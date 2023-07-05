https://ria.ru/20230705/reb-1882304822.html

На Украине признали, что ВСУ не могут преодолеть российские средства РЭБ

На Украине признали, что ВСУ не могут преодолеть российские средства РЭБ - РИА Новости, 05.07.2023

На Украине признали, что ВСУ не могут преодолеть российские средства РЭБ

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Financial Times признал, что российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут подавлять боеприпасы с... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T10:35

2023-07-05T10:35

2023-07-05T12:01

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

украина

россия

алексей резников

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Financial Times признал, что российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут подавлять боеприпасы с GPS-наведением и РСЗО HIMARS. Как пояснил украинский чиновник, эти снаряды были "очень точными", но мощные российские радиоэлектронные системы нашли способы их подавить."Русские придумывают контрмеру, мы информируем наших партнеров, и они создают новую контрмеру против этой контрмеры", — сказал Резников.Также он добавил, что недавно Киев подписал контракты на техническое обслуживание с британской оборонной компанией Babcock International, французской Nexter Systems, производящей артиллерию, и немецкой Rheinmetall, наиболее известной производством танков Leopard.В российском МИД заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле указывали, что накачивание ВСУ оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230704/razvedchik-1882235826.html

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Кирилл Волков

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