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Москвичей предупредили о похолодании и грозах - РИА Новости, 05.07.2023
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12:28 05.07.2023
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Москвичей предупредили о похолодании и грозах
Москвичей предупредили о похолодании и грозах - РИА Новости, 05.07.2023
Москвичей предупредили о похолодании и грозах
После нескольких жарких дней Москву в конце недели ждет похолодание, пройдут дожди, заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T12:28
2023-07-05T12:28
москва
погода
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. После нескольких жарких дней Москву в конце недели ждет похолодание, пройдут дожди, заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. "Возрастающую изменчивость нужно ожидать, и я думаю, что в июле она ещё покажет себя. Он не будет ровным и гладким, он не будет в одних и тех же температурных пределах даже в средней полосе. В ближайшие дни Москва столкнется с очередным "холодным" фронтом", - сказал он на пресс-конференции. По прогнозу Шувалова, столицу ждут кратковременные дожди, местами - ливни и грозы со шквалистым усилением ветра. "Та погода, которая предшествует этому, то есть высокие температуры плюс 26-28, в четверг у нас, может, будет и 30 градусов, они как бы дают энергетику этим процессам, и эти процессы обостряются, становятся более сильными, более яростными. У нас пятница-суббота, может, даже в воскресенье температура пойдет вниз", - пояснил он.
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Москвичей предупредили о похолодании и грозах

В Москву в конце недели придет похолодание и начнутся дожди с грозами

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖенщина под зонтом во время дождя в Москве
Женщина под зонтом во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Женщина под зонтом во время дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. После нескольких жарких дней Москву в конце недели ждет похолодание, пройдут дожди, заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"Возрастающую изменчивость нужно ожидать, и я думаю, что в июле она ещё покажет себя. Он не будет ровным и гладким, он не будет в одних и тех же температурных пределах даже в средней полосе. В ближайшие дни Москва столкнется с очередным "холодным" фронтом", - сказал он на пресс-конференции.
По прогнозу Шувалова, столицу ждут кратковременные дожди, местами - ливни и грозы со шквалистым усилением ветра.
"Та погода, которая предшествует этому, то есть высокие температуры плюс 26-28, в четверг у нас, может, будет и 30 градусов, они как бы дают энергетику этим процессам, и эти процессы обостряются, становятся более сильными, более яростными. У нас пятница-суббота, может, даже в воскресенье температура пойдет вниз", - пояснил он.
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