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Система ПВО сработала при обстреле белгородского города Валуйки - РИА Новости, 05.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:08 05.07.2023 (обновлено: 08:25 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/pvo-1882285916.html
Система ПВО сработала при обстреле белгородского города Валуйки
Система ПВО сработала при обстреле белгородского города Валуйки - РИА Новости, 05.07.2023
Система ПВО сработала при обстреле белгородского города Валуйки
В городе Валуйки Белгородской области из-за обстрела со стороны Украины сработала система ПВО, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T08:08
2023-07-05T08:25
специальная военная операция на украине
валуйки
белгородская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 5 июл — РИА Новости. В городе Валуйки Белгородской области из-за обстрела со стороны Украины сработала система ПВО, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале. "Под обстрелом ВСУ находится город Валуйки. Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. По предварительной информации, пострадавших нет", — говорится в публикации.Серьезные повреждения получили два частных жилых дома и пять автомобилей.Валуйки подвергались сильному обстрелу со стороны ВСУ 19 июня, ранения тогда получили восемь человек, в том числе ребенок.Город находится в 15 километрах от границы с Украиной, в нем живут около 30 тысяч человек.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует желтый уровень террористической опасности. Власти ввели такой режим из-за обострения ситуации на границе с Украиной и повышения активности украинских военных в приграничных районах.
https://ria.ru/20230705/ukraina-1882236902.html
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валуйки, белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Валуйки, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Система ПВО сработала при обстреле белгородского города Валуйки

Система ПВО сработала при обстреле белгородского города Валуйки, повреждены два дома

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитое окно
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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БЕЛГОРОД, 5 июл — РИА Новости. В городе Валуйки Белгородской области из-за обстрела со стороны Украины сработала система ПВО, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«
"Под обстрелом ВСУ находится город Валуйки. Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. По предварительной информации, пострадавших нет", — говорится в публикации.
Серьезные повреждения получили два частных жилых дома и пять автомобилей.
Валуйки подвергались сильному обстрелу со стороны ВСУ 19 июня, ранения тогда получили восемь человек, в том числе ребенок.
Город находится в 15 километрах от границы с Украиной, в нем живут около 30 тысяч человек.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует желтый уровень террористической опасности. Власти ввели такой режим из-за обострения ситуации на границе с Украиной и повышения активности украинских военных в приграничных районах.
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Специальная военная операция на УкраинеВалуйкиБелгородская областьУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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