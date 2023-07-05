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Житель Камчатки сдался полиции из-за кражи сала в 2013 году - РИА Новости, 05.07.2023
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02:55 05.07.2023 (обновлено: 04:52 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/salo-1882274017.html
Житель Камчатки сдался полиции из-за кражи сала в 2013 году
Житель Камчатки сдался полиции из-за кражи сала в 2013 году - РИА Новости, 05.07.2023
Житель Камчатки сдался полиции из-за кражи сала в 2013 году
Житель Камчатки из-за мук совести и бессонницы пришел в полицию с повинной из-за кражи сала, которую совершил почти 10 лет назад, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T02:55
2023-07-05T04:52
россия
камчатка
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июл – РИА Новости. Житель Камчатки из-за мук совести и бессонницы пришел в полицию с повинной из-за кражи сала, которую совершил почти 10 лет назад, сообщает прокуратура региона. В 2013 году после сообщения о краже из квартиры было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ 158 УК РФ "Кража с незаконным проникновением в жилище". Из дома тогда пропали верхняя одежда хозяина и три килограмма сала, общий ущерб составил 26 тысяч рублей. В 2014 году расследование приостановили, так как подозреваемого не нашли. "Второго июня 2023 года в Усть-Камчатский МО МВД России обратился мужчина и сообщил о совершенном им в 2013 году преступлении. Он в подробностях рассказал об обстоятельствах совершенного хищения… На вопрос следователя о том, что же привело в полицию спустя столько лет, обвиняемый ответил, что пришел, поскольку стал испытывать сильные душевные переживания по поводу своего деяния и у него начались проблемы со сном", - говорится в сообщении. Обвиняемый возместил ущерб потерпевшему и извинился перед ним. Уголовное дело направлено в Усть-Камчатский районный суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20230609/rozysk-1877214563.html
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россия, камчатка, происшествия
Россия, Камчатка, Происшествия
Житель Камчатки сдался полиции из-за кражи сала в 2013 году

Движимый муками совести камчатец пришел в полицию с повинной из-за кражи сала в 2013 году

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 июл – РИА Новости. Житель Камчатки из-за мук совести и бессонницы пришел в полицию с повинной из-за кражи сала, которую совершил почти 10 лет назад, сообщает прокуратура региона.
В 2013 году после сообщения о краже из квартиры было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ 158 УК РФ "Кража с незаконным проникновением в жилище". Из дома тогда пропали верхняя одежда хозяина и три килограмма сала, общий ущерб составил 26 тысяч рублей. В 2014 году расследование приостановили, так как подозреваемого не нашли.
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Обвиняемый возместил ущерб потерпевшему и извинился перед ним.
Уголовное дело направлено в Усть-Камчатский районный суд для рассмотрения по существу.
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