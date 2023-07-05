https://ria.ru/20230705/sputnik-1882278065.html

Генштаб Южной Кореи не увидел военной ценности в обломках спутника КНДР

Генштаб Южной Кореи не увидел военной ценности в обломках спутника КНДР - РИА Новости, 05.07.2023

Генштаб Южной Кореи не увидел военной ценности в обломках спутника КНДР

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи пришел к выводу, что найденные в море обломки спутника-шпиона, который пыталась запустить Северная Корея 31... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T05:14

2023-07-05T05:14

2023-07-05T05:14

южная корея

желтое море

в мире

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ТОКИО, 5 июл – РИА Новости. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи пришел к выводу, что найденные в море обломки спутника-шпиона, который пыталась запустить Северная Корея 31 мая, не имеют "военной ценности", сообщило агентство Ренхап. Операция по извлечению фрагментов ракеты и спутника началась 31 мая сразу после запуска и закончилась в среду, продлившись 36 дней. Южнокорейские и американские эксперты изучали обломки спутника и пришли к выводу, что они "не имеют военной ценности". КНДР 31 мая попыталась запустить на орбиту военный разведывательный спутник "Маллигён-1" ("Телескоп-1") на ракете-носителе типа "Чхоллима-1" (мифический крылатый корейский конь, "способный преодолевать тысячу ли в день") с новым двигателем, но в работе двигателя второй ступени возникла проблема, в результате чего ракета упала в Желтое море. Государственное управление КНДР по освоению космоса назвало причинами ненадежность и нестабильность новой системы двигателя и характеристик использованного топлива и пообещало в ближайшем будущем найти конкретные причины, исправить недочеты и повторить запуск. Политбюро Центрального комитета Трудовой партии КНДР назвало неудачу с запуском спутника "самым серьезным" провалом в ходе выполнения определенных на съезде партии задач по укреплению обороноспособности. В середине июня южнокорейские военные извлекли, предположительно, часть второй ступени ракеты в надежде, что найденные фрагменты смогут пролить свет на состояние северокорейской программы по разработке ракет большой дальности.

https://ria.ru/20230426/soglasovanie-1867989916.html

https://ria.ru/20230531/raketa-1875224269.html

южная корея

желтое море

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южная корея, желтое море, в мире