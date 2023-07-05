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В ФРС ожидают начала рецессии в экономике США в 2023 году
В ФРС ожидают начала рецессии в экономике США в 2023 году - РИА Новости, 05.07.2023
В ФРС ожидают начала рецессии в экономике США в 2023 году
Федеральная резервная система (ФРС) США ожидает начало рецессии в американской экономике позднее в текущем году, прогнозируя сокращение ВВП страны в четвертом... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T21:44
2023-07-05T21:44
2023-07-05T21:45
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ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США ожидает начало рецессии в американской экономике позднее в текущем году, прогнозируя сокращение ВВП страны в четвертом квартале 2023 года и первом квартале 2024 года, следует из опубликованного в среду протокола июньского заседания регулятора. "Эффекты от ожидаемого дальнейшего ужесточения банковских кредитных условий на фоне уже ужесточившихся финансовых условий приведут к мягкой рецессии, которая начнется позднее в текущем году", - указано в документе. Также говорится, что, по прогнозу ФРС, реальные темпы роста ВВП будут снижаться "в текущем квартале и в следующем перед умеренным сокращением в четвертом квартале этого года и первом квартале следующего года".
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экономика, сша, федеральная резервная система сша, в мире
Экономика, США, Федеральная резервная система США, В мире
В ФРС ожидают начала рецессии в экономике США в 2023 году
В ФРС ожидают начала рецессии в экономике США в конце 2023 года