https://ria.ru/20230705/rzhd-1882317620.html
Сайт и приложение РЖД подверглись массированной хакерской атаке
Сайт и приложение РЖД подверглись массированной хакерской атаке - РИА Новости, 05.07.2023
Сайт и приложение РЖД подверглись массированной хакерской атаке
Интернет-ресурсы "Российских железных дорог" подверглись хакерской атаке, сообщили в компании. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T11:35
2023-07-05T11:35
2023-07-05T14:15
технологии
ржд
безопасность
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Интернет-ресурсы "Российских железных дорог" подверглись хакерской атаке, сообщили в компании."Наш сайт и мобильное приложение подверглись массированной хакерской атаке. Стараемся как можно быстрее восстановить их работу", — говорится в релизе.Кассы на станциях и вокзалах работают штатно, билеты там продаются в обычном режиме, подчеркнули в РЖД.Компания принесла извинения за неудобства.Корреспондент РИА Новости попробовал купить билет на поезд через электронные сервисы РЖД, но появилось сообщение "сервер не отвечает".
https://ria.ru/20230614/khakery-1877925798.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, ржд, безопасность
Технологии, РЖД, Безопасность
Сайт и приложение РЖД подверглись массированной хакерской атаке
Компания РЖД сообщила, что ее сайт и мобильное приложение подверглись хакерской атаке