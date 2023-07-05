https://ria.ru/20230705/rzhd-1882291624.html
Валинский покинул пост замглавы РЖД
Валинский покинул пост замглавы РЖД - РИА Новости, 05.07.2023
Валинский покинул пост замглавы РЖД
Совет директоров РЖД освободил от должности заместителя генерального директора Олега Валинского, он станет ректором Петербургского государственного университета РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T09:13
2023-07-05T09:13
2023-07-05T09:13
ржд
федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)
экономика
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Совет директоров РЖД освободил от должности заместителя генерального директора Олега Валинского, он станет ректором Петербургского государственного университета путей сообщения, заявила монополия. Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) сообщало в июне текущего года, что Валинский аттестован на должность ректора Петербургского государственного университета путей сообщения. РЖД тогда не стали комментировать РИА Новости возможное назначение Валинского ректором. "Решением совета директоров РЖД Олег Валинский освобождён от должности заместителя генерального директора РЖД - начальника дирекции тяги. Он станет ректором Петербургского государственного университета путей сообщения", - говорится в сообщении РЖД в среду. Валинский курировал в РЖД вопросы локомотивного комплекса. Занимал пост с января 2016 года в статусе вице-президента, с ноября 2017 года - замгендиректора. Кто займет пост замглавы РЖД вместо Валинского, в сообщении компании не указано. В пресс-службе РЖД РИА Новости сообщили, что решение будет принимать совет директоров.
https://ria.ru/20230503/terminal-1869430771.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ржд, федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор), экономика
РЖД, Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор), Экономика
Валинский покинул пост замглавы РЖД
Валинский покинул пост замглавы РЖД и станет ректором университета в Петербурге
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Совет директоров РЖД освободил от должности заместителя генерального директора Олега Валинского, он станет ректором Петербургского государственного университета путей сообщения, заявила монополия.
Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор)
сообщало в июне текущего года, что Валинский аттестован на должность ректора Петербургского государственного университета путей сообщения. РЖД тогда не стали комментировать РИА Новости возможное назначение Валинского ректором.
"Решением совета директоров РЖД Олег Валинский освобождён от должности заместителя генерального директора РЖД - начальника дирекции тяги. Он станет ректором Петербургского государственного университета путей сообщения", - говорится в сообщении РЖД в среду.
Валинский курировал в РЖД вопросы локомотивного комплекса. Занимал пост с января 2016 года в статусе вице-президента, с ноября 2017 года - замгендиректора.
Кто займет пост замглавы РЖД вместо Валинского, в сообщении компании не указано. В пресс-службе РЖД РИА Новости сообщили, что решение будет принимать совет директоров.
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