https://ria.ru/20230705/sovfed-1882395295.html

Совфед запретил промышленный вылов китообразных

Совфед запретил промышленный вылов китообразных - РИА Новости, 05.07.2023

Совфед запретил промышленный вылов китообразных

Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, запрещающий осуществление промышленного и прибрежного рыболовства в отношении китообразных, а также рыболовство в... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T15:41

2023-07-05T15:41

2023-07-05T15:43

совет федерации рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/07/1572593028_0:225:2169:1445_1920x0_80_0_0_75886df653f84cc786dbbbb7d74ddb14.jpg

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, запрещающий осуществление промышленного и прибрежного рыболовства в отношении китообразных, а также рыболовство в учебных и культурно-просветительских целях в отношении морских млекопитающих. Федеральный закон дополняет закон о рыболовстве статьей "Добыча (вылов) морских млекопитающих". Частью 1 этой статьи устанавливается, что осуществление добычи (вылова) морских млекопитающих допускается в случае, если рыболовство в отношении них не запрещено или не ограничено законом о рыболовстве. Согласно части 2 этой статьи, добыча (вылов) морских млекопитающих в учебных и культурно-просветительских целях осуществляется на основании предусмотренного статьей 332 Закона о рыболовстве решения о предоставлении морских млекопитающих в пользование для осуществления рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях, принимаемого в соответствии с решением комиссии, создаваемой правительством Российской Федерации. Решение комиссии размещается в интернете в пятидневный срок со дня его поступления в федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства. Состав указанной комиссии и порядок ее деятельности утверждаются кабмином. Федеральный закон вносит изменения, согласно которым добытые при осуществлении рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях водные биологические ресурсы используются в учебном процессе образовательными и научными организациями, а также при осуществлении организациями культуры культурно-просветительской деятельности.

https://ria.ru/20220129/proverka-1770123536.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

совет федерации рф, общество