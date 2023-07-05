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В офисе и доме Евгения Пригожина нашли парики и оружие при обысках - РИА Новости, 05.07.2023
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21:39 05.07.2023 (обновлено: 22:41 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/prigozhin-1882469728.html
В офисе и доме Евгения Пригожина нашли парики и оружие при обысках
В офисе и доме Евгения Пригожина нашли парики и оружие при обысках - РИА Новости, 05.07.2023
В офисе и доме Евгения Пригожина нашли парики и оружие при обысках
Правоохранительные органы нашли в офисе и доме Евгения Пригожина парики, оружие, крупные суммы денег и паспорта, рассказали в программе "60 минут" в эфире... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T21:39
2023-07-05T22:41
россия
белоруссия
евгений пригожин
владимир путин
фсб
александр лукашенко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл — РИА Новости. Правоохранительные органы нашли в офисе и доме Евгения Пригожина парики, оружие, крупные суммы денег и паспорта, рассказали в программе "60 минут" в эфире телеканала "Россия 1". В частности, показали кадры из офиса и дома Пригожина, где обнаружены крупные суммы денег, в том числе валюта, а также парики, паспорта, оружие, во дворе дома стоял небольшой вертолет.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.
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россия, белоруссия, евгений пригожин, владимир путин, фсб, александр лукашенко
Россия, Белоруссия, Евгений Пригожин, Владимир Путин, ФСБ, Александр Лукашенко
В офисе и доме Евгения Пригожина нашли парики и оружие при обысках

В офисе и доме Евгения Пригожина нашли парики, оружие и паспорта при обысках

© РИА Новости / Елена Копылова | Перейти в медиабанкОснователь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин
Основатель частной военной компании Вагнер Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Елена Копылова
Перейти в медиабанк
Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл — РИА Новости. Правоохранительные органы нашли в офисе и доме Евгения Пригожина парики, оружие, крупные суммы денег и паспорта, рассказали в программе "60 минут" в эфире телеканала "Россия 1".
В частности, показали кадры из офиса и дома Пригожина, где обнаружены крупные суммы денег, в том числе валюта, а также парики, паспорта, оружие, во дворе дома стоял небольшой вертолет.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.
Основатель частной военной компании Вагнер Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
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