https://ria.ru/20230705/raschet-1882380377.html

Совфед одобрил закон о безналичном расчете за сдачу металла гражданами

Совфед одобрил закон о безналичном расчете за сдачу металла гражданами - РИА Новости, 05.07.2023

Совфед одобрил закон о безналичном расчете за сдачу металла гражданами

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о безналичном расчете за сдачу металлолома гражданами, отклоненный ранее с созданием согласительной комиссии. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T15:13

2023-07-05T15:13

2023-07-05T15:13

экономика

совет федерации рф

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о безналичном расчете за сдачу металлолома гражданами, отклоненный ранее с созданием согласительной комиссии. Законом предусматривается установление безналичной формы расчетов при осуществлении деятельности по приему у физлиц лома и отходов черных и (или) цветных металлов. Первоначальная редакция закона предусматривала, что до 1 июля 2024 года уплата денежных средств в безналичном порядке производится для физических лиц, осуществляющих реализацию лома и отходов цветных металлов, в размере свыше 120 тысяч рублей (переходный период), а для физических лиц, осуществляющих реализацию лома и отходов черных металлов, в размере свыше 10 тысяч рублей. Окончательной редакцией закона был отменен переходный период с ограничениями по сумме наличных расчётов за сдачу металлолома гражданами. Согласно закону, полная безналичная форма расчётов устанавливается с 1 октября 2023 года. Кроме того, глава аграрного комитета Совфеда Александр Двойных отметил, что согласительной комиссией были подробно рассмотрены вопросы работы закона на новых территориях, по его словам, рисков нет.

https://ria.ru/20180405/1517984974.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, совет федерации рф