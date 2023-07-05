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На Украине признали, что ВСУ не могут преодолеть российские средства РЭБ
На Украине признали, что ВСУ не могут преодолеть российские средства РЭБ - РИА Новости, 05.07.2023
На Украине признали, что ВСУ не могут преодолеть российские средства РЭБ
Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Financial Times признал, что российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут подавлять боеприпасы с... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T10:35
2023-07-05T10:35
2023-07-05T12:01
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
украина
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алексей резников
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Financial Times признал, что российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут подавлять боеприпасы с GPS-наведением и РСЗО HIMARS. Как пояснил украинский чиновник, эти снаряды были "очень точными", но мощные российские радиоэлектронные системы нашли способы их подавить."Русские придумывают контрмеру, мы информируем наших партнеров, и они создают новую контрмеру против этой контрмеры", — сказал Резников.Также он добавил, что недавно Киев подписал контракты на техническое обслуживание с британской оборонной компанией Babcock International, французской Nexter Systems, производящей артиллерию, и немецкой Rheinmetall, наиболее известной производством танков Leopard.В российском МИД заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле указывали, что накачивание ВСУ оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230704/razvedchik-1882235826.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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На Украине признали, что ВСУ не могут преодолеть российские средства РЭБ
Резников признал, что российские системы РЭБ подавляют боеприпасы с GPS-наведением