https://ria.ru/20230705/poteri-1882441214.html

Минобороны резко ответило на слова британского адмирала о российской армии

Минобороны резко ответило на слова британского адмирала о российской армии - РИА Новости, 05.07.2023

Минобороны резко ответило на слова британского адмирала о российской армии

Слова начальника Штаба обороны британской армии Тони Радакина о потерях российской бронетехники во время спецоперации поражают степенью лживости, сообщило... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T18:35

2023-07-05T18:35

2023-07-05T20:59

россия

тони радакин

бен уоллес

киев

великобритания

би-би-си

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Слова начальника Штаба обороны британской армии Тони Радакина о потерях российской бронетехники во время спецоперации поражают степенью лживости, сообщило Минобороны в Telegram-канале."Опубликованные Financial Times оценки британского адмирала Радакина потерь российской бронетехники, да вкупе еще и с якобы утратой российскими Вооруженными силами "половины своей боеспособности" обескураживают вселенским масштабом вранья", — говорится в публикации.В то же время британские военачальники, включая министра обороны страны Бена Уоллеса, указывают на тотальное опустошение запасов оружия и сотни единиц техники, сгоревших при столкновении с Вооруженными силами России во время украинского наступления, напомнили в ведомстве."Перехваленные крылатые ракеты Storm Shadow все чаще попадают по объектам гражданской инфраструктуры, к сожалению, вызывая жертвы среди мирного населения. Либо падают плашмя, не разрываясь, и пугают своими "ударами" лишь степных тушканов", — обратили внимание в Минобороны.В министерстве назвали поставленную Киевом британскую технику "металлоломом", который после переплавки пригодится для восстановления ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей."Логика и цели пропагандистских заявлений адмирала Радакина в британском парламенте очевидны, — выбить деньги из оскудевшего бюджета на закупку нового вооружения для армии вместо хлама, отправляемого на Украину", — указано в материале.При этом британских налогоплательщиков становится все сложнее убедить в целесообразности дальнейших поставок на фоне провалов ВСУ на поле боя. В министерстве добавили, что, судя по заявлениям Радакина, Штаб обороны британской армии переквалифицировался из органа стратегического анализа и планирования в нештатный филиал Би-би-си.

https://ria.ru/20230705/priznanie-1882441493.html

https://ria.ru/20230702/protivostoyanie-1881791685.html

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россия, тони радакин, бен уоллес, киев, великобритания, би-би-си, донецкая народная республика, вооруженные силы украины