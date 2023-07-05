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Два поселка на Камчатке накрыл дым от пожаров площадью 2,5 тысячи гектаров - РИА Новости, 05.07.2023
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07:48 05.07.2023 (обновлено: 07:49 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/pozhar-1882284552.html
Два поселка на Камчатке накрыл дым от пожаров площадью 2,5 тысячи гектаров
Два поселка на Камчатке накрыл дым от пожаров площадью 2,5 тысячи гектаров - РИА Новости, 05.07.2023
Два поселка на Камчатке накрыл дым от пожаров площадью 2,5 тысячи гектаров
Дым от двух природных пожаров общей площадью 2,5 тысячи гектаров накрыл два поселка в Быстринском районе Камчатского края, местным жителям рекомендуется... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T07:48
2023-07-05T07:49
быстринский район
камчатка
камчатский край
владимир солодов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июл - РИА Новости. Дым от двух природных пожаров общей площадью 2,5 тысячи гектаров накрыл два поселка в Быстринском районе Камчатского края, местным жителям рекомендуется минимизировать пребывание на открытом воздухе, сообщил глава региона Владимир Солодов. На видео в своем телеграм-канале губернатор рассказал, что в Быстринском районе неделю назад была гроза, в результате начались два пожара на сопках, из-за сухой погоды огонь быстро распространился. На сегодня площадь возгораний составляет 2,5 тысячи гектаров. "Угрозы для населенных пунктов, объектов инфраструктуры нет. Между ними (пожарами и поселками - ред.) проходит водная преграда. Хотя расстояние достаточно близкое - 17 и 26 километров соответственно, что приводит к задымлению и вызывает дискомфорт у жителей поселков Эссо и Анавгай… Рекомендация жителям - проявлять бдительность, использовать средства индивидуальной защиты в случае задымления, минимизировать нахождение на открытом воздухе", - сказал Солодов. Он отметил, что прокладывается вторая минполоса для сдерживания пожаров. На месте работают 80 человек, включая группировку МЧС. В конце недели ожидаются осадки. Также, по словам Солодова, отмечается пожар в Пенжинском районе на границе с Корякским заповедником. Там распространение огня удается сдержать. Угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры нет.
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быстринский район
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быстринский район, камчатка, камчатский край, владимир солодов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, происшествия
Быстринский район, Камчатка, Камчатский край, Владимир Солодов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России, Происшествия
Два поселка на Камчатке накрыл дым от пожаров площадью 2,5 тысячи гектаров

Глава Камчатки Солодов: два поселка в Быстринском районе накрыл дым от пожаров

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПожар в лесном массиве
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Пожар в лесном массиве. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июл - РИА Новости. Дым от двух природных пожаров общей площадью 2,5 тысячи гектаров накрыл два поселка в Быстринском районе Камчатского края, местным жителям рекомендуется минимизировать пребывание на открытом воздухе, сообщил глава региона Владимир Солодов.
На видео в своем телеграм-канале губернатор рассказал, что в Быстринском районе неделю назад была гроза, в результате начались два пожара на сопках, из-за сухой погоды огонь быстро распространился. На сегодня площадь возгораний составляет 2,5 тысячи гектаров.
"Угрозы для населенных пунктов, объектов инфраструктуры нет. Между ними (пожарами и поселками - ред.) проходит водная преграда. Хотя расстояние достаточно близкое - 17 и 26 километров соответственно, что приводит к задымлению и вызывает дискомфорт у жителей поселков Эссо и Анавгай… Рекомендация жителям - проявлять бдительность, использовать средства индивидуальной защиты в случае задымления, минимизировать нахождение на открытом воздухе", - сказал Солодов.
Он отметил, что прокладывается вторая минполоса для сдерживания пожаров. На месте работают 80 человек, включая группировку МЧС. В конце недели ожидаются осадки.
Также, по словам Солодова, отмечается пожар в Пенжинском районе на границе с Корякским заповедником. Там распространение огня удается сдержать. Угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры нет.
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Быстринский районКамчаткаКамчатский крайВладимир СолодовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в РоссииПроисшествия
 
 
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