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Жителей пяти регионов Дальнего Востока предупредили об угрозе пожаров
Жителей пяти регионов Дальнего Востока предупредили об угрозе пожаров - РИА Новости, 05.07.2023
Жителей пяти регионов Дальнего Востока предупредили об угрозе пожаров
Установившаяся аномальная жара с превышением нормы до 11 градусов может стать на этой неделе причиной возникновения природных пожаров на больших площадях на... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T02:49
2023-07-05T02:49
2023-07-05T02:49
дальний восток
амурская область
хабаровский край
внии гочс
природные пожары в россии
происшествия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Установившаяся аномальная жара с превышением нормы до 11 градусов может стать на этой неделе причиной возникновения природных пожаров на больших площадях на территории сразу пяти регионов Дальневосточного федерального округа, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "На текущей неделе в Магаданской и Амурской областях, Республике Саха (Якутия), Камчатском и Хабаровском краях стоит аномально жаркая погода с температурами воздуха выше нормы на 6-11 градусов. Такая ситуация повышает вероятность возникновения очагов возгораний на больших площадях в этих регионах", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается также, что единичные очаги природных пожаров пятого класса опасности прогнозируются в отдельных районах Башкирии, Тюменской, Саратовской, Нижегородской, Астраханской, Волгоградской, Архангельской и Мурманской областей.
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дальний восток, амурская область, хабаровский край, внии гочс, природные пожары в россии, происшествия
Дальний Восток, Амурская область, Хабаровский край, ВНИИ ГОЧС, Природные пожары в России, Происшествия
Жителей пяти регионов Дальнего Востока предупредили об угрозе пожаров
Жителей пяти регионов Дальнего Востока оповестили об угрозе пожаров из-за аномальной жары