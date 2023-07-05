https://ria.ru/20230705/rapira-1882279172.html

Опубликованы кадры работы российских "снайперских" пушек "Рапира"

Опубликованы кадры работы российских "снайперских" пушек "Рапира" - РИА Новости, 05.07.2023

Опубликованы кадры работы российских "снайперских" пушек "Рапира"

Минобороны России опубликовало видео стрельбы расчетов 100-миллиметровых противотанковых орудий "Рапира" во время выполнения огневых задач в зоне специальной... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T05:42

2023-07-05T05:42

2023-07-05T05:42

специальная военная операция на украине

мт-12 "рапира"

россия

безопасность

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео стрельбы расчетов 100-миллиметровых противотанковых орудий "Рапира" во время выполнения огневых задач в зоне специальной военной операции. На кадрах видно, как артиллеристы оперативно перезаряжают оружие и делают несколько выстрелов. Также показаны взрывы в местах, куда попали снаряды. Как рассказал командир противотанковой батареи с позывным "Метис", расчеты работают круглосуточно, в основном стреляют либо по противнику, идущему в наступление, либо ведут контрбатарейную борьбу. В расчете, по его словам, есть оператор беспилотника, который корректирует огонь "Рапир". Чтобы враг не засек, после каждой цели огневую точку меняют. По словам "Метиса", "Рапира" - орудие снайперское, уже с первого-второго залпа стрельба идет на непосредственное поражение противника. Как уточнили в Минобороны, на видео военные за несколько минут меняют тип снарядов, чтобы поразить сначала миномет, а потом и танк, который начал вести огонь из лесополосы с закрытой огневой позиции. Артиллеристы называют противотанковую пушку МТ-12 "Рапира" "снайперской винтовкой" за простоту, точность и безотказность в эксплуатации. Она стреляет на дальность более семи километров и может поддерживать темп стрельбы до шести выстрелов в минуту. Боекомплект пушки МТ-12 состоит из нескольких типов боеприпасов. Бронебойные подкалиберные снаряды используются для уничтожения танков, самоходных артиллерийских установок и других бронированных целей. Выстрел с кумулятивно осколочным снарядом, как правило, используются для ведения огня прямой наводкой по целям с мощной бронезащитой. Живая сила, огневые точки, полевые сооружения инженерного типа уничтожаются при помощи осколочно-фугасных снарядов. При установке на пушке специального прибора наведения могут использоваться выстрелы с противотанковой ракетой. МТ-12 способна вести огонь как прямой наводкой, так и с закрытых позиций.

https://ria.ru/20230705/artilleriya-1882278343.html

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мт-12 "рапира", россия, безопасность