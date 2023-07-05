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Площадь пожара на складе в Петербурге достигла 3,5 тысячи квадратных метров

Площадь пожара на складе в Петербурге достигла 3,5 тысячи квадратных метров - РИА Новости, 05.07.2023

Площадь пожара на складе в Петербурге достигла 3,5 тысячи квадратных метров

Площадь пожара на складе с покрышками в Петербурге увеличилась до 3,5 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба городского главка МЧС. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T14:50

2023-07-05T14:50

2023-07-05T15:25

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Площадь пожара на складе с покрышками в Петербурге увеличилась до 3,5 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба городского главка МЧС."На открытой территории предприятия происходит горение готовой продукции и автомобильных шин на площади 3500 квадратных метров", - сообщает пресс-служба.Ранее площадь возросла с 400 до 1 тысячи "квадратов".К ликвидации пожара от МЧС привлекаются 9 единиц техники и 41 человек личного состава.По данным ГУМЧС, пожар во Фрунзенском районе Петербурга происходит на открытой территории, где складировалось готовая продукция предприятия по производству пластиковых изделий и покрышек.О пострадавших не сообщается.

санкт-петербург

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург