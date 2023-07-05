https://ria.ru/20230705/putin-1882267556.html

Мишустин заявил, что все социальные обязательства будут выполнены

Мишустин заявил, что все социальные обязательства будут выполнены - РИА Новости, 05.07.2023

Мишустин заявил, что все социальные обязательства будут выполнены

Все социальные обязательства будут выполнены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T00:34

2023-07-05T00:34

2023-07-05T01:56

владимир путин

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Все социальные обязательства будут выполнены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Я думаю, что все задачи будут выполнены, а самое главное, я в этом уверен, все социальные обязательства будут выполнены", - сказал премьер.

https://ria.ru/20230705/ekonomika-1882267836.html

россия

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владимир путин, михаил мишустин, россия