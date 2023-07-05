https://ria.ru/20230705/portugaliya-1882468260.html

Президент Португалии упал в обморок во время посещения университета

Президент Португалии упал в обморок во время посещения университета - РИА Новости, 05.07.2023

Президент Португалии упал в обморок во время посещения университета

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза упал в обморок во время посещения университета в Кошта-де-Капарике к югу от Лиссабона, сообщило новостное агентство РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T21:22

2023-07-05T21:22

2023-07-05T22:59

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МАДРИД, 5 июл — РИА Новости. Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза упал в обморок во время посещения университета в Кошта-де-Капарике к югу от Лиссабона, сообщило новостное агентство EFE со ссылкой на источники из офиса президента.Согласно изданию, глава государства упал в обморок из-за плохого самочувствия после посещения факультета науки и технологии в Новом университете Лиссабона. У 74-летнего президента Португалии и раньше были проблемы со здоровьем. Так, в 2018-м он упал в обморок во время визита в Брагу на севере страны из-за падения артериального давления. В 2017 и 2021 годах Ребелу де Соуза перенес операции по удалению нескольких грыж, а в октябре 2019-го ему провели катетеризацию, при которой у политика обнаружили несколько крупных коронарных закупорок, которые устранили при процедуре. Консерватор Ребелу де Соуза занимает пост президента Португалии с 2016 года и находится на втором сроке правления.

https://ria.ru/20230506/koronatsiya-1870219382.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230601/obmorok-1875330239.html

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