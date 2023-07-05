Рейтинг@Mail.ru
У фанатки Тейлор Свифт начались роды на концерте певицы - РИА Новости, 05.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
05:12 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/svift-1882155589.html
У фанатки Тейлор Свифт начались роды на концерте певицы
У фанатки Тейлор Свифт начались роды на концерте певицы - РИА Новости, 05.07.2023
У фанатки Тейлор Свифт начались роды на концерте певицы
У фанатки Тейлор Свифт по имени Тори начались роды на концерте исполнительницы , сообщает Dexerto. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T05:12
2023-07-05T05:12
шоубиз
тейлор свифт (певица)
знаменитости
музыка
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833139781_0:116:3000:1804_1920x0_80_0_0_0e3e86882c989cd4e6a11c485514c46e.jpg
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. У фанатки Тейлор Свифт по имени Тори начались роды на концерте исполнительницы , сообщает Dexerto. Поклонница пришла на выступление американской певицы на последнем месяце беременности вместе с подругой по имени Сабрина. По информации издания, после того, как Свифт покинула сцену, у девушки отошли воды.Тори отвезли на скорой в ближайшую больницу, где она благополучно родила мальчика. Малыш появился на три недели раньше срока. "Тейлор Свифт сыграла такую ​​важную роль в моей дружбе с Тори, а теперь и в истории этого маленького мальчика", — написала на своей странице в соцсети Сабрина. К тексту она приложила трогательное видео с подругой и ее новорожденным сыном. В Dexerto отмечают, что фанаты Тейлор Свифт настолько любят ее, что ходят на шоу певицы вне зависимости от обстоятельств. Например, в мае поклонник по имени Дэвис Перриго не смог приобрести билет на выступление артистки. Он устроился охранником на концертную площадку, чтобы не пропустить шоу.
https://ria.ru/20230628/svift-1880671155.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833139781_6:0:2707:2026_1920x0_80_0_0_ddee1abc3b2ca95b0982ca1333dc9c81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тейлор свифт (певица), знаменитости, музыка, дети
Шоубиз, Тейлор Свифт (певица), Знаменитости, Музыка, Дети
У фанатки Тейлор Свифт начались роды на концерте певицы

У беременной фанатки Тейлор Свифт начались срочные роды на концерте певицы

© AP Photo / Jordan StraussПевица Тейлор Свифт стала "Артистом года" по версии премии American Music Awards
Певица Тейлор Свифт стала Артистом года по версии премии American Music Awards - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / Jordan Strauss
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. У фанатки Тейлор Свифт по имени Тори начались роды на концерте исполнительницы , сообщает Dexerto.
Поклонница пришла на выступление американской певицы на последнем месяце беременности вместе с подругой по имени Сабрина.
По информации издания, после того, как Свифт покинула сцену, у девушки отошли воды.
Тори отвезли на скорой в ближайшую больницу, где она благополучно родила мальчика. Малыш появился на три недели раньше срока.
«
"Тейлор Свифт сыграла такую ​​важную роль в моей дружбе с Тори, а теперь и в истории этого маленького мальчика", — написала на своей странице в соцсети Сабрина.
К тексту она приложила трогательное видео с подругой и ее новорожденным сыном.
В Dexerto отмечают, что фанаты Тейлор Свифт настолько любят ее, что ходят на шоу певицы вне зависимости от обстоятельств.
Например, в мае поклонник по имени Дэвис Перриго не смог приобрести билет на выступление артистки. Он устроился охранником на концертную площадку, чтобы не пропустить шоу.
Тейлор Свифт - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Гитару Тейлор Свифт продали на аукционе за десять миллионов рублей
28 июня, 09:39
 
ШоубизТейлор Свифт (певица)ЗнаменитостиМузыкаДети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала