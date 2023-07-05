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Ветеран ГРУ рассказал о работе советской разведки перед Курской битвой - РИА Новости, 05.07.2023
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03:07 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/razvedka-1882274392.html
Ветеран ГРУ рассказал о работе советской разведки перед Курской битвой
Ветеран ГРУ рассказал о работе советской разведки перед Курской битвой - РИА Новости, 05.07.2023
Ветеран ГРУ рассказал о работе советской разведки перед Курской битвой
Советская военная разведка узнала тактико-технические характеристики (ТТХ) новых танков "Тигр" и "Пантера" перед Курской битвой в 1943 году и передала их в... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T03:07
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россия
германия
владимир винокур
главное разведывательное управление рф
безопасность
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Советская военная разведка узнала тактико-технические характеристики (ТТХ) новых танков "Тигр" и "Пантера" перед Курской битвой в 1943 году и передала их в "центр", заявил РИА Новости руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, доктор исторических наук, полковник ГРУ ГШ РФ в отставке Владимир Винокуров. В России 5 июля отмечается 80-летие начала битвы на Курской дуге, которая стала переломным сражением Великой Отечественной войны. "Уже в мае источники информации из Германии сообщили о том, что германская промышленность наладила выпуск новых танков "Тигр", "Пантера", самоходных штурмовых орудий "Фердинанд", которые поступают на вооружение дивизий, направляющихся на Восточный фронт. Были добыты и тактико-технические характеристики новых танков: ширина колеи, мощность двигателя, калибр пушки, боезапас, толщина лобовой брони", - сказал Винокуров. По его словам, эти сведения были учтены командующими Центральным и Воронежским фронтами. Своевременно на танкоопасных направлениях были сосредоточены специальные подразделения для борьбы против танков. "В дни наступившего затишья, образовавшегося на курском направлении в мае и июне 1943 года, эти подразделения противотанковой обороны проводили специальные учения, в ходе которых отрабатывали тактику борьбы против новых танков противника", - сказал Винокуров. Между тем, готовя летнее наступление 1943 года, Гитлер делал особую ставку на новую бронетехнику, производством которой была занята военная промышленность Германии. "Однако и здесь фактор внезапного появления на Восточном фронте новых мощных танков был в значительной мере нейтрализован усилиями советских военных дипломатов", – отметил Винокуров.
https://ria.ru/20230705/tsitadel-1882267420.html
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россия, германия, владимир винокур, главное разведывательное управление рф, безопасность
Россия, Германия, Владимир Винокур, Главное разведывательное управление РФ, Безопасность
Ветеран ГРУ рассказал о работе советской разведки перед Курской битвой

Ветеран ГРУ Винокуров: советская разведка узнала ТТХ немецких танков перед Курской битвой

© РИА Новости / Яков Рюмкин | Перейти в медиабанкПодбитый фашистский танк в районе станции Прохоровка в ходе сражения на Курской дуге в 1943 году
Подбитый фашистский танк в районе станции Прохоровка в ходе сражения на Курской дуге в 1943 году - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Яков Рюмкин
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Подбитый фашистский танк в районе станции Прохоровка в ходе сражения на Курской дуге в 1943 году. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Советская военная разведка узнала тактико-технические характеристики (ТТХ) новых танков "Тигр" и "Пантера" перед Курской битвой в 1943 году и передала их в "центр", заявил РИА Новости руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, доктор исторических наук, полковник ГРУ ГШ РФ в отставке Владимир Винокуров.
В России 5 июля отмечается 80-летие начала битвы на Курской дуге, которая стала переломным сражением Великой Отечественной войны.
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"Уже в мае источники информации из Германии сообщили о том, что германская промышленность наладила выпуск новых танков "Тигр", "Пантера", самоходных штурмовых орудий "Фердинанд", которые поступают на вооружение дивизий, направляющихся на Восточный фронт. Были добыты и тактико-технические характеристики новых танков: ширина колеи, мощность двигателя, калибр пушки, боезапас, толщина лобовой брони", - сказал Винокуров.
По его словам, эти сведения были учтены командующими Центральным и Воронежским фронтами. Своевременно на танкоопасных направлениях были сосредоточены специальные подразделения для борьбы против танков.
"В дни наступившего затишья, образовавшегося на курском направлении в мае и июне 1943 года, эти подразделения противотанковой обороны проводили специальные учения, в ходе которых отрабатывали тактику борьбы против новых танков противника", - сказал Винокуров.
Между тем, готовя летнее наступление 1943 года, Гитлер делал особую ставку на новую бронетехнику, производством которой была занята военная промышленность Германии.
"Однако и здесь фактор внезапного появления на Восточном фронте новых мощных танков был в значительной мере нейтрализован усилиями советских военных дипломатов", – отметил Винокуров.
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