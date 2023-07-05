https://ria.ru/20230705/razvedka-1882417546.html

СМИ: главной задачей ЦРУ было понять ход мыслей России и Украины

СМИ: главной задачей ЦРУ было понять ход мыслей России и Украины - РИА Новости, 05.07.2023

СМИ: главной задачей ЦРУ было понять ход мыслей России и Украины

Самой главной и тяжёлой задачей ЦРУ во время работы с правительствами Украины и России было понять, что происходит в головах у лидеров стран, пишет американское РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T17:01

2023-07-05T17:01

2023-07-05T17:01

в мире

россия

украина

киев

джо байден

сергей лавров

центральное разведывательное управление (цру)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Самой главной и тяжёлой задачей ЦРУ во время работы с правительствами Украины и России было понять, что происходит в головах у лидеров стран, пишет американское издание Newsweek. "Все авторитетные эксперты и официальные лица подтвердили Newsweek, что ЦРУ удалось незаметно сыграть свою роль в отношениях с Киевом и Москвой... И они не оспаривали, что над главной задачей ЦРУ - узнать, что происходит в головах лидеров России и Украины - им пришлось очень потрудиться", - говорится в материале издания. Журнал подчеркивает, что для успешного выполнения задач агентам ЦРУ пришлось работать с огромными объемами данных, устанавливать контакты с разными странами, некоторые из которых помогали России, а другие - старались держаться подальше. При этом президент США Джо Байден заявил, как отмечает издание, что Соединенные Штаты и Киев не будут предпринимать никаких действий, которые могут угрожать России и ее существованию как государства. В обмен Вашингтон ожидает, что Москва не будет усугублять конфликт и не прибегнет к использованию ядерного оружия, отмечает издание. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230705/razvedka-1882416156.html

https://ria.ru/20230705/oruzhie-1882408296.html

россия

украина

киев

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в мире, россия, украина, киев, джо байден, сергей лавров, центральное разведывательное управление (цру), ситуация в днр и лнр, нато