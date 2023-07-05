https://ria.ru/20230705/putevki-1882323037.html

Предприниматель из Бурятии выделил участникам СВО сто путевок для отдыха

Предприниматель из Бурятии выделил участникам СВО сто путевок для отдыха - РИА Новости, 05.07.2023

Предприниматель из Бурятии выделил участникам СВО сто путевок для отдыха

Бурятский предприниматель Саян Даржаев поддержал инициативу бесплатного отдыха для участников СВО и выделил 100 путевок на отдых в отеле "Номадик", сообщил в... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T11:57

2023-07-05T11:57

2023-07-05T11:57

надежные люди

байкал

алексей цыденов

республика бурятия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865876558_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_59275935f84301671588be89e3bb0045.jpg

УЛАН-УДЭ, 5 июл – РИА Новости. Бурятский предприниматель Саян Даржаев поддержал инициативу бесплатного отдыха для участников СВО и выделил 100 путевок на отдых в отеле "Номадик", сообщил в среду глава Бурятии Алексей Цыденов в своем телеграм-канале. Ранее сообщалось, что по запросу Цыденова члены Ассоциации предпринимателей "Баргуджин-Токум" выделили для участников спецоперации и их семей 100 бесплатных путевок. Эту акцию они посвятили 100-летию Бурятии. Первая группа, в которую вошли участники СВО и их семьи, уже отдохнули по выделенным путевкам на озере Байкал. "Сегодня предприниматель Саян Даржаев предоставил еще 100 путевок на отдых в отеле "Номадик" для наших военнослужащих. Чем больше желающих помочь и поддержать, тем сильнее наша страна", - написал Цыденов. Он призвал других предпринимателей не оставаться в стороне и с предложениями обращаться в филиал госфонда "Защитники Отечества", который открылся в Бурятии в мае нынешнего года.

https://ria.ru/20230705/knigi-1882284860.html

байкал

республика бурятия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

байкал, алексей цыденов, республика бурятия