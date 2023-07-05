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РЖД восстановили работу сайта после хакерской атаки - РИА Новости, 05.07.2023
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17:32 05.07.2023 (обновлено: 17:43 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/rzhd-1882424858.html
РЖД восстановили работу сайта после хакерской атаки
РЖД восстановили работу сайта после хакерской атаки - РИА Новости, 05.07.2023
РЖД восстановили работу сайта после хакерской атаки
РЖД восстановили работу сайта и приложения после массированной хакерской атаки, следует из сообщения компании. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T17:32
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ржд
происшествия
россия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. РЖД восстановили работу сайта и приложения после массированной хакерской атаки, следует из сообщения компании."Работа нашего сайта и мобильного приложения восстановлена, несмотря на продолжающиеся массированные атаки. В связи с этим, а также повышенной нагрузкой на информационные ресурсы компании еще могут наблюдаться отдельные затруднения", - говорится в сообщении.Ранее в среду РЖД сообщили о массированной хакерской атаке на сайт и мобильное приложение перевозчика. Отмечалось, что кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, а продажа билетов осуществляется в обычном режиме.
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ржд, происшествия, россия
РЖД, Происшествия, Россия
РЖД восстановили работу сайта после хакерской атаки

РЖД восстановили работу сайта и приложения после массированной хакерской атаки

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЛоготип ОАО РЖД
Логотип ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Логотип ОАО РЖД . Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. РЖД восстановили работу сайта и приложения после массированной хакерской атаки, следует из сообщения компании.
"Работа нашего сайта и мобильного приложения восстановлена, несмотря на продолжающиеся массированные атаки. В связи с этим, а также повышенной нагрузкой на информационные ресурсы компании еще могут наблюдаться отдельные затруднения", - говорится в сообщении.
Ранее в среду РЖД сообщили о массированной хакерской атаке на сайт и мобильное приложение перевозчика. Отмечалось, что кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, а продажа билетов осуществляется в обычном режиме.
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