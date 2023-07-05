https://ria.ru/20230705/sanktsii-1882346764.html
Британия сняла санкции с российской компании ТД "Синс Авиа"
Британия сняла санкции с российской компании ТД "Синс Авиа" - РИА Новости, 05.07.2023
Британия сняла санкции с российской компании ТД "Синс Авиа"
Великобритания вывела из-под санкций российскую компанию Торговый Дом "Синс Авиа", занимающуюся поставкой авиационных запчастей, говорится в документе,... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T13:22
2023-07-05T13:22
2023-07-05T13:22
экономика
великобритания
мьянма
уральские авиалинии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Великобритания вывела из-под санкций российскую компанию Торговый Дом "Синс Авиа", занимающуюся поставкой авиационных запчастей, говорится в документе, опубликованном в среду на сайте британского правительства. "Следующее наименование было удалено из единого санкционного списка и больше не подлежит замораживанию активов: ООО "Торговый дом "Синс Авиа", - сказано в документе. Санкции против компании были введены в июне 2022 года за якобы поставку запчастей и техническое обслуживание самолетов для вооруженных сил Мьянмы после военного переворота в феврале 2021 года. Вместе с ней в санкционный список также были включены АО "Горизонт" и авиакомпания "Уральские авиалинии".
https://ria.ru/20230703/kaliningrad-1881977573.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, великобритания, мьянма, уральские авиалинии, санкции в отношении россии
Экономика, Великобритания, Мьянма, Уральские авиалинии, Санкции в отношении России
Британия сняла санкции с российской компании ТД "Синс Авиа"
Британия сняла санкции с российской компании ТД "Синс Авиа", поставляющей авиазапчасти