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СМИ: в России могут увеличить штраф за недопуск газовщиков в квартиру - РИА Новости, 05.07.2023
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06:00 05.07.2023 (обновлено: 08:29 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/shtraf-1882279971.html
СМИ: в России могут увеличить штраф за недопуск газовщиков в квартиру
СМИ: в России могут увеличить штраф за недопуск газовщиков в квартиру - РИА Новости, 05.07.2023
СМИ: в России могут увеличить штраф за недопуск газовщиков в квартиру
Российское правительство одобрило законопроект, который предлагает повысить штраф за отказ впустить в квартиру работников техобслуживания газового оборудования... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T06:00
2023-07-05T08:29
россия
андрей кутепов
госдума рф
общество
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российское правительство одобрило законопроект, который предлагает повысить штраф за отказ впустить в квартиру работников техобслуживания газового оборудования до десяти тысяч рублей, сообщила газета "Известия" со ссылкой на копию отзыва кабинета министров.&quot;В ближайшее время документ планируется внести в Госдуму&quot;, — добавили авторы материала.По информации издания, один из авторов закона сенатор Андрей Кутепов подчеркнул, что целью проекта стало улучшение безопасности в жилых помещениях. Кроме того, документом планируются изменения в Кодексе об административных правонарушениях."Известия" также отметили, что для должностных лиц аналогичный штраф вырастет до ста тысяч рублей, а юридических — до полумиллиона рублей. При этом предполагается наказание и за уклонение от заключения соглашения о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования, оно составит до десяти тысяч рублей.
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россия, андрей кутепов, госдума рф, общество
Россия, Андрей Кутепов, Госдума РФ, Общество
СМИ: в России могут увеличить штраф за недопуск газовщиков в квартиру

"Известия": штраф за недопуск газовщиков в квартиру может увеличиться до 10 тысяч рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСпециалист проводит техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования
Специалист проводит техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Специалист проводит техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российское правительство одобрило законопроект, который предлагает повысить штраф за отказ впустить в квартиру работников техобслуживания газового оборудования до десяти тысяч рублей, сообщила газета "Известия" со ссылкой на копию отзыва кабинета министров.
«

"В ближайшее время документ планируется внести в Госдуму", — добавили авторы материала.

По информации издания, один из авторов закона сенатор Андрей Кутепов подчеркнул, что целью проекта стало улучшение безопасности в жилых помещениях. Кроме того, документом планируются изменения в Кодексе об административных правонарушениях.
"Известия" также отметили, что для должностных лиц аналогичный штраф вырастет до ста тысяч рублей, а юридических — до полумиллиона рублей. При этом предполагается наказание и за уклонение от заключения соглашения о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования, оно составит до десяти тысяч рублей.
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