https://ria.ru/20230705/rudneva-1882329655.html

"Ранетка" Анна Руднева сообщила о разводе со вторым мужем

"Ранетка" Анна Руднева сообщила о разводе со вторым мужем - РИА Новости, 05.07.2023

"Ранетка" Анна Руднева сообщила о разводе со вторым мужем

Экс-участница группs "Ранетки", певица Анна Руднева сообщила в своем Telegram-канале о том, что разводится со вторым мужем музыкантом Дмитрием Белиным после... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T12:44

2023-07-05T12:44

2023-07-05T15:01

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Экс-участница группs "Ранетки", певица Анна Руднева сообщила в своем Telegram-канале о том, что разводится со вторым мужем музыкантом Дмитрием Белиным после восьми лет брака. "Мы разводимся, и больше не вместе", – рассказала исполнительница.По словам Рудневой, это решение было не спонтанным. Певица приняла его еще весной. "У меня уже не осталось никаких эмоций по этому поводу. Это просто жизненный факт: мы расходимся", – подчеркнула она. Бывшая участница "Ранеток" добавила, что с супругом она осталась в хороших отношениях. Сейчас они занимаются документами, и живут отдельно. "Мы разъехались месяца полтора-два назад. Я постепенно перевозила вещи, и теперь живу как кочевник", – пошутила Руднева. Анна Руднева и Дмитрий Белин поженились в 2015 году. В августе того же года у пары родился сын Тимофей. Певица также воспитывает дочь Софью (2012 г.р.) от первого мужа актера Павла Сердюка.

https://ria.ru/20230425/guf-1867377457.html

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Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, развод, знаменитости, отношения