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Совфед одобрил закон о безналичном расчете за сдачу металла гражданами - РИА Новости, 05.07.2023
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15:13 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/raschet-1882380377.html
Совфед одобрил закон о безналичном расчете за сдачу металла гражданами
Совфед одобрил закон о безналичном расчете за сдачу металла гражданами - РИА Новости, 05.07.2023
Совфед одобрил закон о безналичном расчете за сдачу металла гражданами
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о безналичном расчете за сдачу металлолома гражданами, отклоненный ранее с созданием согласительной комиссии. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T15:13
2023-07-05T15:13
экономика
совет федерации рф
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о безналичном расчете за сдачу металлолома гражданами, отклоненный ранее с созданием согласительной комиссии. Законом предусматривается установление безналичной формы расчетов при осуществлении деятельности по приему у физлиц лома и отходов черных и (или) цветных металлов. Первоначальная редакция закона предусматривала, что до 1 июля 2024 года уплата денежных средств в безналичном порядке производится для физических лиц, осуществляющих реализацию лома и отходов цветных металлов, в размере свыше 120 тысяч рублей (переходный период), а для физических лиц, осуществляющих реализацию лома и отходов черных металлов, в размере свыше 10 тысяч рублей. Окончательной редакцией закона был отменен переходный период с ограничениями по сумме наличных расчётов за сдачу металлолома гражданами. Согласно закону, полная безналичная форма расчётов устанавливается с 1 октября 2023 года. Кроме того, глава аграрного комитета Совфеда Александр Двойных отметил, что согласительной комиссией были подробно рассмотрены вопросы работы закона на новых территориях, по его словам, рисков нет.
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экономика, совет федерации рф
Экономика, Совет Федерации РФ
Совфед одобрил закон о безналичном расчете за сдачу металла гражданами

Совфед одобрил ранее отклоненный закон о безналичном расчете за сдачу металла гражданами

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПереработка металлолома
Переработка металлолома - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Переработка металлолома. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о безналичном расчете за сдачу металлолома гражданами, отклоненный ранее с созданием согласительной комиссии.
Законом предусматривается установление безналичной формы расчетов при осуществлении деятельности по приему у физлиц лома и отходов черных и (или) цветных металлов.
Первоначальная редакция закона предусматривала, что до 1 июля 2024 года уплата денежных средств в безналичном порядке производится для физических лиц, осуществляющих реализацию лома и отходов цветных металлов, в размере свыше 120 тысяч рублей (переходный период), а для физических лиц, осуществляющих реализацию лома и отходов черных металлов, в размере свыше 10 тысяч рублей.
Окончательной редакцией закона был отменен переходный период с ограничениями по сумме наличных расчётов за сдачу металлолома гражданами. Согласно закону, полная безналичная форма расчётов устанавливается с 1 октября 2023 года.
Кроме того, глава аграрного комитета Совфеда Александр Двойных отметил, что согласительной комиссией были подробно рассмотрены вопросы работы закона на новых территориях, по его словам, рисков нет.
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