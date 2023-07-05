Минобороны резко ответило на слова британского адмирала о российской армии
Минобороны России назвало слова британского адмирала Радакина о потерях бронетехники ложью
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации
Здание Министерства обороны Российской Федерации . Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Слова начальника Штаба обороны британской армии Тони Радакина о потерях российской бронетехники во время спецоперации поражают степенью лживости, сообщило Минобороны в Telegram-канале.
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"Опубликованные Financial Times оценки британского адмирала Радакина потерь российской бронетехники, да вкупе еще и с якобы утратой российскими Вооруженными силами "половины своей боеспособности" обескураживают вселенским масштабом вранья", — говорится в публикации.
В то же время британские военачальники, включая министра обороны страны Бена Уоллеса, указывают на тотальное опустошение запасов оружия и сотни единиц техники, сгоревших при столкновении с Вооруженными силами России во время украинского наступления, напомнили в ведомстве.
"Перехваленные крылатые ракеты Storm Shadow все чаще попадают по объектам гражданской инфраструктуры, к сожалению, вызывая жертвы среди мирного населения. Либо падают плашмя, не разрываясь, и пугают своими "ударами" лишь степных тушканов", — обратили внимание в Минобороны.
В министерстве назвали поставленную Киевом британскую технику "металлоломом", который после переплавки пригодится для восстановления ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
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"Логика и цели пропагандистских заявлений адмирала Радакина в британском парламенте очевидны, — выбить деньги из оскудевшего бюджета на закупку нового вооружения для армии вместо хлама, отправляемого на Украину", — указано в материале.
При этом британских налогоплательщиков становится все сложнее убедить в целесообразности дальнейших поставок на фоне провалов ВСУ на поле боя.
В министерстве добавили, что, судя по заявлениям Радакина, Штаб обороны британской армии переквалифицировался из органа стратегического анализа и планирования в нештатный филиал Би-би-си.