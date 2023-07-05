https://ria.ru/20230705/razvedka-1882416156.html

СМИ: почти все данные, которыми США делятся с Украиной, попадают в Россию

СМИ: почти все данные, которыми США делятся с Украиной, попадают в Россию - РИА Новости, 05.07.2023

СМИ: почти все данные, которыми США делятся с Украиной, попадают в Россию

Почти все данные, которыми США делятся с Украиной, попадают в руки российской разведки, сообщил журнал Newsweek со ссылкой на американских экспертов. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T16:57

2023-07-05T16:57

2023-07-05T17:23

украина

россия

сша

владимир путин

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Почти все данные, которыми США делятся с Украиной, попадают в руки российской разведки, сообщил журнал Newsweek со ссылкой на американских экспертов. "Эксперты разведки говорят, что российская разведка очень активна на Украине, и предполагается, что почти все, чем США делятся с Украиной, также попадает в руки российской разведки", — говорится в сообщении.Как отметил журнал, не только Украина, но и другие восточноевропейские страны, в особенности граничащие с зоной конфликта, в равной степени охвачены работой российских разведслужб. Москва начала специальную военную операцию на территории соседней республики 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20230705/ukraina-1882413512.html

https://ria.ru/20230705/oruzhie-1882408296.html

украина

россия

сша

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украина, россия, сша, владимир путин