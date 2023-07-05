https://ria.ru/20230705/pokholodanie-1882331379.html

Москвичей предупредили о похолодании и грозах

Москвичей предупредили о похолодании и грозах - РИА Новости, 05.07.2023

Москвичей предупредили о похолодании и грозах

После нескольких жарких дней Москву в конце недели ждет похолодание, пройдут дожди, заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T12:28

2023-07-05T12:28

2023-07-05T12:28

москва

погода

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. После нескольких жарких дней Москву в конце недели ждет похолодание, пройдут дожди, заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. "Возрастающую изменчивость нужно ожидать, и я думаю, что в июле она ещё покажет себя. Он не будет ровным и гладким, он не будет в одних и тех же температурных пределах даже в средней полосе. В ближайшие дни Москва столкнется с очередным "холодным" фронтом", - сказал он на пресс-конференции. По прогнозу Шувалова, столицу ждут кратковременные дожди, местами - ливни и грозы со шквалистым усилением ветра. "Та погода, которая предшествует этому, то есть высокие температуры плюс 26-28, в четверг у нас, может, будет и 30 градусов, они как бы дают энергетику этим процессам, и эти процессы обостряются, становятся более сильными, более яростными. У нас пятница-суббота, может, даже в воскресенье температура пойдет вниз", - пояснил он.

https://ria.ru/20230623/turtsiya-1880026860.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, погода