https://ria.ru/20230705/sanktsii-1882346764.html

Британия сняла санкции с российской компании ТД "Синс Авиа"

Британия сняла санкции с российской компании ТД "Синс Авиа" - РИА Новости, 05.07.2023

Британия сняла санкции с российской компании ТД "Синс Авиа"

Великобритания вывела из-под санкций российскую компанию Торговый Дом "Синс Авиа", занимающуюся поставкой авиационных запчастей, говорится в документе,... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T13:22

2023-07-05T13:22

2023-07-05T13:22

экономика

великобритания

мьянма

уральские авиалинии

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156312/39/1563123911_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_f3c0a7be91ca6bb0e5a6bcd4576daf6b.jpg

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Великобритания вывела из-под санкций российскую компанию Торговый Дом "Синс Авиа", занимающуюся поставкой авиационных запчастей, говорится в документе, опубликованном в среду на сайте британского правительства. "Следующее наименование было удалено из единого санкционного списка и больше не подлежит замораживанию активов: ООО "Торговый дом "Синс Авиа", - сказано в документе. Санкции против компании были введены в июне 2022 года за якобы поставку запчастей и техническое обслуживание самолетов для вооруженных сил Мьянмы после военного переворота в феврале 2021 года. Вместе с ней в санкционный список также были включены АО "Горизонт" и авиакомпания "Уральские авиалинии".

https://ria.ru/20230703/kaliningrad-1881977573.html

великобритания

мьянма

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, великобритания, мьянма, уральские авиалинии, санкции в отношении россии