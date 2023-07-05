https://ria.ru/20230705/rzhd-1882291624.html

Валинский покинул пост замглавы РЖД

Валинский покинул пост замглавы РЖД - РИА Новости, 05.07.2023

Валинский покинул пост замглавы РЖД

Совет директоров РЖД освободил от должности заместителя генерального директора Олега Валинского, он станет ректором Петербургского государственного университета РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T09:13

2023-07-05T09:13

2023-07-05T09:13

ржд

федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)

экономика

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Совет директоров РЖД освободил от должности заместителя генерального директора Олега Валинского, он станет ректором Петербургского государственного университета путей сообщения, заявила монополия. Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) сообщало в июне текущего года, что Валинский аттестован на должность ректора Петербургского государственного университета путей сообщения. РЖД тогда не стали комментировать РИА Новости возможное назначение Валинского ректором. "Решением совета директоров РЖД Олег Валинский освобождён от должности заместителя генерального директора РЖД - начальника дирекции тяги. Он станет ректором Петербургского государственного университета путей сообщения", - говорится в сообщении РЖД в среду. Валинский курировал в РЖД вопросы локомотивного комплекса. Занимал пост с января 2016 года в статусе вице-президента, с ноября 2017 года - замгендиректора. Кто займет пост замглавы РЖД вместо Валинского, в сообщении компании не указано. В пресс-службе РЖД РИА Новости сообщили, что решение будет принимать совет директоров.

https://ria.ru/20230503/terminal-1869430771.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ржд, федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор), экономика