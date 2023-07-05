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У фанатки Тейлор Свифт начались роды на концерте певицы
У фанатки Тейлор Свифт начались роды на концерте певицы - РИА Новости, 05.07.2023
У фанатки Тейлор Свифт начались роды на концерте певицы
У фанатки Тейлор Свифт по имени Тори начались роды на концерте исполнительницы , сообщает Dexerto. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T05:12
2023-07-05T05:12
2023-07-05T05:12
шоубиз
тейлор свифт (певица)
знаменитости
музыка
дети
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. У фанатки Тейлор Свифт по имени Тори начались роды на концерте исполнительницы , сообщает Dexerto. Поклонница пришла на выступление американской певицы на последнем месяце беременности вместе с подругой по имени Сабрина. По информации издания, после того, как Свифт покинула сцену, у девушки отошли воды.Тори отвезли на скорой в ближайшую больницу, где она благополучно родила мальчика. Малыш появился на три недели раньше срока. "Тейлор Свифт сыграла такую важную роль в моей дружбе с Тори, а теперь и в истории этого маленького мальчика", — написала на своей странице в соцсети Сабрина. К тексту она приложила трогательное видео с подругой и ее новорожденным сыном. В Dexerto отмечают, что фанаты Тейлор Свифт настолько любят ее, что ходят на шоу певицы вне зависимости от обстоятельств. Например, в мае поклонник по имени Дэвис Перриго не смог приобрести билет на выступление артистки. Он устроился охранником на концертную площадку, чтобы не пропустить шоу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тейлор свифт (певица), знаменитости, музыка, дети
Шоубиз, Тейлор Свифт (певица), Знаменитости, Музыка, Дети
У фанатки Тейлор Свифт начались роды на концерте певицы
У беременной фанатки Тейлор Свифт начались срочные роды на концерте певицы
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости.
У фанатки Тейлор Свифт по имени Тори начались роды на концерте исполнительницы , сообщает
Dexerto.
Поклонница пришла на выступление американской певицы на последнем месяце беременности вместе с подругой по имени Сабрина.
По информации издания, после того, как Свифт покинула сцену, у девушки отошли воды.
Тори отвезли на скорой в ближайшую больницу, где она благополучно родила мальчика. Малыш появился на три недели раньше срока.
«
"Тейлор Свифт сыграла такую важную роль в моей дружбе с Тори, а теперь и в истории этого маленького мальчика", — написала на своей странице в соцсети Сабрина.
К тексту она приложила трогательное видео с подругой и ее новорожденным сыном.
В Dexerto отмечают, что фанаты Тейлор Свифт настолько любят ее, что ходят на шоу певицы вне зависимости от обстоятельств.
Например, в мае поклонник по имени Дэвис Перриго не смог приобрести билет на выступление артистки. Он устроился охранником на концертную площадку, чтобы не пропустить шоу.
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