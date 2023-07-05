https://ria.ru/20230705/pokrovskiy-1882374319.html

Юрист оценил шансы Покровского* оспорить в суде статус иноагента

Юрист оценил шансы Покровского* оспорить в суде статус иноагента - РИА Новости, 05.07.2023

Юрист оценил шансы Покровского* оспорить в суде статус иноагента

Юрист Владимир Комсолев в интервью РИА Новости оценил перспективу лидера группы "Ногу свело!" Максима Покровского* оспорить в суде статус иноагента. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T15:04

2023-07-05T15:04

2023-07-05T15:04

шоубиз

максим покровский

новости шоу-бизнеса

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96831/06/968310612_0:110:2886:1733_1920x0_80_0_0_b321bfd1713c4efd69572b471f1b8136.jpg

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Юрист Владимир Комсолев в интервью РИА Новости оценил перспективу лидера группы "Ногу свело!" Максима Покровского* оспорить в суде статус иноагента. "Перспектива выиграть это дело у Максима Покровского* маловероятна. — прокомментировал юрист. — Это связано с тем, что требований, удовлетворяющих такие жалобы в судебном порядке, на территории нашей страны на текущий момент не существует".Владимир Комсолев также добавил, что пока ни одно решение суда о присвоении статуса иноагента не было отменено или признано незаконным. Ранее стало известно о том, что музыкант подал иск в суд, чтобы оспорить решение Минюста РФ о включении его в перечень иностранных агентов. Сообщается, что Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит иск лидера "Ногу свело!" 17 июля. Минюст РФ включил Максима Покровского* в реестр иноагентов в конце марта. По данным ведомства, активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался о россиянах и принимал участие в сборе средств в поддержку Украины.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20230614/inoagent-1877787794.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Галина Соколова

Галина Соколова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

максим покровский, новости шоу-бизнеса, москва