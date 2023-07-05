https://ria.ru/20230705/sputnik-1882446195.html

Сийярто поблагодарил Россию за поставки "Спутник V" в Венгрию

Сийярто поблагодарил Россию за поставки "Спутник V" в Венгрию - РИА Новости, 05.07.2023

Сийярто поблагодарил Россию за поставки "Спутник V" в Венгрию

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто поблагодарил главу российского минздрава Михаила Мурашко за поставки вакцины "Спутник РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T19:08

2023-07-05T19:08

2023-07-05T19:08

венгрия

михаил мурашко

россия

будапешт

петер сийярто

российский фонд прямых инвестиций

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БУДАПЕШТ, 5 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто поблагодарил главу российского минздрава Михаила Мурашко за поставки вакцины "Спутник V" в Венгрию, заявив, что Будапешт никогда не забудет помощи во время пандемии. "Пандемия коронавируса бросила невиданный вызов. Мы помним, как сотни и тысячи человек умирали, пока весь континент ждал вакцину. Мы тогда приняли стратегическое решение купить вакцины на Востоке, пока их нет с Запада. Министр Мурашко сыграл роль в том, чтобы можно было купить вакцину "Спутник", с помощью которой у миллиона человек в Венгрии была возможность поставить прививки, спасшие им жизнь", - сказал Сийярто на пресс-конференции с министром здравоохранения РФ, который является сопредседателем российско-венгерской межправкомиссии. По его словам, Венгрия "никогда этого не забудем, несмотря ни на какую геополитическую ситуацию". Сийярто выразил Мурашко благодарность "за решение, которое позволило почти миллиону венгерских граждан быть в безопасности, благодаря вакцине "Спутник", пока вакцина с другого географического направления все еще ожидалась". "Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.

https://ria.ru/20230425/vaktsina-1867584072.html

https://ria.ru/20230418/covid-19-1865962267.html

венгрия

россия

будапешт

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венгрия, михаил мурашко, россия, будапешт, петер сийярто, российский фонд прямых инвестиций