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Совфед одобрил закон об упрощенном ВНЖ для иностранных специалистов - РИА Новости, 05.07.2023
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13:33 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/sovfed-1882350524.html
Совфед одобрил закон об упрощенном ВНЖ для иностранных специалистов
Совфед одобрил закон об упрощенном ВНЖ для иностранных специалистов - РИА Новости, 05.07.2023
Совфед одобрил закон об упрощенном ВНЖ для иностранных специалистов
Совет Федерации на заседании в среду одобрили закон, устанавливающий упрощенное получение вида на жительство для заключивших с ВС РФ контракт во время... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T13:33
2023-07-05T13:33
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрили закон, устанавливающий упрощенное получение вида на жительство для заключивших с ВС РФ контракт во время проведения СВО, а также для иностранных специалистов. Высококвалифицированным специалистам и членам их семей предоставляется бессрочный вид на жительство при условии, что они уже проживают в Российской Федерации по виду на жительство и осуществляют не менее двух лет трудовую деятельность в Российской Федерации в качестве высококвалифицированного специалиста с уплатой всех налогов. Иностранные граждане, заключившие в период проведения СВО контракт с ВС РФ на один год, и члены их семей также смогут получить ВНЖ в упрощённом порядке. Если иностранный гражданин погибнет, то члены семьи (супруги, дети и родители) смогут всё равно получить ВНЖ. Участвующие в СВО иностранцы освобождаются от сдачи экзамена на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации при получении разрешения на временное проживание и вида на жительство, а также от обязанности проживать только на территории того субъекта Российской Федерации, на территории которого ему выдано разрешение на временное проживание. Закон уточняет порядок признания и утраты статуса высококвалифицированного специалиста по таким критериям, как заработная плата, перечень документов, предоставляемых для выдачи высококвалифицированному специалисту разрешения на работу и продления в этих целях временного пребывания в Российской Федерации, порядок выдачи вида на жительство и разрешения на работу, а также последствия их несоблюдения. Разрешение на работу высококвалифицированному специалисту выдается на срок действия заключенного им трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на три года с возможностью неоднократного продления указанного срока не более чем на три года для каждого последующего продления. Законом устанавливается обязанность высококвалифицированного специалиста обратиться в МВД России или его территориальный орган за получением (выдачей) разрешения на работу (решения о продлении разрешения на работу) в течение тридцати календарных дней со дня принятия этим органом соответствующего решения. В случае, если обстоятельств для пребывания на территории РФ у высококвалифицированного специалиста и его семьи нет, то они должны выехать из страны в течение 15 календарных дней.
https://ria.ru/20230323/grazhdanstvo-1860060233.html
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общество, россия, совет федерации рф
Общество, Россия, Совет Федерации РФ
Совфед одобрил закон об упрощенном ВНЖ для иностранных специалистов

Совфед одобрил закон об упрощенном ВНЖ для специалистов и заключивших контракт с ВС России

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрили закон, устанавливающий упрощенное получение вида на жительство для заключивших с ВС РФ контракт во время проведения СВО, а также для иностранных специалистов.
Высококвалифицированным специалистам и членам их семей предоставляется бессрочный вид на жительство при условии, что они уже проживают в Российской Федерации по виду на жительство и осуществляют не менее двух лет трудовую деятельность в Российской Федерации в качестве высококвалифицированного специалиста с уплатой всех налогов.
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Иностранные граждане, заключившие в период проведения СВО контракт с ВС РФ на один год, и члены их семей также смогут получить ВНЖ в упрощённом порядке. Если иностранный гражданин погибнет, то члены семьи (супруги, дети и родители) смогут всё равно получить ВНЖ. Участвующие в СВО иностранцы освобождаются от сдачи экзамена на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации при получении разрешения на временное проживание и вида на жительство, а также от обязанности проживать только на территории того субъекта Российской Федерации, на территории которого ему выдано разрешение на временное проживание.
Закон уточняет порядок признания и утраты статуса высококвалифицированного специалиста по таким критериям, как заработная плата, перечень документов, предоставляемых для выдачи высококвалифицированному специалисту разрешения на работу и продления в этих целях временного пребывания в Российской Федерации, порядок выдачи вида на жительство и разрешения на работу, а также последствия их несоблюдения.
Разрешение на работу высококвалифицированному специалисту выдается на срок действия заключенного им трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на три года с возможностью неоднократного продления указанного срока не более чем на три года для каждого последующего продления.
Законом устанавливается обязанность высококвалифицированного специалиста обратиться в МВД России или его территориальный орган за получением (выдачей) разрешения на работу (решения о продлении разрешения на работу) в течение тридцати календарных дней со дня принятия этим органом соответствующего решения.
В случае, если обстоятельств для пребывания на территории РФ у высококвалифицированного специалиста и его семьи нет, то они должны выехать из страны в течение 15 календарных дней.
IT-специалист за работой - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
Иностранные IT-специалисты могут получить ВНЖ в России в упрощенном порядке
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