https://ria.ru/20230705/pozhary-1882273723.html

Жителей пяти регионов Дальнего Востока предупредили об угрозе пожаров

Жителей пяти регионов Дальнего Востока предупредили об угрозе пожаров - РИА Новости, 05.07.2023

Жителей пяти регионов Дальнего Востока предупредили об угрозе пожаров

Установившаяся аномальная жара с превышением нормы до 11 градусов может стать на этой неделе причиной возникновения природных пожаров на больших площадях на... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T02:49

2023-07-05T02:49

2023-07-05T02:49

дальний восток

амурская область

хабаровский край

внии гочс

природные пожары в россии

происшествия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Установившаяся аномальная жара с превышением нормы до 11 градусов может стать на этой неделе причиной возникновения природных пожаров на больших площадях на территории сразу пяти регионов Дальневосточного федерального округа, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "На текущей неделе в Магаданской и Амурской областях, Республике Саха (Якутия), Камчатском и Хабаровском краях стоит аномально жаркая погода с температурами воздуха выше нормы на 6-11 градусов. Такая ситуация повышает вероятность возникновения очагов возгораний на больших площадях в этих регионах", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается также, что единичные очаги природных пожаров пятого класса опасности прогнозируются в отдельных районах Башкирии, Тюменской, Саратовской, Нижегородской, Астраханской, Волгоградской, Архангельской и Мурманской областей.

https://ria.ru/20230704/pozhar-1882040794.html

дальний восток

амурская область

хабаровский край

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дальний восток, амурская область, хабаровский край, внии гочс, природные пожары в россии, происшествия