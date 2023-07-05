https://ria.ru/20230705/shtraf-1882279971.html
СМИ: в России могут увеличить штраф за недопуск газовщиков в квартиру
СМИ: в России могут увеличить штраф за недопуск газовщиков в квартиру - РИА Новости, 05.07.2023
СМИ: в России могут увеличить штраф за недопуск газовщиков в квартиру
Российское правительство одобрило законопроект, который предлагает повысить штраф за отказ впустить в квартиру работников техобслуживания газового оборудования... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T06:00
2023-07-05T06:00
2023-07-05T08:29
россия
андрей кутепов
госдума рф
общество
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российское правительство одобрило законопроект, который предлагает повысить штраф за отказ впустить в квартиру работников техобслуживания газового оборудования до десяти тысяч рублей, сообщила газета "Известия" со ссылкой на копию отзыва кабинета министров."В ближайшее время документ планируется внести в Госдуму", — добавили авторы материала.По информации издания, один из авторов закона сенатор Андрей Кутепов подчеркнул, что целью проекта стало улучшение безопасности в жилых помещениях. Кроме того, документом планируются изменения в Кодексе об административных правонарушениях."Известия" также отметили, что для должностных лиц аналогичный штраф вырастет до ста тысяч рублей, а юридических — до полумиллиона рублей. При этом предполагается наказание и за уклонение от заключения соглашения о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования, оно составит до десяти тысяч рублей.
https://ria.ru/20230704/shtraf-1882056510.html
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россия, андрей кутепов, госдума рф, общество
Россия, Андрей Кутепов, Госдума РФ, Общество
СМИ: в России могут увеличить штраф за недопуск газовщиков в квартиру
"Известия": штраф за недопуск газовщиков в квартиру может увеличиться до 10 тысяч рублей