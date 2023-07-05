https://ria.ru/20230705/samokaty-1882283071.html

В Совфеде предложили ограничить в Москве разрешенную скорость для самокатов

В Совфеде предложили ограничить в Москве разрешенную скорость для самокатов - РИА Новости, 05.07.2023

В Совфеде предложили ограничить в Москве разрешенную скорость для самокатов

Сенатор, зампред совета по развитию цифровой экономики при СФ Артем Шейкин просит власти Москвы ограничить до 10 километров в час разрешенную скорость для... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T07:16

2023-07-05T07:16

2023-07-05T07:22

москва

сергей собянин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808393962_0:162:3353:2048_1920x0_80_0_0_655354e95a43d95b1a47d0f5c15e3665.jpg

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Сенатор, зампред совета по развитию цифровой экономики при СФ Артем Шейкин просит власти Москвы ограничить до 10 километров в час разрешенную скорость для электросамокатов на тротуарах, соответствующее обращение есть в распоряжении РИА Новости. "Принимая во внимание большую социальную значимость указанной проблемы, предлагаю проработать вопрос относительно внесения всех тротуаров в зоны движения со скоростным ограничением 10 км/час", – говорится в письме сенатора на имя мэра Москвы Сергея Собянина. Шейкин подчеркнул, что использование электросамокатов на тротуарах "представляет серьезную угрозу безопасности для пешеходов". По его словам, скорость, которую развивают эти средства индивидуальной мобильности, "слишком высока для безопасного передвижения в пешеходных зонах". Как отметил Шейкин, множество ДТП, вызванных столкновениями пешеходов с электросамокатами, "свидетельствует о необходимости принять меры для предотвращения дальнейших несчастных случаев". "Подобные ограничения скорости применяются во многих других городах и позволяют достичь более безопасного взаимодействия пешеходов и велосипедистов/самокатов. Установление таких ограничений поможет уменьшить риск возникновения серьезных травм на тротуарах и создаст более безопасную среду для пешеходов всех возрастов", - заключил сенатор. Ранее Шейкин заявил РИА Новости, что штрафы за нарушение правил дорожного движения водителями электросамокатов должны быть увеличены минимум в десять раз, нынешняя сумма в 1,5 тысячи рублей не соответствует современным реалиям. По его словам, необходимо создать единую информационную систему, в которой будут регистрироваться владельцы электросамокатов, а компании кикшеринга будут направлять данные об арендаторах самокатов и маршрутах их движения.

https://ria.ru/20230630/statistika-1881413962.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, сергей собянин, общество