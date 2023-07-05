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Сайт и приложение РЖД подверглись массированной хакерской атаке - РИА Новости, 05.07.2023
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11:35 05.07.2023 (обновлено: 14:15 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/rzhd-1882317620.html
Сайт и приложение РЖД подверглись массированной хакерской атаке
Сайт и приложение РЖД подверглись массированной хакерской атаке - РИА Новости, 05.07.2023
Сайт и приложение РЖД подверглись массированной хакерской атаке
Интернет-ресурсы "Российских железных дорог" подверглись хакерской атаке, сообщили в компании. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T11:35
2023-07-05T14:15
технологии
ржд
безопасность
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Интернет-ресурсы "Российских железных дорог" подверглись хакерской атаке, сообщили в компании."Наш сайт и мобильное приложение подверглись массированной хакерской атаке. Стараемся как можно быстрее восстановить их работу", — говорится в релизе.Кассы на станциях и вокзалах работают штатно, билеты там продаются в обычном режиме, подчеркнули в РЖД.Компания принесла извинения за неудобства.Корреспондент РИА Новости попробовал купить билет на поезд через электронные сервисы РЖД, но появилось сообщение "сервер не отвечает".
https://ria.ru/20230614/khakery-1877925798.html
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технологии, ржд, безопасность
Технологии, РЖД, Безопасность
Сайт и приложение РЖД подверглись массированной хакерской атаке

Компания РЖД сообщила, что ее сайт и мобильное приложение подверглись хакерской атаке

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип ОАО "Российские железные дороги"
Логотип ОАО Российские железные дороги - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Логотип ОАО "Российские железные дороги". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Интернет-ресурсы "Российских железных дорог" подверглись хакерской атаке, сообщили в компании.
"Наш сайт и мобильное приложение подверглись массированной хакерской атаке. Стараемся как можно быстрее восстановить их работу", — говорится в релизе.
Кассы на станциях и вокзалах работают штатно, билеты там продаются в обычном режиме, подчеркнули в РЖД.
Компания принесла извинения за неудобства.
Корреспондент РИА Новости попробовал купить билет на поезд через электронные сервисы РЖД, но появилось сообщение "сервер не отвечает".
Атака вируса на IT-системы компаний - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
В России значительно выросло количество хакерских атак на компании
14 июня, 02:49
 
ТехнологииРЖДБезопасность
 
 
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