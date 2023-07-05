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Мишустин заявил, что все социальные обязательства будут выполнены - РИА Новости, 05.07.2023
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00:34 05.07.2023 (обновлено: 01:56 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/putin-1882267556.html
Мишустин заявил, что все социальные обязательства будут выполнены
Мишустин заявил, что все социальные обязательства будут выполнены - РИА Новости, 05.07.2023
Мишустин заявил, что все социальные обязательства будут выполнены
Все социальные обязательства будут выполнены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T00:34
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владимир путин
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Все социальные обязательства будут выполнены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Я думаю, что все задачи будут выполнены, а самое главное, я в этом уверен, все социальные обязательства будут выполнены", - сказал премьер.
https://ria.ru/20230705/ekonomika-1882267836.html
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владимир путин, михаил мишустин, россия
Владимир Путин, Михаил Мишустин, Россия
Мишустин заявил, что все социальные обязательства будут выполнены

Премьер-министр России Мишустин: все социальные обязательства будут выполнены

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Все социальные обязательства будут выполнены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Я думаю, что все задачи будут выполнены, а самое главное, я в этом уверен, все социальные обязательства будут выполнены", - сказал премьер.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
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Владимир ПутинМихаил МишустинРоссия
 
 
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