https://ria.ru/20230705/putin-1882267556.html
Мишустин заявил, что все социальные обязательства будут выполнены
Мишустин заявил, что все социальные обязательства будут выполнены - РИА Новости, 05.07.2023
Мишустин заявил, что все социальные обязательства будут выполнены
Все социальные обязательства будут выполнены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T00:34
2023-07-05T00:34
2023-07-05T01:56
владимир путин
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Все социальные обязательства будут выполнены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Я думаю, что все задачи будут выполнены, а самое главное, я в этом уверен, все социальные обязательства будут выполнены", - сказал премьер.
https://ria.ru/20230705/ekonomika-1882267836.html
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владимир путин, михаил мишустин, россия
Владимир Путин, Михаил Мишустин, Россия
Мишустин заявил, что все социальные обязательства будут выполнены
Премьер-министр России Мишустин: все социальные обязательства будут выполнены