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Глава МВД Франции заявил о стабилизации обстановки в стране

Глава МВД Франции заявил о стабилизации обстановки в стране - РИА Новости, 05.07.2023

Глава МВД Франции заявил о стабилизации обстановки в стране

Обстановка во Франции стабилизировалась после массовых беспорядков, спровоцированных смертью подростка от рук полицейского, однако необходимо продолжать следить РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T18:23

2023-07-05T18:23

2023-07-05T18:28

франция

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

в мире

жеральд дарманен

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 5 июл - РИА Новости. Обстановка во Франции стабилизировалась после массовых беспорядков, спровоцированных смертью подростка от рук полицейского, однако необходимо продолжать следить за ситуацией, заявил в среду глава МВД Франции Жеральд Дарманен."Пусть ситуация и спокойная, нужно за ней следить после этих чрезвычайно сложных моментов", - сказал он на заседании законодательной комиссии сената Франции.Трансляция велась на сайте Public Senat.Волна протестов против полицейского произвола во Франции постепенно утихает. Число задержанных, а также масштабы погромов уменьшаются уже несколько дней подряд. Накануне президент страны Эммануэль Макрон заявил, что пик массовых беспорядков пройден.Во вторник на прошлой неделе полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла более пяти тысяч автомобилей, а также здания полиции и органов власти, около сотни мэрий подверглись нападениям с начала погромов. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов, 436 табачных магазинов, около десяти торговых центров.

франция

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франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, в мире, жеральд дарманен, эммануэль макрон