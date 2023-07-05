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Жительнице Красноярска дали 17 лет за убийство отца и нападение на детсад - РИА Новости, 05.07.2023
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07:19 05.07.2023 (обновлено: 07:34 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/prigovor-1882283217.html
Жительнице Красноярска дали 17 лет за убийство отца и нападение на детсад
Жительнице Красноярска дали 17 лет за убийство отца и нападение на детсад - РИА Новости, 05.07.2023
Жительнице Красноярска дали 17 лет за убийство отца и нападение на детсад
Красноярский краевой суд приговорил к 17 годам лишения свободы Полину Дворкину, обвиняемую в убийстве отца и нападении на группу в детском саду Красноярска,... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T07:19
2023-07-05T07:34
происшествия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 5 июл – РИА Новости. Красноярский краевой суд приговорил к 17 годам лишения свободы Полину Дворкину, обвиняемую в убийстве отца и нападении на группу в детском саду Красноярска, чтобы убить мальчиков из ненависти к мужчинам, передает корреспондент РИА Новости."По совокупности преступлений путем частичного сложения наказания окончательно назначить Дворкиной 17 лет лишения свободы с ограничением свободы на 2 года с отбыванием лишения свободы в исправительной колонии общего режима… назначить Дворкиной принудительные меры медицинского характера… наблюдение и лечение у врача-психиатра по месту отбывания наказания в виде лишения свободы", - огласила судья Ирина Шматова.Гособвинение запрашивало для Дворкиной 19 лет лишения свободы в колонии общего режима. Мать подсудимой, как представитель убитого отца, обратилась с иском о взыскании компенсации морального вреда с дочери на 10 миллионов рублей.В конце марта 2022 года 19-летняя Дворкина проникла в детский сад №31 в Красноярске во время тихого часа под предлогом забрать ребенка. В группе ее встретили три воспитателя и попросили выйти в раздевалку, заметив под пальто ружье. Во время попытки отнять оружие произошел выстрел в сторону стены, гостья была задержана до приезда полиции. На допросе девушка рассказала о намерении убить мальчиков в детсаду. По данным следствия, Дворкина пришла в детсад после ссоры с отцом, в ходе которой она его застрелила из ружья.В январе Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил к 2 и 2,5 годам колонии главу и сотрудницу охранного предприятия, отвечавшего за безопасность этого детского сада.
https://ria.ru/20230704/musaeva-1882059934.html
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происшествия, красноярск
Происшествия, Красноярск
Жительнице Красноярска дали 17 лет за убийство отца и нападение на детсад

Красноярку Дворкину приговорили к 17 годам за убийство отца и нападение на детсад

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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КРАСНОЯРСК, 5 июл – РИА Новости. Красноярский краевой суд приговорил к 17 годам лишения свободы Полину Дворкину, обвиняемую в убийстве отца и нападении на группу в детском саду Красноярска, чтобы убить мальчиков из ненависти к мужчинам, передает корреспондент РИА Новости.
«
"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказания окончательно назначить Дворкиной 17 лет лишения свободы с ограничением свободы на 2 года с отбыванием лишения свободы в исправительной колонии общего режима… назначить Дворкиной принудительные меры медицинского характера… наблюдение и лечение у врача-психиатра по месту отбывания наказания в виде лишения свободы", - огласила судья Ирина Шматова.
Гособвинение запрашивало для Дворкиной 19 лет лишения свободы в колонии общего режима. Мать подсудимой, как представитель убитого отца, обратилась с иском о взыскании компенсации морального вреда с дочери на 10 миллионов рублей.
В конце марта 2022 года 19-летняя Дворкина проникла в детский сад №31 в Красноярске во время тихого часа под предлогом забрать ребенка. В группе ее встретили три воспитателя и попросили выйти в раздевалку, заметив под пальто ружье. Во время попытки отнять оружие произошел выстрел в сторону стены, гостья была задержана до приезда полиции. На допросе девушка рассказала о намерении убить мальчиков в детсаду. По данным следствия, Дворкина пришла в детсад после ссоры с отцом, в ходе которой она его застрелила из ружья.
В январе Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил к 2 и 2,5 годам колонии главу и сотрудницу охранного предприятия, отвечавшего за безопасность этого детского сада.
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