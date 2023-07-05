https://ria.ru/20230705/soledar-1882274732.html

Под Соледаром отразили атаку ВСУ, уничтожив две бронемашины с пехотой

Под Соледаром отразили атаку ВСУ, уничтожив две бронемашины с пехотой - РИА Новости, 05.07.2023

Под Соледаром отразили атаку ВСУ, уничтожив две бронемашины с пехотой

Российские военные отразили атаку украинских войск под Соледаром в ДНР, уничтожив две бронемашины с пехотой, а также основную часть группы противника, дошедшую... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T03:15

2023-07-05T03:15

2023-07-05T03:15

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

донецкая народная республика

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СОЛЕДАР (ДНР), 5 июл - РИА Новости. Российские военные отразили атаку украинских войск под Соледаром в ДНР, уничтожив две бронемашины с пехотой, а также основную часть группы противника, дошедшую до позиций, видео боя показал корреспонденту РИА Новости командир артиллерийского подразделения 200-й бригады. "Противник в составе четырех машин выдвигался к нашему переднему краю: две машины были уничтожены при подходе, а две машины почти дошли до нашего переднего края, пехота противника частично спешилась и встретилась с нашей пехотой", - сказал артиллерист. Собеседник агентства отметил, что российские подразделения уничтожили основную часть группы при спешивании с машин, работа велась переносными ракетными комплексами. Группировка ВС РФ "Юг" на донецком направлении за сутки отразила 11 атак ВСУ, уничтожив до 360 украинских военнослужащих, 22 единицы техники и два склада с боеприпасами, сообщили в воскресенье в Минобороны России.

https://ria.ru/20230704/spetsoperatsiya-1882144289.html

россия

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика