https://ria.ru/20230705/pokrovskiy-1882348795.html
Лидер группы "Ногу свело!" подал иск о снятии с него статуса иноагента
Лидер группы "Ногу свело!" подал иск о снятии с него статуса иноагента - РИА Новости, 05.07.2023
Лидер группы "Ногу свело!" подал иск о снятии с него статуса иноагента
Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит иск лидера рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского*, в котором он оспаривает решение Минюста РФ о включении в перечень РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T13:29
2023-07-05T13:29
2023-07-05T14:29
шоубиз
россия
максим покровский
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97448/83/974488371_0:0:2531:1423_1920x0_80_0_0_78c5de728b4cc2057c3bc3a2f3d337df.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит иск лидера рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского*, в котором он оспаривает решение Минюста РФ о включении в перечень иностранных агентов, сообщили РИА Новости в суде. "Судебное заседание назначено на 17 июля", - рассказал собеседник агентства. Минюст РФ включил Покровского* в реестр иноагентов в конце марта. По данным ведомства, певец выступал в поддержку недружественной страны - Украины, активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении граждан России и принимал участие в сборе средств в поддержку Украины.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20230526/inoagent-1874465146.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97448/83/974488371_21:0:2341:1740_1920x0_80_0_0_cfa6cfe0b64d2fedcd142aeb1fa96a76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, максим покровский, происшествия, москва
Шоубиз, Россия, Максим Покровский, Происшествия, Москва
Лидер группы "Ногу свело!" подал иск о снятии с него статуса иноагента
Московский суд рассмотрит иск Максима Покровского об исключении из перечня иноагентов
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит иск лидера рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского*, в котором он оспаривает решение Минюста РФ о включении в перечень иностранных агентов, сообщили РИА Новости в суде.
"Судебное заседание назначено на 17 июля", - рассказал собеседник агентства.
Минюст РФ включил Покровского* в реестр иноагентов в конце марта. По данным ведомства, певец выступал в поддержку недружественной страны - Украины
, активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении граждан России и принимал участие в сборе средств в поддержку Украины.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Минюст включил Леву* из "Би-2" в реестр иноагентов