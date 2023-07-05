СМИ: Вашингтон тайно выражал Киеву недовольство атакой на "Северные потоки"
Newsweek: США тайно выражали команде Зеленского недовольство атакой на "Северные потоки"
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Вашингтон тайно выражал недовольство команде Владимира Зеленского из-за атаки на российские трубопроводы "Северные потоки", которая, по версии СМИ, была совершена при участии украинской стороны, сообщает издание Newsweek со ссылкой на высокопоставленного сотрудника военной разведки США.
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"Вашингтон тайно выразил правительству Зеленского свое недовольство по поводу атаки на "Северный поток" в сентябре прошлого года, но за этим актом саботажа последовали другие удары, в том числе недавняя атака беспилотников на сам Кремль", - говорится в материале издания.
Отмечается, что эти атаки вызвали вопросы по поводу одной из основных обязанностей ЦРУ в сфере разведки - владеть достаточной информацией о том, что планируют украинцы и одновременно влиять на них и "придерживаться своего секретного соглашения с Москвой".
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке-2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Ранее ряд западных СМИ, в том числе Wall Street Journal, сообщали, что ЦРУ призывала Украину не взрывать газопровод "Северный поток" в июне 2022 года, за три месяца до диверсии, после предупреждения Службы военной разведки Нидерландов (MIVD) о подобных украинских планах. С другой стороны, американский журналист Сеймур Херш в феврале опубликовал расследование, в котором заявил, что взрывные устройства заложили водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.