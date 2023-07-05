https://ria.ru/20230705/pogoda-1882350802.html

Синоптик рассказала о погоде в Москве в конце недели

Синоптик рассказала о погоде в Москве в конце недели - РИА Новости, 05.07.2023

Синоптик рассказала о погоде в Москве в конце недели

Дискомфортная погода с дождем, грозой и температурой воздуха до плюс 29 градусов ожидается в конце недели в Москве, в пятницу и субботу может выпасти до трети... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T13:35

2023-07-05T13:35

2023-07-05T13:35

москва

татьяна позднякова

погода

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Дискомфортная погода с дождем, грозой и температурой воздуха до плюс 29 градусов ожидается в конце недели в Москве, в пятницу и субботу может выпасти до трети месячной нормы осадков, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. Она отметила, что погода начнет портиться в пятницу. "Мы ждем кратковременный дождь, возможна гроза. При грозе порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду. На температурный режим осадки не повлияют. Температурный фонт останется, как и в четверг, – ночью плюс 16-18 градусов, днем плюс 27-29 градусов", - отмечает синоптик. Специалист добавила, что с пятницы из-за повышенной влажности и высокой температуры воздуха погода в городе будет ощущаться дискомфортной из-за незначительного содержания кислорода. "Пятница и суббота будут самыми дождливыми днями на этой неделе. Ночная температура останется в пределах плюс 13-18 градусов, а днем в Москве ожидается плюс 23-25 градусов. В воскресенье осадков будет меньше. А температура воздуха практически останется на том же уровне. Не исключено, что за пятницу и субботу может выпасти до трети месячной нормы, а, может, и больше", - добавила Позднякова.

https://ria.ru/20230628/iyul-1880804400.html

москва

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, татьяна позднякова, погода