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Лидер группы "Ногу свело!" подал иск о снятии с него статуса иноагента - РИА Новости, 05.07.2023
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Шоубиз
 
13:29 05.07.2023 (обновлено: 14:29 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/pokrovskiy-1882348795.html
Лидер группы "Ногу свело!" подал иск о снятии с него статуса иноагента
Лидер группы "Ногу свело!" подал иск о снятии с него статуса иноагента - РИА Новости, 05.07.2023
Лидер группы "Ногу свело!" подал иск о снятии с него статуса иноагента
Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит иск лидера рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского*, в котором он оспаривает решение Минюста РФ о включении в перечень РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T13:29
2023-07-05T14:29
шоубиз
россия
максим покровский
происшествия
москва
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит иск лидера рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского*, в котором он оспаривает решение Минюста РФ о включении в перечень иностранных агентов, сообщили РИА Новости в суде. "Судебное заседание назначено на 17 июля", - рассказал собеседник агентства. Минюст РФ включил Покровского* в реестр иноагентов в конце марта. По данным ведомства, певец выступал в поддержку недружественной страны - Украины, активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении граждан России и принимал участие в сборе средств в поддержку Украины.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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россия, максим покровский, происшествия, москва
Шоубиз, Россия, Максим Покровский, Происшествия, Москва
Лидер группы "Ногу свело!" подал иск о снятии с него статуса иноагента

Московский суд рассмотрит иск Максима Покровского об исключении из перечня иноагентов

© РИА Новости / Илья ГригорьевМаксим Покровский (иноагент)
Максим Покровский (иноагент) - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Илья Григорьев
Максим Покровский (иноагент). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит иск лидера рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского*, в котором он оспаривает решение Минюста РФ о включении в перечень иностранных агентов, сообщили РИА Новости в суде.
"Судебное заседание назначено на 17 июля", - рассказал собеседник агентства.
Минюст РФ включил Покровского* в реестр иноагентов в конце марта. По данным ведомства, певец выступал в поддержку недружественной страны - Украины, активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении граждан России и принимал участие в сборе средств в поддержку Украины.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Солист группы Би-2 Лева* - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
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ШоубизРоссияМаксим ПокровскийПроисшествияМосква
 
 
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