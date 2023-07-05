https://ria.ru/20230705/svift-1882155589.html

У фанатки Тейлор Свифт начались роды на концерте певицы

У фанатки Тейлор Свифт начались роды на концерте певицы - РИА Новости, 05.07.2023

У фанатки Тейлор Свифт начались роды на концерте певицы

У фанатки Тейлор Свифт по имени Тори начались роды на концерте исполнительницы , сообщает Dexerto. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T05:12

2023-07-05T05:12

2023-07-05T05:12

шоубиз

тейлор свифт (певица)

знаменитости

музыка

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833139781_0:116:3000:1804_1920x0_80_0_0_0e3e86882c989cd4e6a11c485514c46e.jpg

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. У фанатки Тейлор Свифт по имени Тори начались роды на концерте исполнительницы , сообщает Dexerto. Поклонница пришла на выступление американской певицы на последнем месяце беременности вместе с подругой по имени Сабрина. По информации издания, после того, как Свифт покинула сцену, у девушки отошли воды.Тори отвезли на скорой в ближайшую больницу, где она благополучно родила мальчика. Малыш появился на три недели раньше срока. "Тейлор Свифт сыграла такую ​​важную роль в моей дружбе с Тори, а теперь и в истории этого маленького мальчика", — написала на своей странице в соцсети Сабрина. К тексту она приложила трогательное видео с подругой и ее новорожденным сыном. В Dexerto отмечают, что фанаты Тейлор Свифт настолько любят ее, что ходят на шоу певицы вне зависимости от обстоятельств. Например, в мае поклонник по имени Дэвис Перриго не смог приобрести билет на выступление артистки. Он устроился охранником на концертную площадку, чтобы не пропустить шоу.

https://ria.ru/20230628/svift-1880671155.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

тейлор свифт (певица), знаменитости, музыка, дети