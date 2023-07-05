https://ria.ru/20230705/poperechnyy-1882409968.html

Сбежавший из России Данила Поперечный пожаловался на трудности за границей

Сбежавший из России Данила Поперечный пожаловался на трудности за границей - РИА Новости, 05.07.2023

Сбежавший из России Данила Поперечный пожаловался на трудности за границей

Российский видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный пожаловался на своем YouTube-канале на трудности, с которыми столкнулся в США в ходе своего тура... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T17:02

2023-07-05T17:02

2023-07-05T18:22

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Российский видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный пожаловался на своем YouTube-канале на трудности, с которыми столкнулся в США в ходе своего тура "Веселая/жизнь". "Я в жизни не сталкивался с тем уровнем равнодушия, который у нас был в Америке, — жалуется Поперечный во влоге. — Ты приезжаешь в Лос-Анджелес, а тебе говорят: "Да, у вас были в райдере вот это оборудование, но его, короче, нет". На вопрос "Почему?" следовал ответ: "Не нашли". Стендап-комик также рассказал и показал, что помимо не выполненных условий по райдеру, к шоу также не была вовремя готова сцена, а на площадках в других городах не предоставили технический персонал и аппаратуру. "Я первый раз в жизни ругался с организаторами прямо на сцене", — признался Данила Поперечный. По его словам, он очень переживал из-за этой ситуации, так как не мог дать шоу на высоком уровне. После начала спецоперации Данила Поперечный публично осудил ее. После этого он начал планировать свои выступления исключительно за границей.В марте этого года комик рассказал на своем YouTube-канале, что покинул Россию, но пообещал, что это сделано "не навсегда". По словам Поперечного, такое решение он принял из-за страха.

https://ria.ru/20230428/poperechnyy-1868502909.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, россия, сша, знаменитости