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СМИ: в России рассматривают идею введения допсбора с авиапассажиров - РИА Новости, 05.07.2023
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06:44 05.07.2023 (обновлено: 08:42 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/sbory-1882281460.html
СМИ: в России рассматривают идею введения допсбора с авиапассажиров
СМИ: в России рассматривают идею введения допсбора с авиапассажиров - РИА Новости, 05.07.2023
СМИ: в России рассматривают идею введения допсбора с авиапассажиров
Российское Министерство транспорта вернулось к рассмотрению идеи "Ростеха" установить для авиакомпаний сбор с пассажиров на случай экстренных ситуаций, написала РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T06:44
2023-07-05T08:42
россия
ростех
экономика
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Российское Министерство транспорта вернулось к рассмотрению идеи "Ростеха" установить для авиакомпаний сбор с пассажиров на случай экстренных ситуаций, написала газета "Коммерсантъ".&quot;Речь идет о создании &quot;резервного фонда поддержки пассажиров&quot; на случай банкротства авиакомпаний&quot;, — утверждют авторы материала.Издание уточнило, что введение такой системы планируется на основе единого оператора — АО "Авиагарант". Источником резервных средств должен стать "регулируемый сбор, взимаемый при оформлении перевозки", подчеркнул "Ъ".Источник в "Ростехе" рассказал изданию, что новый механизм позволит клиентам получать возмещение денег в случае отмены рейса или банкротства перевозчика.Кроме того, как сообщила газета, это поможет в случае массовых отмен полетов.
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россия, ростех, экономика
Россия, Ростех, Экономика
СМИ: в России рассматривают идею введения допсбора с авиапассажиров

"Коммерсантъ": Минтранс изучает инициативу введения допсбора с авиапассажиров

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПилот поднимается по трапу на борт самолета
Пилот поднимается по трапу на борт самолета - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Пилот поднимается по трапу на борт самолета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Российское Министерство транспорта вернулось к рассмотрению идеи "Ростеха" установить для авиакомпаний сбор с пассажиров на случай экстренных ситуаций, написала газета "Коммерсантъ".
«

"Речь идет о создании "резервного фонда поддержки пассажиров" на случай банкротства авиакомпаний", — утверждют авторы материала.

Издание уточнило, что введение такой системы планируется на основе единого оператора — АО "Авиагарант". Источником резервных средств должен стать "регулируемый сбор, взимаемый при оформлении перевозки", подчеркнул "Ъ".
Источник в "Ростехе" рассказал изданию, что новый механизм позволит клиентам получать возмещение денег в случае отмены рейса или банкротства перевозчика.
Кроме того, как сообщила газета, это поможет в случае массовых отмен полетов.
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