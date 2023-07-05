https://ria.ru/20230705/shiveluch-1882275029.html
Пепел от вулкана Шивелуч на Камчатке распространился на 95 километров
Пепел от вулкана Шивелуч на Камчатке распространился на 95 километров - РИА Новости, 05.07.2023
Пепел от вулкана Шивелуч на Камчатке распространился на 95 километров
Шлейф пепла с вулкана Шивелуч на Камчатке распространился на 95 километров в сторону Тихого океана, сообщает в среду Институт вулканологии и сейсмологии ДВО... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T03:23
2023-07-05T03:23
2023-07-05T03:23
шивелуч
камчатка
тихий океан
российская академия наук
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июл – РИА Новости. Шлейф пепла с вулкана Шивелуч на Камчатке распространился на 95 километров в сторону Тихого океана, сообщает в среду Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "Вулкан Шивелуч на Камчатке – наблюдается ресуспендированный пепел 5 июля. Шлейф ресуспендированного пепла сплошной полосой высотой до 3 километров над уровнем моря протянулся на 95 километров на восток-юго-восток от вулкана Шивелуч. Ресуспендированный пепел опасен для местных авиаперевозок", - говорится в сообщении. Также отмечается, что продолжается эксплозивное извержение вулкана Ключевской. Изредка в ночное время наблюдаются мощные фонтаны лавы. Утром среды начали отмечаться небольшие облака пепла над вулканом. "Извержение вулкана стромболианского типа постепенно переходит в извержение вулканского типа", - сообщает институт. Ресуспендированные пеплы, широко распространенные в районах активного вулканизма, могут быть опасны для экосистем, человека и животных, а также для транспорта, включая малую авиацию. По данным ученых из KVERT, на Камчатке образование шлейфов из таких пеплов в районе вулкана Шивелуч происходит постоянно, когда в том районе нет длительное время осадков. Согласно анализу спутниковых данных, характерные черты таких пеплов вулкана Шивелуч: шлейф на расстоянии 60–70 километров от исполина имеет наибольшую концентрацию пепловых частиц; его ширина на суше на протяжении 100 километров достигает 16–22 километров, а мощность – 1–2 километра от поверхности земли. Такой шлейф может сохраняться от трех часов до нескольких суток. Шивелуч расположен в 50 километрах к северу от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 километрах от Петропавловска-Камчатского. Мощное извержение произошло 11 апреля 2023 года. Вулкан выбросил столб пепла на высоту до 20 километров над уровнем моря. В поселках Ключи, Козыревск и Майское прошли мощные пеплопады. Ликвидация последствий события продолжается до сих пор. Вулкан Ключевской в ночь на 23 июня начал новое извержение, спустя полтора года затишья. Там в темное время суток наблюдается свечение лавы в кратере, увеличилось вулканическое дрожание и зафиксирована яркая термальная аномалия.
https://ria.ru/20230603/shiveluch-1875893884.html
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шивелуч, камчатка, тихий океан, российская академия наук
Шивелуч, Камчатка, Тихий океан, Российская академия наук
Пепел от вулкана Шивелуч на Камчатке распространился на 95 километров
Пепел от Шивелуча на Камчатке распространился на 95 километров в сторону Тихого океана
ВЛАДИВОСТОК, 5 июл – РИА Новости.
Шлейф пепла с вулкана Шивелуч на Камчатке распространился на 95 километров в сторону Тихого океана, сообщает в среду Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
.
«
"Вулкан Шивелуч на Камчатке – наблюдается ресуспендированный пепел 5 июля. Шлейф ресуспендированного пепла сплошной полосой высотой до 3 километров над уровнем моря протянулся на 95 километров на восток-юго-восток от вулкана Шивелуч. Ресуспендированный пепел опасен для местных авиаперевозок", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что продолжается эксплозивное извержение вулкана Ключевской. Изредка в ночное время наблюдаются мощные фонтаны лавы. Утром среды начали отмечаться небольшие облака пепла над вулканом.
"Извержение вулкана стромболианского типа постепенно переходит в извержение вулканского типа", - сообщает институт.
Ресуспендированные пеплы, широко распространенные в районах активного вулканизма, могут быть опасны для экосистем, человека и животных, а также для транспорта, включая малую авиацию. По данным ученых из KVERT, на Камчатке образование шлейфов из таких пеплов в районе вулкана Шивелуч происходит постоянно, когда в том районе нет длительное время осадков.
Согласно анализу спутниковых данных, характерные черты таких пеплов вулкана Шивелуч: шлейф на расстоянии 60–70 километров от исполина имеет наибольшую концентрацию пепловых частиц; его ширина на суше на протяжении 100 километров достигает 16–22 километров, а мощность – 1–2 километра от поверхности земли. Такой шлейф может сохраняться от трех часов до нескольких суток.
Шивелуч расположен в 50 километрах к северу от поселка Ключи Усть-Камчатского района
и 450 километрах от Петропавловска-Камчатского
. Мощное извержение произошло 11 апреля 2023 года. Вулкан выбросил столб пепла на высоту до 20 километров над уровнем моря. В поселках Ключи, Козыревск и Майское прошли мощные пеплопады. Ликвидация последствий события продолжается до сих пор.
Вулкан Ключевской в ночь на 23 июня начал новое извержение, спустя полтора года затишья. Там в темное время суток наблюдается свечение лавы в кратере, увеличилось вулканическое дрожание и зафиксирована яркая термальная аномалия.
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