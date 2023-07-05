https://ria.ru/20230705/ssha-1882407103.html

СМИ: Вашингтон тайно выражал Киеву недовольство атакой на "Северные потоки"

СМИ: Вашингтон тайно выражал Киеву недовольство атакой на "Северные потоки" - РИА Новости, 05.07.2023

СМИ: Вашингтон тайно выражал Киеву недовольство атакой на "Северные потоки"

Вашингтон тайно выражал недовольство команде Владимира Зеленского из-за атаки на российские трубопроводы "Северные потоки", которая, по версии СМИ, была... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T16:33

2023-07-05T16:33

2023-07-05T16:33

в мире

сша

вашингтон (штат)

европа

владимир зеленский

сеймур херш

центральное разведывательное управление (цру)

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Вашингтон тайно выражал недовольство команде Владимира Зеленского из-за атаки на российские трубопроводы "Северные потоки", которая, по версии СМИ, была совершена при участии украинской стороны, сообщает издание Newsweek со ссылкой на высокопоставленного сотрудника военной разведки США. "Вашингтон тайно выразил правительству Зеленского свое недовольство по поводу атаки на "Северный поток" в сентябре прошлого года, но за этим актом саботажа последовали другие удары, в том числе недавняя атака беспилотников на сам Кремль", - говорится в материале издания. Отмечается, что эти атаки вызвали вопросы по поводу одной из основных обязанностей ЦРУ в сфере разведки - владеть достаточной информацией о том, что планируют украинцы и одновременно влиять на них и "придерживаться своего секретного соглашения с Москвой". Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке-2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Ранее ряд западных СМИ, в том числе Wall Street Journal, сообщали, что ЦРУ призывала Украину не взрывать газопровод "Северный поток" в июне 2022 года, за три месяца до диверсии, после предупреждения Службы военной разведки Нидерландов (MIVD) о подобных украинских планах. С другой стороны, американский журналист Сеймур Херш в феврале опубликовал расследование, в котором заявил, что взрывные устройства заложили водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.

https://ria.ru/20230705/rakety-1882401651.html

сша

вашингтон (штат)

европа

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

в мире, сша, вашингтон (штат), европа, владимир зеленский, сеймур херш, центральное разведывательное управление (цру), генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"