведев, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, США, Безопасность, Украина, НАТО, Дмитрий Медведев, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Медведев назвал условие, при котором СВО закончится за несколько дней

Медведев: если США прекратят поставки оружия Украине, СВО закончится за несколько дней

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Специальная военная операция на Украине могла завершиться за несколько месяцев, если бы страны НАТО прекратили поставлять оружие и боеприпасы Киеву, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в видео в своем Telegram-канале.
"А если они сейчас прекратят поставку своего оружия, то тогда СВО закончится через несколько дней", — сказал он в ролике, озаглавленном как "Ответ вражеским аналитикам".
Медведев заявил, что российская армия — современная и героическая, несмотря на некоторые проблемы, которые имеются у любой армии.
Кроме того, он подчеркнул, что любую войну можно завершить либо подписанием мирного договора, либо способом, который применили американцы в 1945 году, когда "они использовали свое ядерное оружие и разбомбили два японских города".
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Специальная военная операция на УкраинеСШАБезопасностьУкраинаНАТОДмитрий МедведевРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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