https://ria.ru/20230705/putin-1882340387.html
Путин может провести международный телефонный разговор
Путин может провести международный телефонный разговор - РИА Новости, 05.07.2023
Путин может провести международный телефонный разговор
Президент России Владимир Путин в среду может провести международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T12:52
2023-07-05T12:52
2023-07-05T12:52
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду может провести международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Не исключаем во второй половине дня международного телефонного разговора", - сказал Песков. По его словам, если такой разговор состоится, то Кремль даст соответствующее сообщение.
https://ria.ru/20230705/putin-1882339189.html
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин может провести международный телефонный разговор
Песков: Путин во второй половине дня может провести международный телефонный разговор
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду может провести международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Не исключаем во второй половине дня международного телефонного разговора", - сказал Песков.
По его словам, если такой разговор состоится, то Кремль даст соответствующее сообщение.
Путин заслушает доклад министра культуры