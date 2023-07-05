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Система ПВО сработала при обстреле белгородского города Валуйки
Система ПВО сработала при обстреле белгородского города Валуйки - РИА Новости, 05.07.2023
Система ПВО сработала при обстреле белгородского города Валуйки
В городе Валуйки Белгородской области из-за обстрела со стороны Украины сработала система ПВО, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T08:08
2023-07-05T08:08
2023-07-05T08:25
специальная военная операция на украине
валуйки
белгородская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 5 июл — РИА Новости. В городе Валуйки Белгородской области из-за обстрела со стороны Украины сработала система ПВО, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале. "Под обстрелом ВСУ находится город Валуйки. Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. По предварительной информации, пострадавших нет", — говорится в публикации.Серьезные повреждения получили два частных жилых дома и пять автомобилей.Валуйки подвергались сильному обстрелу со стороны ВСУ 19 июня, ранения тогда получили восемь человек, в том числе ребенок.Город находится в 15 километрах от границы с Украиной, в нем живут около 30 тысяч человек.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует желтый уровень террористической опасности. Власти ввели такой режим из-за обострения ситуации на границе с Украиной и повышения активности украинских военных в приграничных районах.
https://ria.ru/20230705/ukraina-1882236902.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Система ПВО сработала при обстреле белгородского города Валуйки
Система ПВО сработала при обстреле белгородского города Валуйки, повреждены два дома