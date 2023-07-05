https://ria.ru/20230705/raketa-1882422043.html
Выпущенную по Бердянску украинскую ракету сбили над морем
Выпущенную по Бердянску украинскую ракету сбили над морем - РИА Новости, 05.07.2023
Выпущенную по Бердянску украинскую ракету сбили над морем
Атаковавшая Бердянск ракета украинских войск была сбита над морем, сообщили в оперативных службах Запорожской области. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T17:19
2023-07-05T17:19
2023-07-05T17:24
бердянск
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Атаковавшая Бердянск ракета украинских войск была сбита над морем, сообщили в оперативных службах Запорожской области.Серия взрывов прогремела в Бердянске Запорожской области в среду. Украинские войска попытались нанести удар по городу, сработала система ПВО, сообщила ранее администрация города."Успешно отработала система ПВО ВС РФ. Ракета сбита над морем", - сообщили оперслужбы области.
https://ria.ru/20230703/terakty-1881984988.html
бердянск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бердянск, безопасность
Выпущенную по Бердянску украинскую ракету сбили над морем
Оперативные службы: ПВО сбила выпущенную по Бердянску украинскую ракету над морем
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Атаковавшая Бердянск ракета украинских войск была сбита над морем, сообщили в оперативных службах Запорожской области.
Серия взрывов прогремела в Бердянске Запорожской области в среду. Украинские войска попытались нанести удар по городу, сработала система ПВО, сообщила ранее администрация города.
"Успешно отработала система ПВО ВС РФ
. Ракета сбита над морем", - сообщили оперслужбы области.
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