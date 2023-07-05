https://ria.ru/20230705/soledar-1882274732.html
Под Соледаром отразили атаку ВСУ, уничтожив две бронемашины с пехотой
Под Соледаром отразили атаку ВСУ, уничтожив две бронемашины с пехотой - РИА Новости, 05.07.2023
Под Соледаром отразили атаку ВСУ, уничтожив две бронемашины с пехотой
Российские военные отразили атаку украинских войск под Соледаром в ДНР, уничтожив две бронемашины с пехотой, а также основную часть группы противника, дошедшую... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T03:15
2023-07-05T03:15
2023-07-05T03:15
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
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СОЛЕДАР (ДНР), 5 июл - РИА Новости. Российские военные отразили атаку украинских войск под Соледаром в ДНР, уничтожив две бронемашины с пехотой, а также основную часть группы противника, дошедшую до позиций, видео боя показал корреспонденту РИА Новости командир артиллерийского подразделения 200-й бригады. "Противник в составе четырех машин выдвигался к нашему переднему краю: две машины были уничтожены при подходе, а две машины почти дошли до нашего переднего края, пехота противника частично спешилась и встретилась с нашей пехотой", - сказал артиллерист. Собеседник агентства отметил, что российские подразделения уничтожили основную часть группы при спешивании с машин, работа велась переносными ракетными комплексами. Группировка ВС РФ "Юг" на донецком направлении за сутки отразила 11 атак ВСУ, уничтожив до 360 украинских военнослужащих, 22 единицы техники и два склада с боеприпасами, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика
Под Соледаром отразили атаку ВСУ, уничтожив две бронемашины с пехотой
Российские военные отразили атаку ВСУ под Соледаром, уничтожив две бронемашины с пехотой
СОЛЕДАР (ДНР), 5 июл - РИА Новости. Российские военные отразили атаку украинских войск под Соледаром в ДНР, уничтожив две бронемашины с пехотой, а также основную часть группы противника, дошедшую до позиций, видео боя показал корреспонденту РИА Новости командир артиллерийского подразделения 200-й бригады.
"Противник в составе четырех машин выдвигался к нашему переднему краю: две машины были уничтожены при подходе, а две машины почти дошли до нашего переднего края, пехота противника частично спешилась и встретилась с нашей пехотой", - сказал артиллерист.
Собеседник агентства отметил, что российские подразделения уничтожили основную часть группы при спешивании с машин, работа велась переносными ракетными комплексами.
Группировка ВС РФ "Юг" на донецком направлении за сутки отразила 11 атак ВСУ
, уничтожив до 360 украинских военнослужащих, 22 единицы техники и два склада с боеприпасами, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
Российские военные отразили попытки наступления ВСУ на трех направлениях