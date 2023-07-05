https://ria.ru/20230705/rzhd-1882317620.html

Сайт и приложение РЖД подверглись массированной хакерской атаке

Сайт и приложение РЖД подверглись массированной хакерской атаке - РИА Новости, 05.07.2023

Сайт и приложение РЖД подверглись массированной хакерской атаке

Интернет-ресурсы "Российских железных дорог" подверглись хакерской атаке, сообщили в компании. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T11:35

2023-07-05T11:35

2023-07-05T14:15

технологии

ржд

безопасность

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Интернет-ресурсы "Российских железных дорог" подверглись хакерской атаке, сообщили в компании."Наш сайт и мобильное приложение подверглись массированной хакерской атаке. Стараемся как можно быстрее восстановить их работу", — говорится в релизе.Кассы на станциях и вокзалах работают штатно, билеты там продаются в обычном режиме, подчеркнули в РЖД.Компания принесла извинения за неудобства.Корреспондент РИА Новости попробовал купить билет на поезд через электронные сервисы РЖД, но появилось сообщение "сервер не отвечает".

https://ria.ru/20230614/khakery-1877925798.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, ржд, безопасность