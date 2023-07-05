https://ria.ru/20230705/pokholodanie-1882331379.html
Москвичей предупредили о похолодании и грозах
Москвичей предупредили о похолодании и грозах - РИА Новости, 05.07.2023
Москвичей предупредили о похолодании и грозах
После нескольких жарких дней Москву в конце недели ждет похолодание, пройдут дожди, заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T12:28
2023-07-05T12:28
2023-07-05T12:28
москва
погода
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. После нескольких жарких дней Москву в конце недели ждет похолодание, пройдут дожди, заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. "Возрастающую изменчивость нужно ожидать, и я думаю, что в июле она ещё покажет себя. Он не будет ровным и гладким, он не будет в одних и тех же температурных пределах даже в средней полосе. В ближайшие дни Москва столкнется с очередным "холодным" фронтом", - сказал он на пресс-конференции. По прогнозу Шувалова, столицу ждут кратковременные дожди, местами - ливни и грозы со шквалистым усилением ветра. "Та погода, которая предшествует этому, то есть высокие температуры плюс 26-28, в четверг у нас, может, будет и 30 градусов, они как бы дают энергетику этим процессам, и эти процессы обостряются, становятся более сильными, более яростными. У нас пятница-суббота, может, даже в воскресенье температура пойдет вниз", - пояснил он.
https://ria.ru/20230623/turtsiya-1880026860.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, погода
Москвичей предупредили о похолодании и грозах
В Москву в конце недели придет похолодание и начнутся дожди с грозами
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. После нескольких жарких дней Москву в конце недели ждет похолодание, пройдут дожди, заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"Возрастающую изменчивость нужно ожидать, и я думаю, что в июле она ещё покажет себя. Он не будет ровным и гладким, он не будет в одних и тех же температурных пределах даже в средней полосе. В ближайшие дни Москва
столкнется с очередным "холодным" фронтом", - сказал он на пресс-конференции.
По прогнозу Шувалова, столицу ждут кратковременные дожди, местами - ливни и грозы со шквалистым усилением ветра.
"Та погода, которая предшествует этому, то есть высокие температуры плюс 26-28, в четверг у нас, может, будет и 30 градусов, они как бы дают энергетику этим процессам, и эти процессы обостряются, становятся более сильными, более яростными. У нас пятница-суббота, может, даже в воскресенье температура пойдет вниз", - пояснил он.
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