Сийярто поблагодарил Россию за поставки "Спутник V" в Венгрию
Глава МИД Венгрии Сийярто поблагодарил Мурашко за поставки вакцины "Спутник V" в Венгрию
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАмпула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"). Архивное фото
БУДАПЕШТ, 5 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто поблагодарил главу российского минздрава Михаила Мурашко за поставки вакцины "Спутник V" в Венгрию, заявив, что Будапешт никогда не забудет помощи во время пандемии.
"Пандемия коронавируса бросила невиданный вызов. Мы помним, как сотни и тысячи человек умирали, пока весь континент ждал вакцину. Мы тогда приняли стратегическое решение купить вакцины на Востоке, пока их нет с Запада. Министр Мурашко сыграл роль в том, чтобы можно было купить вакцину "Спутник", с помощью которой у миллиона человек в Венгрии была возможность поставить прививки, спасшие им жизнь", - сказал Сийярто на пресс-конференции с министром здравоохранения РФ, который является сопредседателем российско-венгерской межправкомиссии.
По его словам, Венгрия "никогда этого не забудем, несмотря ни на какую геополитическую ситуацию".
Сийярто выразил Мурашко благодарность "за решение, которое позволило почти миллиону венгерских граждан быть в безопасности, благодаря вакцине "Спутник", пока вакцина с другого географического направления все еще ожидалась".
"Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.