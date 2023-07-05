https://ria.ru/20230705/raketa-1882422043.html

Выпущенную по Бердянску украинскую ракету сбили над морем

Выпущенную по Бердянску украинскую ракету сбили над морем - РИА Новости, 05.07.2023

Выпущенную по Бердянску украинскую ракету сбили над морем

Атаковавшая Бердянск ракета украинских войск была сбита над морем, сообщили в оперативных службах Запорожской области. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T17:19

2023-07-05T17:19

2023-07-05T17:24

бердянск

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Атаковавшая Бердянск ракета украинских войск была сбита над морем, сообщили в оперативных службах Запорожской области.Серия взрывов прогремела в Бердянске Запорожской области в среду. Украинские войска попытались нанести удар по городу, сработала система ПВО, сообщила ранее администрация города."Успешно отработала система ПВО ВС РФ. Ракета сбита над морем", - сообщили оперслужбы области.

https://ria.ru/20230703/terakty-1881984988.html

бердянск

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

бердянск, безопасность