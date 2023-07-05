https://ria.ru/20230705/pozhar-1882284552.html

Два поселка на Камчатке накрыл дым от пожаров площадью 2,5 тысячи гектаров

Два поселка на Камчатке накрыл дым от пожаров площадью 2,5 тысячи гектаров - РИА Новости, 05.07.2023

Два поселка на Камчатке накрыл дым от пожаров площадью 2,5 тысячи гектаров

Дым от двух природных пожаров общей площадью 2,5 тысячи гектаров накрыл два поселка в Быстринском районе Камчатского края, местным жителям рекомендуется... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T07:48

2023-07-05T07:48

2023-07-05T07:49

быстринский район

камчатка

камчатский край

владимир солодов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 5 июл - РИА Новости. Дым от двух природных пожаров общей площадью 2,5 тысячи гектаров накрыл два поселка в Быстринском районе Камчатского края, местным жителям рекомендуется минимизировать пребывание на открытом воздухе, сообщил глава региона Владимир Солодов. На видео в своем телеграм-канале губернатор рассказал, что в Быстринском районе неделю назад была гроза, в результате начались два пожара на сопках, из-за сухой погоды огонь быстро распространился. На сегодня площадь возгораний составляет 2,5 тысячи гектаров. "Угрозы для населенных пунктов, объектов инфраструктуры нет. Между ними (пожарами и поселками - ред.) проходит водная преграда. Хотя расстояние достаточно близкое - 17 и 26 километров соответственно, что приводит к задымлению и вызывает дискомфорт у жителей поселков Эссо и Анавгай… Рекомендация жителям - проявлять бдительность, использовать средства индивидуальной защиты в случае задымления, минимизировать нахождение на открытом воздухе", - сказал Солодов. Он отметил, что прокладывается вторая минполоса для сдерживания пожаров. На месте работают 80 человек, включая группировку МЧС. В конце недели ожидаются осадки. Также, по словам Солодова, отмечается пожар в Пенжинском районе на границе с Корякским заповедником. Там распространение огня удается сдержать. Угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры нет.

https://ria.ru/20230705/pozhar-1882276996.html

быстринский район

камчатка

камчатский край

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быстринский район, камчатка, камчатский край, владимир солодов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, происшествия