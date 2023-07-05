https://ria.ru/20230705/pokrovskiy-1882348795.html

Лидер группы "Ногу свело!" подал иск о снятии с него статуса иноагента

Лидер группы "Ногу свело!" подал иск о снятии с него статуса иноагента - РИА Новости, 05.07.2023

Лидер группы "Ногу свело!" подал иск о снятии с него статуса иноагента

Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит иск лидера рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского*, в котором он оспаривает решение Минюста РФ о включении в перечень РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T13:29

2023-07-05T13:29

2023-07-05T14:29

шоубиз

россия

максим покровский

происшествия

москва

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит иск лидера рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского*, в котором он оспаривает решение Минюста РФ о включении в перечень иностранных агентов, сообщили РИА Новости в суде. "Судебное заседание назначено на 17 июля", - рассказал собеседник агентства. Минюст РФ включил Покровского* в реестр иноагентов в конце марта. По данным ведомства, певец выступал в поддержку недружественной страны - Украины, активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении граждан России и принимал участие в сборе средств в поддержку Украины.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20230526/inoagent-1874465146.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, максим покровский, происшествия, москва