Рейтинг@Mail.ru
На окраине Махачкалы загорелась свалка - РИА Новости, 05.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/svalka-1882340117.html
На окраине Махачкалы загорелась свалка
На окраине Махачкалы загорелась свалка - РИА Новости, 05.07.2023
На окраине Махачкалы загорелась свалка
Несанкционированная свалка горит на окраине Махачкалы на площади около 150 квадратных метров, ведутся работы по ликвидации возгорания, сообщили в пресс службе... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T12:52
2023-07-05T12:52
махачкала
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882339735_0:7:1678:951_1920x0_80_0_0_c1a35168a860f6ae7bdee8901884b01b.png
МАХАЧКАЛА, 5 июл - РИА Новости. Несанкционированная свалка горит на окраине Махачкалы на площади около 150 квадратных метров, ведутся работы по ликвидации возгорания, сообщили в пресс службе министерства природных ресурсов и экологии Дагестана. "На свалке в местности Черкес-кутан проводятся работы по ликвидации возгорания на площади около 150 квадратных метров. Привлечено большое количество техники, проводится засыпка грунтом", – говорится в сообщении. Пресс-служба администрации Махачкалы сообщает, что к работе по ликвидации возгорания на свалке подключены городские службы. На месте пожара работает специализированная техника и специалисты МБУ "Махачкала-1". Возгорание на свалке в местности Черкес-кутан происходит периодически. В пресс-службе минприроды республики пояснили РИА Новости, что причина возгорания, как и в большинстве предыдущих случаев, – химические процессы в "теле" свалки. Между тем, местные жители публикуют в социальных сетях видео с поднимающимся в небо дымом, жалуются на едкий запах гари.
https://ria.ru/20230705/pozhar-1882291385.html
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882339735_201:0:1478:958_1920x0_80_0_0_265fa8f50f07bca1d88761ddf6168f1c.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
махачкала, происшествия
Махачкала, Происшествия
На окраине Махачкалы загорелась свалка

В Дагестане в местности Черкес-кутан на площади около 150 квадратных метров горит свалка

© Минприроды РДПожар на свалке в Махачкале
Пожар на свалке в Махачкале
© Минприроды РД
Пожар на свалке в Махачкале
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 5 июл - РИА Новости. Несанкционированная свалка горит на окраине Махачкалы на площади около 150 квадратных метров, ведутся работы по ликвидации возгорания, сообщили в пресс службе министерства природных ресурсов и экологии Дагестана.
"На свалке в местности Черкес-кутан проводятся работы по ликвидации возгорания на площади около 150 квадратных метров. Привлечено большое количество техники, проводится засыпка грунтом", – говорится в сообщении.
Пресс-служба администрации Махачкалы сообщает, что к работе по ликвидации возгорания на свалке подключены городские службы. На месте пожара работает специализированная техника и специалисты МБУ "Махачкала-1".
Возгорание на свалке в местности Черкес-кутан происходит периодически. В пресс-службе минприроды республики пояснили РИА Новости, что причина возгорания, как и в большинстве предыдущих случаев, – химические процессы в "теле" свалки.
Между тем, местные жители публикуют в социальных сетях видео с поднимающимся в небо дымом, жалуются на едкий запах гари.
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
При пожаре в частном доме в Новой Москве погибли два человека
Вчера, 09:10
 
МахачкалаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала