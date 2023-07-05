https://ria.ru/20230705/rudneva-1882329655.html
"Ранетка" Анна Руднева сообщила о разводе со вторым мужем
"Ранетка" Анна Руднева сообщила о разводе со вторым мужем - РИА Новости, 05.07.2023
"Ранетка" Анна Руднева сообщила о разводе со вторым мужем
Экс-участница группs "Ранетки", певица Анна Руднева сообщила в своем Telegram-канале о том, что разводится со вторым мужем музыкантом Дмитрием Белиным после... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T12:44
2023-07-05T12:44
2023-07-05T15:01
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Экс-участница группs "Ранетки", певица Анна Руднева сообщила в своем Telegram-канале о том, что разводится со вторым мужем музыкантом Дмитрием Белиным после восьми лет брака. "Мы разводимся, и больше не вместе", – рассказала исполнительница.По словам Рудневой, это решение было не спонтанным. Певица приняла его еще весной. "У меня уже не осталось никаких эмоций по этому поводу. Это просто жизненный факт: мы расходимся", – подчеркнула она. Бывшая участница "Ранеток" добавила, что с супругом она осталась в хороших отношениях. Сейчас они занимаются документами, и живут отдельно. "Мы разъехались месяца полтора-два назад. Я постепенно перевозила вещи, и теперь живу как кочевник", – пошутила Руднева. Анна Руднева и Дмитрий Белин поженились в 2015 году. В августе того же года у пары родился сын Тимофей. Певица также воспитывает дочь Софью (2012 г.р.) от первого мужа актера Павла Сердюка.
https://ria.ru/20230425/guf-1867377457.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, развод, знаменитости, отношения
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, развод, Знаменитости, отношения
"Ранетка" Анна Руднева сообщила о разводе со вторым мужем
Экс-участница "Ранеток" Руднева сообщила, что разводится с мужем после восьми лет брака