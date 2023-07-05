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Синоптик рассказала о погоде в Москве в конце недели - РИА Новости, 05.07.2023
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13:35 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/pogoda-1882350802.html
Синоптик рассказала о погоде в Москве в конце недели
Синоптик рассказала о погоде в Москве в конце недели - РИА Новости, 05.07.2023
Синоптик рассказала о погоде в Москве в конце недели
Дискомфортная погода с дождем, грозой и температурой воздуха до плюс 29 градусов ожидается в конце недели в Москве, в пятницу и субботу может выпасти до трети... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T13:35
2023-07-05T13:35
москва
татьяна позднякова
погода
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Дискомфортная погода с дождем, грозой и температурой воздуха до плюс 29 градусов ожидается в конце недели в Москве, в пятницу и субботу может выпасти до трети месячной нормы осадков, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. Она отметила, что погода начнет портиться в пятницу. "Мы ждем кратковременный дождь, возможна гроза. При грозе порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду. На температурный режим осадки не повлияют. Температурный фонт останется, как и в четверг, – ночью плюс 16-18 градусов, днем плюс 27-29 градусов", - отмечает синоптик. Специалист добавила, что с пятницы из-за повышенной влажности и высокой температуры воздуха погода в городе будет ощущаться дискомфортной из-за незначительного содержания кислорода. "Пятница и суббота будут самыми дождливыми днями на этой неделе. Ночная температура останется в пределах плюс 13-18 градусов, а днем в Москве ожидается плюс 23-25 градусов. В воскресенье осадков будет меньше. А температура воздуха практически останется на том же уровне. Не исключено, что за пятницу и субботу может выпасти до трети месячной нормы, а, может, и больше", - добавила Позднякова.
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москва, татьяна позднякова, погода
Москва, Татьяна Позднякова, Погода
Синоптик рассказала о погоде в Москве в конце недели

Синоптик Позднякова: в Москве в конце недели ожидаются дожди с грозой и до 29 градусов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛюди гуляют на Красной площади в Москве
Люди гуляют на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Люди гуляют на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Дискомфортная погода с дождем, грозой и температурой воздуха до плюс 29 градусов ожидается в конце недели в Москве, в пятницу и субботу может выпасти до трети месячной нормы осадков, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Она отметила, что погода начнет портиться в пятницу.
"Мы ждем кратковременный дождь, возможна гроза. При грозе порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду. На температурный режим осадки не повлияют. Температурный фонт останется, как и в четверг, – ночью плюс 16-18 градусов, днем плюс 27-29 градусов", - отмечает синоптик.
Специалист добавила, что с пятницы из-за повышенной влажности и высокой температуры воздуха погода в городе будет ощущаться дискомфортной из-за незначительного содержания кислорода.
"Пятница и суббота будут самыми дождливыми днями на этой неделе. Ночная температура останется в пределах плюс 13-18 градусов, а днем в Москве ожидается плюс 23-25 градусов. В воскресенье осадков будет меньше. А температура воздуха практически останется на том же уровне. Не исключено, что за пятницу и субботу может выпасти до трети месячной нормы, а, может, и больше", - добавила Позднякова.
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