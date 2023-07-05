https://ria.ru/20230705/rzhd-1882424858.html

РЖД восстановили работу сайта после хакерской атаки

РЖД восстановили работу сайта после хакерской атаки - РИА Новости, 05.07.2023

РЖД восстановили работу сайта после хакерской атаки

РЖД восстановили работу сайта и приложения после массированной хакерской атаки, следует из сообщения компании. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T17:32

2023-07-05T17:32

2023-07-05T17:43

ржд

происшествия

россия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. РЖД восстановили работу сайта и приложения после массированной хакерской атаки, следует из сообщения компании."Работа нашего сайта и мобильного приложения восстановлена, несмотря на продолжающиеся массированные атаки. В связи с этим, а также повышенной нагрузкой на информационные ресурсы компании еще могут наблюдаться отдельные затруднения", - говорится в сообщении.Ранее в среду РЖД сообщили о массированной хакерской атаке на сайт и мобильное приложение перевозчика. Отмечалось, что кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, а продажа билетов осуществляется в обычном режиме.

https://ria.ru/20230705/kiberataka-1882411482.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ржд, происшествия, россия