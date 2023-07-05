https://ria.ru/20230705/pvo-1882285916.html

Система ПВО сработала при обстреле белгородского города Валуйки

Система ПВО сработала при обстреле белгородского города Валуйки - РИА Новости, 05.07.2023

Система ПВО сработала при обстреле белгородского города Валуйки

В городе Валуйки Белгородской области из-за обстрела со стороны Украины сработала система ПВО, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T08:08

2023-07-05T08:08

2023-07-05T08:25

специальная военная операция на украине

валуйки

белгородская область

украина

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 5 июл — РИА Новости. В городе Валуйки Белгородской области из-за обстрела со стороны Украины сработала система ПВО, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале. "Под обстрелом ВСУ находится город Валуйки. Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. По предварительной информации, пострадавших нет", — говорится в публикации.Серьезные повреждения получили два частных жилых дома и пять автомобилей.Валуйки подвергались сильному обстрелу со стороны ВСУ 19 июня, ранения тогда получили восемь человек, в том числе ребенок.Город находится в 15 километрах от границы с Украиной, в нем живут около 30 тысяч человек.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует желтый уровень террористической опасности. Власти ввели такой режим из-за обострения ситуации на границе с Украиной и повышения активности украинских военных в приграничных районах.

https://ria.ru/20230705/ukraina-1882236902.html

валуйки

белгородская область

украина

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Варвара Скокшина

валуйки, белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия