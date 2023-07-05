Рейтинг@Mail.ru
Сийярто поблагодарил Россию за поставки "Спутник V" в Венгрию - РИА Новости, 05.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:08 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/sputnik-1882446195.html
Сийярто поблагодарил Россию за поставки "Спутник V" в Венгрию
Сийярто поблагодарил Россию за поставки "Спутник V" в Венгрию - РИА Новости, 05.07.2023
Сийярто поблагодарил Россию за поставки "Спутник V" в Венгрию
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто поблагодарил главу российского минздрава Михаила Мурашко за поставки вакцины "Спутник РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T19:08
2023-07-05T19:08
венгрия
михаил мурашко
россия
будапешт
петер сийярто
российский фонд прямых инвестиций
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768733346_0:192:2790:1761_1920x0_80_0_0_407359ef58abc2975a37f2d6fd25be51.jpg
БУДАПЕШТ, 5 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто поблагодарил главу российского минздрава Михаила Мурашко за поставки вакцины "Спутник V" в Венгрию, заявив, что Будапешт никогда не забудет помощи во время пандемии. "Пандемия коронавируса бросила невиданный вызов. Мы помним, как сотни и тысячи человек умирали, пока весь континент ждал вакцину. Мы тогда приняли стратегическое решение купить вакцины на Востоке, пока их нет с Запада. Министр Мурашко сыграл роль в том, чтобы можно было купить вакцину "Спутник", с помощью которой у миллиона человек в Венгрии была возможность поставить прививки, спасшие им жизнь", - сказал Сийярто на пресс-конференции с министром здравоохранения РФ, который является сопредседателем российско-венгерской межправкомиссии. По его словам, Венгрия "никогда этого не забудем, несмотря ни на какую геополитическую ситуацию". Сийярто выразил Мурашко благодарность "за решение, которое позволило почти миллиону венгерских граждан быть в безопасности, благодаря вакцине "Спутник", пока вакцина с другого географического направления все еще ожидалась". "Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.
https://ria.ru/20230425/vaktsina-1867584072.html
https://ria.ru/20230418/covid-19-1865962267.html
венгрия
россия
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768733346_67:0:2547:1860_1920x0_80_0_0_f13e6c64a2252023b0b20b4f515d75a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, михаил мурашко, россия, будапешт, петер сийярто, российский фонд прямых инвестиций
Венгрия, Михаил Мурашко, Россия, Будапешт, Петер Сийярто, Российский фонд прямых инвестиций
Сийярто поблагодарил Россию за поставки "Спутник V" в Венгрию

Глава МИД Венгрии Сийярто поблагодарил Мурашко за поставки вакцины "Спутник V" в Венгрию

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАмпула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампула с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Ампула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"). Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 5 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто поблагодарил главу российского минздрава Михаила Мурашко за поставки вакцины "Спутник V" в Венгрию, заявив, что Будапешт никогда не забудет помощи во время пандемии.
"Пандемия коронавируса бросила невиданный вызов. Мы помним, как сотни и тысячи человек умирали, пока весь континент ждал вакцину. Мы тогда приняли стратегическое решение купить вакцины на Востоке, пока их нет с Запада. Министр Мурашко сыграл роль в том, чтобы можно было купить вакцину "Спутник", с помощью которой у миллиона человек в Венгрии была возможность поставить прививки, спасшие им жизнь", - сказал Сийярто на пресс-конференции с министром здравоохранения РФ, который является сопредседателем российско-венгерской межправкомиссии.
Ампула с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Саудовский журнал подтвердил эффективность "Спутника V"
25 апреля, 13:41
По его словам, Венгрия "никогда этого не забудем, несмотря ни на какую геополитическую ситуацию".
Сийярто выразил Мурашко благодарность "за решение, которое позволило почти миллиону венгерских граждан быть в безопасности, благодаря вакцине "Спутник", пока вакцина с другого географического направления все еще ожидалась".
"Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Документы для обновления вакцины от COVID-19 готовы, сообщил Гинцбург
18 апреля, 03:52
 
ВенгрияМихаил МурашкоРоссияБудапештПетер СийяртоРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала