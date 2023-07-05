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Площадь пожара на складе в Петербурге достигла 3,5 тысячи квадратных метров - РИА Новости, 05.07.2023
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14:50 05.07.2023 (обновлено: 15:25 05.07.2023)
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Площадь пожара на складе в Петербурге достигла 3,5 тысячи квадратных метров
Площадь пожара на складе в Петербурге достигла 3,5 тысячи квадратных метров - РИА Новости, 05.07.2023
Площадь пожара на складе в Петербурге достигла 3,5 тысячи квадратных метров
Площадь пожара на складе с покрышками в Петербурге увеличилась до 3,5 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба городского главка МЧС. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T14:50
2023-07-05T15:25
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Площадь пожара на складе с покрышками в Петербурге увеличилась до 3,5 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба городского главка МЧС."На открытой территории предприятия происходит горение готовой продукции и автомобильных шин на площади 3500 квадратных метров", - сообщает пресс-служба.Ранее площадь возросла с 400 до 1 тысячи "квадратов".К ликвидации пожара от МЧС привлекаются 9 единиц техники и 41 человек личного состава.По данным ГУМЧС, пожар во Фрунзенском районе Петербурга происходит на открытой территории, где складировалось готовая продукция предприятия по производству пластиковых изделий и покрышек.О пострадавших не сообщается.
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
Площадь пожара на складе в Петербурге достигла 3,5 тысячи квадратных метров

Площадь пожара на складе с покрышками в Петербурге достигла 3,5 тысячи квадратных метров

© МЧС РоссииПожар на улице Салова в Санкт-Петербурге. 5 июля 2023
Пожар на улице Салова в Санкт-Петербурге. 5 июля 2023
© МЧС России
Пожар на улице Салова в Санкт-Петербурге. 5 июля 2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Площадь пожара на складе с покрышками в Петербурге увеличилась до 3,5 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба городского главка МЧС.
"На открытой территории предприятия происходит горение готовой продукции и автомобильных шин на площади 3500 квадратных метров", - сообщает пресс-служба.
Ранее площадь возросла с 400 до 1 тысячи "квадратов".
К ликвидации пожара от МЧС привлекаются 9 единиц техники и 41 человек личного состава.
По данным ГУМЧС, пожар во Фрунзенском районе Петербурга происходит на открытой территории, где складировалось готовая продукция предприятия по производству пластиковых изделий и покрышек.
О пострадавших не сообщается.
 
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