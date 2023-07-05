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Сбежавший из России Данила Поперечный пожаловался на трудности за границей - РИА Новости, 05.07.2023
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Шоубиз
 
17:02 05.07.2023 (обновлено: 18:22 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/poperechnyy-1882409968.html
Сбежавший из России Данила Поперечный пожаловался на трудности за границей
Сбежавший из России Данила Поперечный пожаловался на трудности за границей - РИА Новости, 05.07.2023
Сбежавший из России Данила Поперечный пожаловался на трудности за границей
Российский видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный пожаловался на своем YouTube-канале на трудности, с которыми столкнулся в США в ходе своего тура... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T17:02
2023-07-05T18:22
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Российский видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный пожаловался на своем YouTube-канале на трудности, с которыми столкнулся в США в ходе своего тура "Веселая/жизнь". "Я в жизни не сталкивался с тем уровнем равнодушия, который у нас был в Америке, — жалуется Поперечный во влоге. — Ты приезжаешь в Лос-Анджелес, а тебе говорят: "Да, у вас были в райдере вот это оборудование, но его, короче, нет". На вопрос "Почему?" следовал ответ: "Не нашли". Стендап-комик также рассказал и показал, что помимо не выполненных условий по райдеру, к шоу также не была вовремя готова сцена, а на площадках в других городах не предоставили технический персонал и аппаратуру. "Я первый раз в жизни ругался с организаторами прямо на сцене", — признался Данила Поперечный. По его словам, он очень переживал из-за этой ситуации, так как не мог дать шоу на высоком уровне. После начала спецоперации Данила Поперечный публично осудил ее. После этого он начал планировать свои выступления исключительно за границей.В марте этого года комик рассказал на своем YouTube-канале, что покинул Россию, но пообещал, что это сделано "не навсегда". По словам Поперечного, такое решение он принял из-за страха.
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новости шоу-бизнеса, россия, сша, знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Россия, США, Знаменитости
Сбежавший из России Данила Поперечный пожаловался на трудности за границей

Данила Поперечный рассказал, что столкнулся с ужасной организацией своих концертов в США

CC BY-SA 4.0 / Okras / Российский видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный
Российский видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
CC BY-SA 4.0 / Okras /
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Российский видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный пожаловался на своем YouTube-канале на трудности, с которыми столкнулся в США в ходе своего тура "Веселая/жизнь".
«
"Я в жизни не сталкивался с тем уровнем равнодушия, который у нас был в Америке, — жалуется Поперечный во влоге. — Ты приезжаешь в Лос-Анджелес, а тебе говорят: "Да, у вас были в райдере вот это оборудование, но его, короче, нет". На вопрос "Почему?" следовал ответ: "Не нашли".
Стендап-комик также рассказал и показал, что помимо не выполненных условий по райдеру, к шоу также не была вовремя готова сцена, а на площадках в других городах не предоставили технический персонал и аппаратуру.
«
"Я первый раз в жизни ругался с организаторами прямо на сцене", — признался Данила Поперечный.
По его словам, он очень переживал из-за этой ситуации, так как не мог дать шоу на высоком уровне.
После начала спецоперации Данила Поперечный публично осудил ее. После этого он начал планировать свои выступления исключительно за границей.
В марте этого года комик рассказал на своем YouTube-канале, что покинул Россию, но пообещал, что это сделано "не навсегда". По словам Поперечного, такое решение он принял из-за страха.
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