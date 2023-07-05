https://ria.ru/20230705/rzhd-1882424858.html
РЖД восстановили работу сайта после хакерской атаки
РЖД восстановили работу сайта после хакерской атаки - РИА Новости, 05.07.2023
РЖД восстановили работу сайта после хакерской атаки
РЖД восстановили работу сайта и приложения после массированной хакерской атаки, следует из сообщения компании. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T17:32
2023-07-05T17:32
2023-07-05T17:43
ржд
происшествия
россия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. РЖД восстановили работу сайта и приложения после массированной хакерской атаки, следует из сообщения компании."Работа нашего сайта и мобильного приложения восстановлена, несмотря на продолжающиеся массированные атаки. В связи с этим, а также повышенной нагрузкой на информационные ресурсы компании еще могут наблюдаться отдельные затруднения", - говорится в сообщении.Ранее в среду РЖД сообщили о массированной хакерской атаке на сайт и мобильное приложение перевозчика. Отмечалось, что кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, а продажа билетов осуществляется в обычном режиме.
https://ria.ru/20230705/kiberataka-1882411482.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ржд, происшествия, россия
РЖД, Происшествия, Россия
РЖД восстановили работу сайта после хакерской атаки
РЖД восстановили работу сайта и приложения после массированной хакерской атаки
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. РЖД восстановили работу сайта и приложения после массированной хакерской атаки, следует из сообщения компании.
"Работа нашего сайта и мобильного приложения восстановлена, несмотря на продолжающиеся массированные атаки. В связи с этим, а также повышенной нагрузкой на информационные ресурсы компании еще могут наблюдаться отдельные затруднения", - говорится в сообщении.
Ранее в среду РЖД
сообщили о массированной хакерской атаке на сайт и мобильное приложение перевозчика. Отмечалось, что кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, а продажа билетов осуществляется в обычном режиме.
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