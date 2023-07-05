https://ria.ru/20230705/shiveluch-1882275029.html

Пепел от вулкана Шивелуч на Камчатке распространился на 95 километров

Пепел от вулкана Шивелуч на Камчатке распространился на 95 километров - РИА Новости, 05.07.2023

Пепел от вулкана Шивелуч на Камчатке распространился на 95 километров

Шлейф пепла с вулкана Шивелуч на Камчатке распространился на 95 километров в сторону Тихого океана, сообщает в среду Институт вулканологии и сейсмологии ДВО... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T03:23

2023-07-05T03:23

2023-07-05T03:23

шивелуч

камчатка

тихий океан

российская академия наук

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ВЛАДИВОСТОК, 5 июл – РИА Новости. Шлейф пепла с вулкана Шивелуч на Камчатке распространился на 95 километров в сторону Тихого океана, сообщает в среду Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "Вулкан Шивелуч на Камчатке – наблюдается ресуспендированный пепел 5 июля. Шлейф ресуспендированного пепла сплошной полосой высотой до 3 километров над уровнем моря протянулся на 95 километров на восток-юго-восток от вулкана Шивелуч. Ресуспендированный пепел опасен для местных авиаперевозок", - говорится в сообщении. Также отмечается, что продолжается эксплозивное извержение вулкана Ключевской. Изредка в ночное время наблюдаются мощные фонтаны лавы. Утром среды начали отмечаться небольшие облака пепла над вулканом. "Извержение вулкана стромболианского типа постепенно переходит в извержение вулканского типа", - сообщает институт. Ресуспендированные пеплы, широко распространенные в районах активного вулканизма, могут быть опасны для экосистем, человека и животных, а также для транспорта, включая малую авиацию. По данным ученых из KVERT, на Камчатке образование шлейфов из таких пеплов в районе вулкана Шивелуч происходит постоянно, когда в том районе нет длительное время осадков. Согласно анализу спутниковых данных, характерные черты таких пеплов вулкана Шивелуч: шлейф на расстоянии 60–70 километров от исполина имеет наибольшую концентрацию пепловых частиц; его ширина на суше на протяжении 100 километров достигает 16–22 километров, а мощность – 1–2 километра от поверхности земли. Такой шлейф может сохраняться от трех часов до нескольких суток. Шивелуч расположен в 50 километрах к северу от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 километрах от Петропавловска-Камчатского. Мощное извержение произошло 11 апреля 2023 года. Вулкан выбросил столб пепла на высоту до 20 километров над уровнем моря. В поселках Ключи, Козыревск и Майское прошли мощные пеплопады. Ликвидация последствий события продолжается до сих пор. Вулкан Ключевской в ночь на 23 июня начал новое извержение, спустя полтора года затишья. Там в темное время суток наблюдается свечение лавы в кратере, увеличилось вулканическое дрожание и зафиксирована яркая термальная аномалия.

https://ria.ru/20230603/shiveluch-1875893884.html

шивелуч

камчатка

тихий океан

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шивелуч, камчатка, тихий океан, российская академия наук