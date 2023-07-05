https://ria.ru/20230705/pokrovskiy-1882374319.html
Юрист оценил шансы Покровского* оспорить в суде статус иноагента
Юрист оценил шансы Покровского* оспорить в суде статус иноагента - РИА Новости, 05.07.2023
Юрист оценил шансы Покровского* оспорить в суде статус иноагента
Юрист Владимир Комсолев в интервью РИА Новости оценил перспективу лидера группы "Ногу свело!" Максима Покровского* оспорить в суде статус иноагента. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T15:04
2023-07-05T15:04
2023-07-05T15:04
шоубиз
максим покровский
новости шоу-бизнеса
москва
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Юрист Владимир Комсолев в интервью РИА Новости оценил перспективу лидера группы "Ногу свело!" Максима Покровского* оспорить в суде статус иноагента. "Перспектива выиграть это дело у Максима Покровского* маловероятна. — прокомментировал юрист. — Это связано с тем, что требований, удовлетворяющих такие жалобы в судебном порядке, на территории нашей страны на текущий момент не существует".Владимир Комсолев также добавил, что пока ни одно решение суда о присвоении статуса иноагента не было отменено или признано незаконным. Ранее стало известно о том, что музыкант подал иск в суд, чтобы оспорить решение Минюста РФ о включении его в перечень иностранных агентов. Сообщается, что Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит иск лидера "Ногу свело!" 17 июля. Минюст РФ включил Максима Покровского* в реестр иноагентов в конце марта. По данным ведомства, активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался о россиянах и принимал участие в сборе средств в поддержку Украины.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20230614/inoagent-1877787794.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим покровский, новости шоу-бизнеса, москва
Шоубиз, Максим Покровский, Новости шоу-бизнеса, Москва
Юрист оценил шансы Покровского* оспорить в суде статус иноагента
Юрист назвал "маловероятной" перспективу Покровского* оспорить в суде статус иноагента
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Юрист Владимир Комсолев в интервью РИА Новости оценил перспективу лидера группы "Ногу свело!" Максима Покровского* оспорить в суде статус иноагента.
«
"Перспектива выиграть это дело у Максима Покровского* маловероятна. — прокомментировал юрист. — Это связано с тем, что требований, удовлетворяющих такие жалобы в судебном порядке, на территории нашей страны на текущий момент не существует".
Владимир Комсолев также добавил, что пока ни одно решение суда о присвоении статуса иноагента не было отменено или признано незаконным.
Ранее стало известно
о том, что музыкант подал иск в суд, чтобы оспорить решение Минюста РФ о включении его в перечень иностранных агентов.
Сообщается, что Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит иск лидера "Ногу свело!" 17 июля.
Минюст РФ включил Максима Покровского* в реестр иноагентов в конце марта. По данным ведомства, активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался о россиянах и принимал участие в сборе средств в поддержку Украины.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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