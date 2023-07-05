https://ria.ru/20230705/retsessiya-1882470325.html

В ФРС ожидают начала рецессии в экономике США в 2023 году

В ФРС ожидают начала рецессии в экономике США в 2023 году - РИА Новости, 05.07.2023

В ФРС ожидают начала рецессии в экономике США в 2023 году

Федеральная резервная система (ФРС) США ожидает начало рецессии в американской экономике позднее в текущем году, прогнозируя сокращение ВВП страны в четвертом... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T21:44

2023-07-05T21:44

2023-07-05T21:45

экономика

сша

федеральная резервная система сша

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ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США ожидает начало рецессии в американской экономике позднее в текущем году, прогнозируя сокращение ВВП страны в четвертом квартале 2023 года и первом квартале 2024 года, следует из опубликованного в среду протокола июньского заседания регулятора. "Эффекты от ожидаемого дальнейшего ужесточения банковских кредитных условий на фоне уже ужесточившихся финансовых условий приведут к мягкой рецессии, которая начнется позднее в текущем году", - указано в документе. Также говорится, что, по прогнозу ФРС, реальные темпы роста ВВП будут снижаться "в текущем квартале и в следующем перед умеренным сокращением в четвертом квартале этого года и первом квартале следующего года".

https://ria.ru/20230612/banki-1876939799.html

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