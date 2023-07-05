https://ria.ru/20230705/portugaliya-1882468260.html
Президент Португалии упал в обморок во время посещения университета
Президент Португалии упал в обморок во время посещения университета - РИА Новости, 05.07.2023
Президент Португалии упал в обморок во время посещения университета
Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза упал в обморок во время посещения университета в Кошта-де-Капарике к югу от Лиссабона, сообщило новостное агентство РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T21:22
2023-07-05T21:22
2023-07-05T22:59
в мире
португалия
лиссабон (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155593/87/1555938795_0:153:3072:1881_1920x0_80_0_0_8bdb53c526e8a02c76a5d76590f0f905.jpg
МАДРИД, 5 июл — РИА Новости. Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза упал в обморок во время посещения университета в Кошта-де-Капарике к югу от Лиссабона, сообщило новостное агентство EFE со ссылкой на источники из офиса президента.Согласно изданию, глава государства упал в обморок из-за плохого самочувствия после посещения факультета науки и технологии в Новом университете Лиссабона. У 74-летнего президента Португалии и раньше были проблемы со здоровьем. Так, в 2018-м он упал в обморок во время визита в Брагу на севере страны из-за падения артериального давления. В 2017 и 2021 годах Ребелу де Соуза перенес операции по удалению нескольких грыж, а в октябре 2019-го ему провели катетеризацию, при которой у политика обнаружили несколько крупных коронарных закупорок, которые устранили при процедуре. Консерватор Ребелу де Соуза занимает пост президента Португалии с 2016 года и находится на втором сроке правления.
https://ria.ru/20230506/koronatsiya-1870219382.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230601/obmorok-1875330239.html
португалия
лиссабон (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155593/87/1555938795_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cf95b984a5acff74b9ec7d1c37df9507.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, португалия, лиссабон (город)
В мире, Португалия, Лиссабон (город)
Президент Португалии упал в обморок во время посещения университета
EFE: президент Португалии упал в обморок во время мероприятия, его доставили в больницу