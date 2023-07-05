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Глава МВД Франции заявил о стабилизации обстановки в стране
Глава МВД Франции заявил о стабилизации обстановки в стране - РИА Новости, 05.07.2023
Глава МВД Франции заявил о стабилизации обстановки в стране
Обстановка во Франции стабилизировалась после массовых беспорядков, спровоцированных смертью подростка от рук полицейского, однако необходимо продолжать следить РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T18:23
2023-07-05T18:23
2023-07-05T18:28
франция
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
в мире
жеральд дарманен
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 5 июл - РИА Новости. Обстановка во Франции стабилизировалась после массовых беспорядков, спровоцированных смертью подростка от рук полицейского, однако необходимо продолжать следить за ситуацией, заявил в среду глава МВД Франции Жеральд Дарманен."Пусть ситуация и спокойная, нужно за ней следить после этих чрезвычайно сложных моментов", - сказал он на заседании законодательной комиссии сената Франции.Трансляция велась на сайте Public Senat.Волна протестов против полицейского произвола во Франции постепенно утихает. Число задержанных, а также масштабы погромов уменьшаются уже несколько дней подряд. Накануне президент страны Эммануэль Макрон заявил, что пик массовых беспорядков пройден.Во вторник на прошлой неделе полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла более пяти тысяч автомобилей, а также здания полиции и органов власти, около сотни мэрий подверглись нападениям с начала погромов. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов, 436 табачных магазинов, около десяти торговых центров.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, в мире, жеральд дарманен, эммануэль макрон
Франция, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере, В мире, Жеральд Дарманен, Эммануэль Макрон
Глава МВД Франции заявил о стабилизации обстановки в стране
Глава МВД Франции Дарманен: обстановка после массовых беспорядков стабилизировалась
ПАРИЖ, 5 июл - РИА Новости. Обстановка во Франции стабилизировалась после массовых беспорядков, спровоцированных смертью подростка от рук полицейского, однако необходимо продолжать следить за ситуацией, заявил в среду глава МВД Франции Жеральд Дарманен.
"Пусть ситуация и спокойная, нужно за ней следить после этих чрезвычайно сложных моментов", - сказал он на заседании законодательной комиссии сената Франции.
Трансляция велась на сайте Public Senat.
Волна протестов против полицейского произвола во Франции постепенно утихает. Число задержанных, а также масштабы погромов уменьшаются уже несколько дней подряд. Накануне президент страны Эммануэль Макрон
заявил, что пик массовых беспорядков пройден.
Во вторник на прошлой неделе полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла более пяти тысяч автомобилей, а также здания полиции и органов власти, около сотни мэрий подверглись нападениям с начала погромов. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов, 436 табачных магазинов, около десяти торговых центров.
Беспорядки во Франции
Во Франции уже несколько дней проходят протесты.
1 из 10
Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.
2 из 10
В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.
3 из 10
Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.
4 из 10
Его застрелили во время проверки на дороге.
5 из 10
По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.
6 из 10
Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.
7 из 10
Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.
8 из 10
Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.
9 из 10
Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.
10 из 10
Во Франции уже несколько дней проходят протесты.
1 из 10
Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.
2 из 10
В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.
3 из 10
Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.
4 из 10
Его застрелили во время проверки на дороге.
5 из 10
По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.
6 из 10
Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.
7 из 10
Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.
8 из 10
Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.
9 из 10
Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.
10 из 10