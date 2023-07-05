https://ria.ru/20230705/svalka-1882340117.html

На окраине Махачкалы загорелась свалка

На окраине Махачкалы загорелась свалка - РИА Новости, 05.07.2023

На окраине Махачкалы загорелась свалка

Несанкционированная свалка горит на окраине Махачкалы на площади около 150 квадратных метров, ведутся работы по ликвидации возгорания, сообщили в пресс службе... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T12:52

2023-07-05T12:52

2023-07-05T12:52

махачкала

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 5 июл - РИА Новости. Несанкционированная свалка горит на окраине Махачкалы на площади около 150 квадратных метров, ведутся работы по ликвидации возгорания, сообщили в пресс службе министерства природных ресурсов и экологии Дагестана. "На свалке в местности Черкес-кутан проводятся работы по ликвидации возгорания на площади около 150 квадратных метров. Привлечено большое количество техники, проводится засыпка грунтом", – говорится в сообщении. Пресс-служба администрации Махачкалы сообщает, что к работе по ликвидации возгорания на свалке подключены городские службы. На месте пожара работает специализированная техника и специалисты МБУ "Махачкала-1". Возгорание на свалке в местности Черкес-кутан происходит периодически. В пресс-службе минприроды республики пояснили РИА Новости, что причина возгорания, как и в большинстве предыдущих случаев, – химические процессы в "теле" свалки. Между тем, местные жители публикуют в социальных сетях видео с поднимающимся в небо дымом, жалуются на едкий запах гари.

https://ria.ru/20230705/pozhar-1882291385.html

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махачкала, происшествия