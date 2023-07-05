Рейтинг@Mail.ru
Совфед запретил промышленный вылов китообразных - РИА Новости, 05.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 05.07.2023 (обновлено: 15:43 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/sovfed-1882395295.html
Совфед запретил промышленный вылов китообразных
Совфед запретил промышленный вылов китообразных - РИА Новости, 05.07.2023
Совфед запретил промышленный вылов китообразных
Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, запрещающий осуществление промышленного и прибрежного рыболовства в отношении китообразных, а также рыболовство в... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T15:41
2023-07-05T15:43
совет федерации рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/07/1572593028_0:225:2169:1445_1920x0_80_0_0_75886df653f84cc786dbbbb7d74ddb14.jpg
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, запрещающий осуществление промышленного и прибрежного рыболовства в отношении китообразных, а также рыболовство в учебных и культурно-просветительских целях в отношении морских млекопитающих. Федеральный закон дополняет закон о рыболовстве статьей "Добыча (вылов) морских млекопитающих". Частью 1 этой статьи устанавливается, что осуществление добычи (вылова) морских млекопитающих допускается в случае, если рыболовство в отношении них не запрещено или не ограничено законом о рыболовстве. Согласно части 2 этой статьи, добыча (вылов) морских млекопитающих в учебных и культурно-просветительских целях осуществляется на основании предусмотренного статьей 332 Закона о рыболовстве решения о предоставлении морских млекопитающих в пользование для осуществления рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях, принимаемого в соответствии с решением комиссии, создаваемой правительством Российской Федерации. Решение комиссии размещается в интернете в пятидневный срок со дня его поступления в федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства. Состав указанной комиссии и порядок ее деятельности утверждаются кабмином. Федеральный закон вносит изменения, согласно которым добытые при осуществлении рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях водные биологические ресурсы используются в учебном процессе образовательными и научными организациями, а также при осуществлении организациями культуры культурно-просветительской деятельности.
https://ria.ru/20220129/proverka-1770123536.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/07/1572593028_44:0:1971:1445_1920x0_80_0_0_540fdf0f967eea302d82451a1a0f536f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
совет федерации рф, общество
Совет Федерации РФ, Общество
Совфед запретил промышленный вылов китообразных

Сенаторы одобрили закон, запрещающий промышленный и прибрежный вылов китообразных

© РИА Новости / Алексей КуденкоГорбатые киты
Горбатые киты - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Горбатые киты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, запрещающий осуществление промышленного и прибрежного рыболовства в отношении китообразных, а также рыболовство в учебных и культурно-просветительских целях в отношении морских млекопитающих.
Федеральный закон дополняет закон о рыболовстве статьей "Добыча (вылов) морских млекопитающих". Частью 1 этой статьи устанавливается, что осуществление добычи (вылова) морских млекопитающих допускается в случае, если рыболовство в отношении них не запрещено или не ограничено законом о рыболовстве. Согласно части 2 этой статьи, добыча (вылов) морских млекопитающих в учебных и культурно-просветительских целях осуществляется на основании предусмотренного статьей 332 Закона о рыболовстве решения о предоставлении морских млекопитающих в пользование для осуществления рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях, принимаемого в соответствии с решением комиссии, создаваемой правительством Российской Федерации. Решение комиссии размещается в интернете в пятидневный срок со дня его поступления в федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства. Состав указанной комиссии и порядок ее деятельности утверждаются кабмином.
Федеральный закон вносит изменения, согласно которым добытые при осуществлении рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях водные биологические ресурсы используются в учебном процессе образовательными и научными организациями, а также при осуществлении организациями культуры культурно-просветительской деятельности.
Горбатый кит
Путин поручил Генпрокуратуре проводить проверки в сфере охраны китообразных
29 января 2022, 13:54
 
Совет Федерации РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала