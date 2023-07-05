https://ria.ru/20230705/pogoda-1882444164.html

ВОЗ ожидает серию экстремальных погодных явлений в мире в ближайшие месяцы

ВОЗ ожидает серию экстремальных погодных явлений в мире в ближайшие месяцы - РИА Новости, 05.07.2023

ВОЗ ожидает серию экстремальных погодных явлений в мире в ближайшие месяцы

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает, что в ближайшие месяцы на мир обрушится серия экстремальных погодных явлений, таких как наводнение, ураганы РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T18:56

2023-07-05T18:56

2023-07-05T18:57

в мире

здоровье - общество

эфиопия

джибути

тедрос адханом гебрейесус

воз

всемирная метеорологическая организация

кения

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ЖЕНЕВА, 5 июл - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает, что в ближайшие месяцы на мир обрушится серия экстремальных погодных явлений, таких как наводнение, ураганы и периоды сильной жары, заявил на брифинге глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус. "В понедельник в мире был зафиксирован самый жаркий день за всю историю наблюдений. В ближайшие месяцы мы ожидаем целый ряд экстремальных погодных явлений, включая засухи, наводнения, ураганы и аномальную жару, которые наносят вред здоровью людей", - сказал он. Тедрос добавил, что продолжительная засуха на Африканском Роге уже вызвала волну голода, миграции и болезни и создает серьезную нагрузку на службы здравоохранения. "В этом году почти 60 миллионов человек на Африканском Роге, куда входят семь стран: Джибути, Эфиопия, Кения, Сомали, Южный Судан, Суданская республика и Уганда - испытывают нехватку продовольствия", - уточнил глава организации. По данным ВОЗ, в 2023 году более 10 миллионов детей в возрасте до 5 лет столкнутся с острым недоеданием. Ранее Всемирная метеорологическая организация опубликовала прогноз, согласно которому глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет. Этому будут способствовать антропогенный фактор, то есть парниковые газы, и естественный фактор - смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо.

https://ria.ru/20230603/temperatura-1875942623.html

https://ria.ru/20230705/pogoda-1882350802.html

эфиопия

джибути

кения

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в мире, здоровье - общество, эфиопия, джибути, тедрос адханом гебрейесус, воз, всемирная метеорологическая организация, кения