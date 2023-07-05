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В Совфеде заявили, что сенаторам не запрещали пользоваться айфонами
В Совфеде заявили, что сенаторам не запрещали пользоваться айфонами - РИА Новости, 05.07.2023
В Совфеде заявили, что сенаторам не запрещали пользоваться айфонами
В Совете Федерации нет запрета для сенаторов на использование зарубежных телефонов, включая айфоны, при проведении закрытых совещаний все средства связи... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T11:07
2023-07-05T11:07
2023-07-05T11:17
политика
совет федерации рф
вячеслав тимченко
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В Совете Федерации нет запрета для сенаторов на использование зарубежных телефонов, включая айфоны, при проведении закрытых совещаний все средства связи остаются у секретарей, сообщил РИА Новости в среду глава регламентного комитета Совфеда Вячеслав Тимченко. Ранее первый замглавы международного комитета Госдумы Алексей Чепа сказал РИА Новости, что следует запретить средства связи из недружественных стран, например, айфон. "В Совете Федерации нет запрета для сенаторов на использование айфонов", - сказал Тимченко. Вместе с тем, он отметил, что он сторонник перехода не только на телефоны из дружественных стран, но в приоритете - на отечественную продукцию, если есть соответствующее оборудование. Тимченко также напомнил, что "при проведении закрытых совещаний в Совете Федерации все телефоны сенаторов остаются у секретарей".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, совет федерации рф, вячеслав тимченко
Политика, Совет Федерации РФ, Вячеслав Тимченко
В Совфеде заявили, что сенаторам не запрещали пользоваться айфонами
Тимченко заявил, что в Совфеде можно пользоваться иностранными гаджетами, включая айфоны