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"Ранетка" Анна Руднева сообщила о разводе со вторым мужем - РИА Новости, 05.07.2023
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Шоубиз
 
12:44 05.07.2023 (обновлено: 15:01 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/rudneva-1882329655.html
"Ранетка" Анна Руднева сообщила о разводе со вторым мужем
"Ранетка" Анна Руднева сообщила о разводе со вторым мужем - РИА Новости, 05.07.2023
"Ранетка" Анна Руднева сообщила о разводе со вторым мужем
Экс-участница группs "Ранетки", певица Анна Руднева сообщила в своем Telegram-канале о том, что разводится со вторым мужем музыкантом Дмитрием Белиным после... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T12:44
2023-07-05T15:01
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развод
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отношения
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Экс-участница группs "Ранетки", певица Анна Руднева сообщила в своем Telegram-канале о том, что разводится со вторым мужем музыкантом Дмитрием Белиным после восьми лет брака. &quot;Мы разводимся, и больше не вместе&quot;, – рассказала исполнительница.По словам Рудневой, это решение было не спонтанным. Певица приняла его еще весной. "У меня уже не осталось никаких эмоций по этому поводу. Это просто жизненный факт: мы расходимся", – подчеркнула она. Бывшая участница "Ранеток" добавила, что с супругом она осталась в хороших отношениях. Сейчас они занимаются документами, и живут отдельно. "Мы разъехались месяца полтора-два назад. Я постепенно перевозила вещи, и теперь живу как кочевник", – пошутила Руднева. Анна Руднева и Дмитрий Белин поженились в 2015 году. В августе того же года у пары родился сын Тимофей. Певица также воспитывает дочь Софью (2012 г.р.) от первого мужа актера Павла Сердюка.
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новости шоу-бизнеса, развод, знаменитости, отношения
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, развод, Знаменитости, отношения
"Ранетка" Анна Руднева сообщила о разводе со вторым мужем

Экс-участница "Ранеток" Руднева сообщила, что разводится с мужем после восьми лет брака

Анна Руднева
Анна Руднева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Экс-участница группs "Ранетки", певица Анна Руднева сообщила в своем Telegram-канале о том, что разводится со вторым мужем музыкантом Дмитрием Белиным после восьми лет брака.
«

"Мы разводимся, и больше не вместе", – рассказала исполнительница.

По словам Рудневой, это решение было не спонтанным. Певица приняла его еще весной.
«
"У меня уже не осталось никаких эмоций по этому поводу. Это просто жизненный факт: мы расходимся", – подчеркнула она.
Бывшая участница "Ранеток" добавила, что с супругом она осталась в хороших отношениях. Сейчас они занимаются документами, и живут отдельно.
«
"Мы разъехались месяца полтора-два назад. Я постепенно перевозила вещи, и теперь живу как кочевник", – пошутила Руднева.
Анна Руднева и Дмитрий Белин поженились в 2015 году. В августе того же года у пары родился сын Тимофей.
Певица также воспитывает дочь Софью (2012 г.р.) от первого мужа актера Павла Сердюка.
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