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Минобороны резко ответило на слова британского адмирала о российской армии - РИА Новости, 05.07.2023
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18:35 05.07.2023 (обновлено: 20:59 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/poteri-1882441214.html
Минобороны резко ответило на слова британского адмирала о российской армии
Минобороны резко ответило на слова британского адмирала о российской армии - РИА Новости, 05.07.2023
Минобороны резко ответило на слова британского адмирала о российской армии
Слова начальника Штаба обороны британской армии Тони Радакина о потерях российской бронетехники во время спецоперации поражают степенью лживости, сообщило... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T18:35
2023-07-05T20:59
россия
тони радакин
бен уоллес
киев
великобритания
би-би-си
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Слова начальника Штаба обороны британской армии Тони Радакина о потерях российской бронетехники во время спецоперации поражают степенью лживости, сообщило Минобороны в Telegram-канале.&quot;Опубликованные Financial Times оценки британского адмирала Радакина потерь российской бронетехники, да вкупе еще и с якобы утратой российскими Вооруженными силами &quot;половины своей боеспособности&quot; обескураживают вселенским масштабом вранья&quot;, — говорится в публикации.В то же время британские военачальники, включая министра обороны страны Бена Уоллеса, указывают на тотальное опустошение запасов оружия и сотни единиц техники, сгоревших при столкновении с Вооруженными силами России во время украинского наступления, напомнили в ведомстве."Перехваленные крылатые ракеты Storm Shadow все чаще попадают по объектам гражданской инфраструктуры, к сожалению, вызывая жертвы среди мирного населения. Либо падают плашмя, не разрываясь, и пугают своими "ударами" лишь степных тушканов", — обратили внимание в Минобороны.В министерстве назвали поставленную Киевом британскую технику "металлоломом", который после переплавки пригодится для восстановления ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.&quot;Логика и цели пропагандистских заявлений адмирала Радакина в британском парламенте очевидны, — выбить деньги из оскудевшего бюджета на закупку нового вооружения для армии вместо хлама, отправляемого на Украину&quot;, — указано в материале.При этом британских налогоплательщиков становится все сложнее убедить в целесообразности дальнейших поставок на фоне провалов ВСУ на поле боя. В министерстве добавили, что, судя по заявлениям Радакина, Штаб обороны британской армии переквалифицировался из органа стратегического анализа и планирования в нештатный филиал Би-би-си.
https://ria.ru/20230705/priznanie-1882441493.html
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россия
киев
великобритания
донецкая народная республика
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россия, тони радакин, бен уоллес, киев, великобритания, би-би-си, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Россия, Тони Радакин, Бен Уоллес, Киев, Великобритания, Би-би-си, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Минобороны резко ответило на слова британского адмирала о российской армии

Минобороны России назвало слова британского адмирала Радакина о потерях бронетехники ложью

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства обороны Российской Федерации . Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Слова начальника Штаба обороны британской армии Тони Радакина о потерях российской бронетехники во время спецоперации поражают степенью лживости, сообщило Минобороны в Telegram-канале.
«

"Опубликованные Financial Times оценки британского адмирала Радакина потерь российской бронетехники, да вкупе еще и с якобы утратой российскими Вооруженными силами "половины своей боеспособности" обескураживают вселенским масштабом вранья", — говорится в публикации.

В то же время британские военачальники, включая министра обороны страны Бена Уоллеса, указывают на тотальное опустошение запасов оружия и сотни единиц техники, сгоревших при столкновении с Вооруженными силами России во время украинского наступления, напомнили в ведомстве.
"Перехваленные крылатые ракеты Storm Shadow все чаще попадают по объектам гражданской инфраструктуры, к сожалению, вызывая жертвы среди мирного населения. Либо падают плашмя, не разрываясь, и пугают своими "ударами" лишь степных тушканов", — обратили внимание в Минобороны.
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В министерстве назвали поставленную Киевом британскую технику "металлоломом", который после переплавки пригодится для восстановления ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
«

"Логика и цели пропагандистских заявлений адмирала Радакина в британском парламенте очевидны, — выбить деньги из оскудевшего бюджета на закупку нового вооружения для армии вместо хлама, отправляемого на Украину", — указано в материале.

При этом британских налогоплательщиков становится все сложнее убедить в целесообразности дальнейших поставок на фоне провалов ВСУ на поле боя.
В министерстве добавили, что, судя по заявлениям Радакина, Штаб обороны британской армии переквалифицировался из органа стратегического анализа и планирования в нештатный филиал Би-би-си.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияТони РадакинБен УоллесКиевВеликобританияБи-би-сиДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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