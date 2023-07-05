https://ria.ru/20230705/putevki-1882323037.html
Предприниматель из Бурятии выделил участникам СВО сто путевок для отдыха
Предприниматель из Бурятии выделил участникам СВО сто путевок для отдыха - РИА Новости, 05.07.2023
Предприниматель из Бурятии выделил участникам СВО сто путевок для отдыха
Бурятский предприниматель Саян Даржаев поддержал инициативу бесплатного отдыха для участников СВО и выделил 100 путевок на отдых в отеле "Номадик", сообщил в... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T11:57
2023-07-05T11:57
2023-07-05T11:57
надежные люди
байкал
алексей цыденов
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 5 июл – РИА Новости. Бурятский предприниматель Саян Даржаев поддержал инициативу бесплатного отдыха для участников СВО и выделил 100 путевок на отдых в отеле "Номадик", сообщил в среду глава Бурятии Алексей Цыденов в своем телеграм-канале. Ранее сообщалось, что по запросу Цыденова члены Ассоциации предпринимателей "Баргуджин-Токум" выделили для участников спецоперации и их семей 100 бесплатных путевок. Эту акцию они посвятили 100-летию Бурятии. Первая группа, в которую вошли участники СВО и их семьи, уже отдохнули по выделенным путевкам на озере Байкал. "Сегодня предприниматель Саян Даржаев предоставил еще 100 путевок на отдых в отеле "Номадик" для наших военнослужащих. Чем больше желающих помочь и поддержать, тем сильнее наша страна", - написал Цыденов. Он призвал других предпринимателей не оставаться в стороне и с предложениями обращаться в филиал госфонда "Защитники Отечества", который открылся в Бурятии в мае нынешнего года.
https://ria.ru/20230705/knigi-1882284860.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
байкал, алексей цыденов, республика бурятия
Надежные люди, Байкал, Алексей Цыденов, Республика Бурятия
Предприниматель из Бурятии выделил участникам СВО сто путевок для отдыха
Предприниматель из Бурятии выделил участникам СВО сто путевок для бесплатного отдыха