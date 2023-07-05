"Безумец": на Западе возмутились словам Резникова об Украине
Читатели FT уличили министра обороны Украины в жестокости из-за слов о полигоне для Запада
© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военнослужащие во время тренировки на военной базе
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военнослужащие во время тренировки на военной базе. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Читателей газеты Financial Times возмутили заявления министра обороны Украины Алексея Резникова об использовании Украины в качестве испытательного полигона для западных видов вооружений.
Многие комментаторы заметили, что подобные "испытания" ведут лишь к гибели людей и никак не приближают конец вооруженного конфликта.
"Испытательный полигон. Вот в чем дело. К сожалению, украинский народ оказался проигравшим в этом конфликте, которого никто не хотел", — написал SK 71.
"Резников безумец, раз говорит такое. Люди погибают каждый день ради его "бесценных тестов"? Чушь какая," — возмутился R.
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"Раз так, то совершенно аморально и неэтично тянуть этот конфликт между Россией и Украиной просто ради испытаний оружия. В любом случае, кто когда-либо думал, что отношения между руководствуются моралью? Только те, кому промыли мозги, те, кто все еще верит, что помощь Украине — это распространение и защита западных ценностей. Теперь ясно, что ценности — это ценности того оружия, которое они испытывают на украинской земле", — уверен Awad.
В среду украинский министр обороны также заявил журналистам газеты, что российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут подавлять боеприпасы с GPS-наведением и РСЗО HIMARS.