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На Украине признали, что ВСУ не могут преодолеть российские средства РЭБ - РИА Новости, 05.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:35 05.07.2023 (обновлено: 12:01 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/reb-1882304822.html
На Украине признали, что ВСУ не могут преодолеть российские средства РЭБ
На Украине признали, что ВСУ не могут преодолеть российские средства РЭБ - РИА Новости, 05.07.2023
На Украине признали, что ВСУ не могут преодолеть российские средства РЭБ
Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Financial Times признал, что российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут подавлять боеприпасы с... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T10:35
2023-07-05T12:01
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
украина
россия
алексей резников
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Financial Times признал, что российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут подавлять боеприпасы с GPS-наведением и РСЗО HIMARS. Как пояснил украинский чиновник, эти снаряды были "очень точными", но мощные российские радиоэлектронные системы нашли способы их подавить."Русские придумывают контрмеру, мы информируем наших партнеров, и они создают новую контрмеру против этой контрмеры", — сказал Резников.Также он добавил, что недавно Киев подписал контракты на техническое обслуживание с британской оборонной компанией Babcock International, французской Nexter Systems, производящей артиллерию, и немецкой Rheinmetall, наиболее известной производством танков Leopard.В российском МИД заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле указывали, что накачивание ВСУ оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230704/razvedchik-1882235826.html
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безопасность, технологии, украина, россия, алексей резников, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Украина, Россия, Алексей Резников, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы РФ
На Украине признали, что ВСУ не могут преодолеть российские средства РЭБ

Резников признал, что российские системы РЭБ подавляют боеприпасы с GPS-наведением

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Financial Times признал, что российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут подавлять боеприпасы с GPS-наведением и РСЗО HIMARS.
Как пояснил украинский чиновник, эти снаряды были "очень точными", но мощные российские радиоэлектронные системы нашли способы их подавить.
"Русские придумывают контрмеру, мы информируем наших партнеров, и они создают новую контрмеру против этой контрмеры", — сказал Резников.
Также он добавил, что недавно Киев подписал контракты на техническое обслуживание с британской оборонной компанией Babcock International, французской Nexter Systems, производящей артиллерию, и немецкой Rheinmetall, наиболее известной производством танков Leopard.
В российском МИД заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле указывали, что накачивание ВСУ оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииУкраинаРоссияАлексей РезниковВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы РФ
 
 
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