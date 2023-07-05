https://ria.ru/20230705/razvedka-1882417546.html
СМИ: главной задачей ЦРУ было понять ход мыслей России и Украины
СМИ: главной задачей ЦРУ было понять ход мыслей России и Украины - РИА Новости, 05.07.2023
СМИ: главной задачей ЦРУ было понять ход мыслей России и Украины
Самой главной и тяжёлой задачей ЦРУ во время работы с правительствами Украины и России было понять, что происходит в головах у лидеров стран, пишет американское РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T17:01
2023-07-05T17:01
2023-07-05T17:01
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киев
джо байден
сергей лавров
центральное разведывательное управление (цру)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Самой главной и тяжёлой задачей ЦРУ во время работы с правительствами Украины и России было понять, что происходит в головах у лидеров стран, пишет американское издание Newsweek. "Все авторитетные эксперты и официальные лица подтвердили Newsweek, что ЦРУ удалось незаметно сыграть свою роль в отношениях с Киевом и Москвой... И они не оспаривали, что над главной задачей ЦРУ - узнать, что происходит в головах лидеров России и Украины - им пришлось очень потрудиться", - говорится в материале издания. Журнал подчеркивает, что для успешного выполнения задач агентам ЦРУ пришлось работать с огромными объемами данных, устанавливать контакты с разными странами, некоторые из которых помогали России, а другие - старались держаться подальше. При этом президент США Джо Байден заявил, как отмечает издание, что Соединенные Штаты и Киев не будут предпринимать никаких действий, которые могут угрожать России и ее существованию как государства. В обмен Вашингтон ожидает, что Москва не будет усугублять конфликт и не прибегнет к использованию ядерного оружия, отмечает издание. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230705/razvedka-1882416156.html
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В мире, Россия, Украина, Киев, Джо Байден, Сергей Лавров, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Ситуация в ДНР и ЛНР, НАТО
СМИ: главной задачей ЦРУ было понять ход мыслей России и Украины
Newsweek: самой главной задачей ЦРУ было понять ход мыслей руководства России и Украины