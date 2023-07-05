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Совфед запретил промышленный вылов китообразных
Совфед запретил промышленный вылов китообразных - РИА Новости, 05.07.2023
Совфед запретил промышленный вылов китообразных
Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, запрещающий осуществление промышленного и прибрежного рыболовства в отношении китообразных, а также рыболовство в... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T15:41
2023-07-05T15:41
2023-07-05T15:43
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, запрещающий осуществление промышленного и прибрежного рыболовства в отношении китообразных, а также рыболовство в учебных и культурно-просветительских целях в отношении морских млекопитающих. Федеральный закон дополняет закон о рыболовстве статьей "Добыча (вылов) морских млекопитающих". Частью 1 этой статьи устанавливается, что осуществление добычи (вылова) морских млекопитающих допускается в случае, если рыболовство в отношении них не запрещено или не ограничено законом о рыболовстве. Согласно части 2 этой статьи, добыча (вылов) морских млекопитающих в учебных и культурно-просветительских целях осуществляется на основании предусмотренного статьей 332 Закона о рыболовстве решения о предоставлении морских млекопитающих в пользование для осуществления рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях, принимаемого в соответствии с решением комиссии, создаваемой правительством Российской Федерации. Решение комиссии размещается в интернете в пятидневный срок со дня его поступления в федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства. Состав указанной комиссии и порядок ее деятельности утверждаются кабмином. Федеральный закон вносит изменения, согласно которым добытые при осуществлении рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях водные биологические ресурсы используются в учебном процессе образовательными и научными организациями, а также при осуществлении организациями культуры культурно-просветительской деятельности.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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совет федерации рф, общество
Совет Федерации РФ, Общество
Совфед запретил промышленный вылов китообразных
Сенаторы одобрили закон, запрещающий промышленный и прибрежный вылов китообразных
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, запрещающий осуществление промышленного и прибрежного рыболовства в отношении китообразных, а также рыболовство в учебных и культурно-просветительских целях в отношении морских млекопитающих.
Федеральный закон дополняет закон о рыболовстве статьей "Добыча (вылов) морских млекопитающих". Частью 1 этой статьи устанавливается, что осуществление добычи (вылова) морских млекопитающих допускается в случае, если рыболовство в отношении них не запрещено или не ограничено законом о рыболовстве. Согласно части 2 этой статьи, добыча (вылов) морских млекопитающих в учебных и культурно-просветительских целях осуществляется на основании предусмотренного статьей 332 Закона о рыболовстве решения о предоставлении морских млекопитающих в пользование для осуществления рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях, принимаемого в соответствии с решением комиссии, создаваемой правительством Российской Федерации. Решение комиссии размещается в интернете в пятидневный срок со дня его поступления в федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства. Состав указанной комиссии и порядок ее деятельности утверждаются кабмином.
Федеральный закон вносит изменения, согласно которым добытые при осуществлении рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях водные биологические ресурсы используются в учебном процессе образовательными и научными организациями, а также при осуществлении организациями культуры культурно-просветительской деятельности.
Путин поручил Генпрокуратуре проводить проверки в сфере охраны китообразных