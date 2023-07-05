https://ria.ru/20230705/sovfed-1882311796.html

В Совфеде заявили, что сенаторам не запрещали пользоваться айфонами

В Совфеде заявили, что сенаторам не запрещали пользоваться айфонами - РИА Новости, 05.07.2023

В Совфеде заявили, что сенаторам не запрещали пользоваться айфонами

В Совете Федерации нет запрета для сенаторов на использование зарубежных телефонов, включая айфоны, при проведении закрытых совещаний все средства связи... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T11:07

2023-07-05T11:07

2023-07-05T11:17

политика

совет федерации рф

вячеслав тимченко

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В Совете Федерации нет запрета для сенаторов на использование зарубежных телефонов, включая айфоны, при проведении закрытых совещаний все средства связи остаются у секретарей, сообщил РИА Новости в среду глава регламентного комитета Совфеда Вячеслав Тимченко. Ранее первый замглавы международного комитета Госдумы Алексей Чепа сказал РИА Новости, что следует запретить средства связи из недружественных стран, например, айфон. "В Совете Федерации нет запрета для сенаторов на использование айфонов", - сказал Тимченко. Вместе с тем, он отметил, что он сторонник перехода не только на телефоны из дружественных стран, но в приоритете - на отечественную продукцию, если есть соответствующее оборудование. Тимченко также напомнил, что "при проведении закрытых совещаний в Совете Федерации все телефоны сенаторов остаются у секретарей".

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, совет федерации рф, вячеслав тимченко