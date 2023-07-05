https://ria.ru/20230705/ssha-1882274542.html

В США преследуют за альтернативную позицию по Украине, сообщил активист

В США преследуют за альтернативную позицию по Украине, сообщил активист - РИА Новости, 05.07.2023

В США преследуют за альтернативную позицию по Украине, сообщил активист

Власти США преследуют граждан за любое выражение альтернативного мнения об Украине и специальной военной операции (СВО) РФ, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T03:11

2023-07-05T03:11

2023-07-05T03:11

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Власти США преследуют граждан за любое выражение альтернативного мнения об Украине и специальной военной операции (СВО) РФ, заявил в интервью РИА Новости глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов, за информацию о местонахождении которого США объявили награду в размере до 10 миллионов долларов. "Легальных, законных и адекватных способов бороться в информационном поле за здравый смысл по украинскому вопросу сегодня у американцев нет", - сказал Ионов. По словам главы движения, большая часть выдвинутых против него в США обвинений как раз связана с выражением своего мнения по Украине. "Эндайтмент (обвинительное заключение) состоит из трех пунктов. Создание незаконной сети агентов. Работа от имени правительства Российской Федерации. И третье, как они это написали, пропаганда путинской пропаганды. То есть я первый человек, которого США официально обвиняют и уголовно преследуют за позицию по поводу СВО", - отметил активист. По его словам, такой процесс нужен для создания прецедента, чтобы запугивать остальных. "Мой кейс нужен, чтобы подойти к любому активисту и сказать: "Если ты свой рот не закроешь и свою позицию не перестанешь отстаивать, особенно в части украинского кейса, то у тебя будет точно такое же дело, как у него. Только в отличие от Ионова ты сядешь в тюрьму, потому что ты находишься на территории США", - сказал собеседник агентства. То же самое действует в отношении россиян, которые живут в США, добавил он. "Если они там скажут хоть слово в поддержку СВО публично, к ним придут, покажут мой эндайтмент, скажут: "Ты так же хочешь? Окей". То есть, по сути, они через мое уголовное дело легализуют возможность репрессий в отношении своего же гражданского общества", - подчеркнул Ионов. При этом, по его словам, власти действуют достаточно жестко. "Могут приехать два бронированных бобика, побить все стекла дома, положить лицом в пол, попинать, одеть в кандалы и увезти в полицейский участок. А если вы после этого ничего не поймете, поедете в тюрьму на пять-семь-десять лет, в зависимости от того, как вы будете себя вести", - сказал активист. Как утверждает американский минюст, Ионов якобы использовал свое Российское антиглобалистское движение для кампаний по влиянию, которые, согласно утверждению ведомства, контролировали сотрудники ФСБ, также обвиненные в рамках дела. Фигуранты дела якобы вступили в сговор ради влияния на выборы в США, "тайно финансируя и направляя политическую кампанию конкретного кандидата на местную выборную должность в городе Санкт-Петербург, штат Флорида", говорится в сообщении. Затем фигуранты якобы обсуждали и президентские выборы в США, полагает минюст. Ионов с 2014 по 2022 год якобы вербовал членов американских политических групп в некоторых штатах для участия в кампаниях по влиянию, минюст утверждает, что речь идет о представителях Африканской народно-социалистической партии и других. Четверым американцам из этой партии также предъявлены обвинения в рамках дела, сообщает ведомство.

https://ria.ru/20230704/ssha-1882061268.html

https://ria.ru/20230704/ssha-1882061058.html

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